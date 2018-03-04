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Андрей Симаков: «Если человек здоров, то за час может пробегать 10 километров не уставая»

07:00, 04.03.2018 1 Сюжет: Бизнесмены «отчитались»

Бизнесмены о книгах о спорте и не только. Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Андрей Симаков: «Если человек здоров, то за час может пробегать 10 километров не уставая» Фото: grit.camp

Для бизнесмена книга — источник вдохновения, отдыха и мотивации на достижение новых целей. Подробнее о литературе, которую читают предприниматели Татарстана, и за что они благодарны «Реальному времени» — в нашем материале.

Андрей Симаков, генеральный директор АО «Ипотечное агентство РТ»:

— В рамках профессиональной деятельности перечитываю Джима Коллинза «Построенные навечно» и «Scrum. Революционный метод управления проектами» Джеффа Сазерленда. Первая книга о стратегическом развитии компании, вторая — о технологиях управления проектами. Наша компания два раза в месяц проводит стратегические сессии, пользуясь наработками из этих книг, обсуждаем стратегию развития. Я посоветовал бы прочесть их всем, кто занимается бизнесом.

Недавно прочитал книгу Денни Дрейера «Ци-бег». Книга о том, как не бояться много бегать, что бегать — это правильно, и о том, что может дать бег. В книге описано философское понятие бега, она будет интересна тем, кто ведет активный образ жизни. Я не участвую в городских марафонах, но хотелось бы. Для себя я нашел формулу: если человек здоров, то, не уставая, за час он должен пробегать 10 км. Это мое личное мнение, основанное на опыте о физических нагрузках, на занятиях спортом в детстве. Если человек пробегает 10 км за час и не падает, то, значит, все хорошо. Я предполагаю, что за год добьюсь таких результатов.

Азат Ислаев, владелец «Гурмэ групп»:

— Прочитал книгу Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром». Нашел ее случайно по отзывам в интернете. Это книга о простых человеческих ценностях, о взаимоотношениях между богатыми и бедными народами одной страны. Автор описывает проблемы, схожие для государств с многонациональным составом жителей. Планирую прочесть и другие произведения Халеда Хоссейни.

После избрания Дональда Трампа захотелось прочесть его книги. Интересна судьба такого нестандартного политика. Я прочел «Как стать богатым», стиль изложения мне показался интересным, сразу видно, что автор — неординарная личность. Он один из самых ярких президентов США за последнее время.

Мне было интересно узнать о том, как такой неординарный и одиозный человек смог заработать большое состояние и вопреки многим «но» стать президентом. В книге не рассказывается о судьбе президента, она была написана до его избрания, но в работе можно проследить ценности и взгляды Трампа на бизнес, семью. Трамп считает, что надо всю жизнь заниматься самосовершенствованием. В результате работы над собой он и был избран президентом. Мне понравилось, что он намеренно собирает вокруг себя верных людей. Для него важны понятия семьи и дома.

Гузель Хисматуллина, директор тренинговой компании ООО «Тимсофт»:

— Как-то задумалась о том, что сама пишу свою историю и могу писать ее еще лучше. Ответы на вопрос, как это сделать, ищу в книге «Перезагрузка» Джима Лоэра, которую сейчас читаю. Чем она мне нравится? Неудобными вопросами к самой себе. Тем, что, задавая их себе, осмысливаю приоритеты и принимаю новые решения. А значит, появляются новые идеи и планы.

Зачем мне это? Для перезагрузки. Чтобы жить своей жизнью и вкладываться в то, что действительно люблю. Эта книга может быть полезна и интересна тем, у кого возникает ощущение, что живут они не совсем своей жизнью и что важное как-то проходит мимо. «Я знаю, что делать, когда я просыпаюсь каждый день, но действительно ли я знаю, куда иду?» — пишет Джим Лоэр в «Перезагрузке».

Евгений Ушмаев, генеральный директор «Альянс-Авто»:

— Живя в современном мире, приходится читать только интернет-издания. До книг руки не доходят. Не могу вспомнить, что читал из последнего. К стыду, читаю только новости, классиков что-то давно забросил. Хорошо, что вы позвонили и напомнили об этом. Я думаю, надо что-то менять в своей жизни. Спасибо вам, надо будет пересмотреть свое отношение.

Айдар Зиятдинов, руководитель компании «Авада»:

— Одновременно я читаю до 40 книг. Из последних понравившихся могу назвать «Разбуди в себе исполина» Энтони Роббинса. Эта книга — хороший мотиватор, помогает бороться с желанием все бросить. После ее прочтения хочется поставить цели и добиваться их. Я несколько раз ее перечитывал. Из мотивирующих произведений также могу назвать «Жизнь на полной мощности!» Джима Лоэра. Интересной показалась книга Эя Джея Джейкобса «До смерти здоров». Автор в течение года выполнял все рекомендации врачей, следовал диетам. В книге он описал результат такого тестирования и его влияния на организм.

ОПРОС
Екатерина Гумарова
ОбществоБизнес Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 марта
    /«Разбуди в себе исполина»/ Это из разряда техник, использующих облегчённый сатанизм?
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