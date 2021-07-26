Бизнес-аккаунт дня: казанская компания по строительству каркасных домов
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 116-я
Решить проблему с жильем за пару месяцев, а также сэкономить на строительных материалах поможет строительство каркасного дома. Это не только хороший вариант для дачного жилья, но и круглогодичного проживания. Почти 10 лет на рынке строительства малоэтажных домов работает компания «Каркас Поволжья». Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.
От проекта до полной реализации
Строить дома из каркасных брусьев компания начала в 2012 году, сначала — для жителей Казани. Постепенно география клиентов расширялась на весь Татарстан, а затем услуги по возведению малоэтажных строений мастера стали предлагать и жителям Самары. Сейчас на счету строителей и проектировщиков — уже свыше 500 домов.
Каким будет жилой дом или дачный, с мансардой, панорамными окнами, верандой или большой террасой — выбирает заказчик. В наличии у строительной компании более 50 готовых проектов. Но дизайнер и проектировщик готовы создать новый — с учетом всех пожеланий клиента. Помимо домов команда строит бани и дома-бани из каракаса и брусьев. В домах, построенных с использованием специальных утеплительных материалов, можно жить не только летом, но и в холодное время года.
Сегодня аналитический разбор бизнес-аккаунта строительной компании провела Олеся Жукова — маркетинг-директор казанского маркетингового агентства Blue Bag. Агентство с 2015 года специализируется на комплексном продвижении компаний, разработке маркетинговых стратегий и дизайне.
Все делается с любовью и большой ответственностью
Очень симпатичный и приятный аккаунт. Видно, что все делается с любовью и большой ответственностью. Ник профиля понятен. Есть информации о тематике профиля и география работы.
Имя профиля шире раскрывает ник профиля, добавляя информацию о том, что они занимаются строительством каркасных домов.
Шапка профиля закрывает основные вопросы подписчиков на тему, что уже было сделано, какие есть дополнительные услуги, гарантия. Единственное, я бы рассмотрела другие варианты и вместо «опытные бригады» добавила бы больше конкретики в эту фразу.
Хайлайтсы соответствуют тематикам. Есть ответы на все возникающие вопросы. В хайлайтсах нашла информацию о том, что компания занимается и проектированием домов. Эту информацию стоит добавить в шапку.
Обложки актуального сделаны в одном стиле и все картинки соответствуют тематике. Учтены все важные мелочи.
Оформление. Аккаунт оформлен очень красиво. Все фото и видео хорошего качества. Представлены проекты, которые компания реализовывает.
Лента гармонична. У всех фото прослеживается единый стиль.
Больше информации для аудитории
Тексты. Наибольшую часть текстов составляют посты с описанием готовых проектов и отзывы новых владельцев. Можно их разбавить постами о процессе строительства, чтобы у клиентов было больше представления о том, из чего и как строятся дома. Можно объяснять, почему это реализуется именно так, а не по-другому.
Не в каждом посте используются свои уникальные хештеги. Можно создать свои уникальные тематические хештеги, которые помогут подписчикам находить необходимую информацию.
Модерация. Не все комментарии модерируются. Сложилось впечатление, что в директ отвечают стандартными ответами. На комментарии, которые не касаются запроса цены, ответов нет. На них тоже стоит обратить внимание. На комментарии по запросу цены люди тоже не получают ответа.
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