Новогоднее обращение Владимира Путина — 2023 / «Реальное время Live»
Сегодня последний день 2022 года. Года, который, безусловно, уже вошел в историю своими резонансными событиями: начало специальной военной операции на Украине, санкционная война Запада с Россией, январские беспорядки в Казахстане, энергетический кризис, смерть британской королевы Елизаветы II, чемпионат мира по футболу в Катаре, присоединение новых регионов к России и начало многополярного мира. Словом, уходящий год для наших соотечественников оказался непростым, и сегодня традиционно вся страна ожидает новогодней речи президента Владимира Путина. Редакция «Реального времени» решила совершить новогоднее чудо и перенести своих читателей в будущее — мы покажем вам новогоднее обращение главы государства уже сейчас.
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