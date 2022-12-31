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Новогоднее обращение Владимира Путина — 2023 / «Реальное время Live»

15:30, 31.12.2022 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Новогоднее обращение Владимира Путина — 2023 / «Реальное время Live»

Сегодня последний день 2022 года. Года, который, безусловно, уже вошел в историю своими резонансными событиями: начало специальной военной операции на Украине, санкционная война Запада с Россией, январские беспорядки в Казахстане, энергетический кризис, смерть британской королевы Елизаветы II, чемпионат мира по футболу в Катаре, присоединение новых регионов к России и начало многополярного мира. Словом, уходящий год для наших соотечественников оказался непростым, и сегодня традиционно вся страна ожидает новогодней речи президента Владимира Путина. Редакция «Реального времени» решила совершить новогоднее чудо и перенести своих читателей в будущее — мы покажем вам новогоднее обращение главы государства уже сейчас.

«Реальное время»
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:41
    я все же без десяти двеннадцать посмотрю
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