Бизнес-аккаунт дня: нижнекамские мастера по отделке балконов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 59

Тенденции по дизайнерскому оформлению жилья за последние несколько лет добрались и до балконов и лоджий в многоквартирных домах. Лидировавшая некогда обшивка «вагонкой» теперь все больше уступает свои позиции новых трендам. Такую отделку уже несколько лет предлагают жителям Нижнекамска с помощью инстаграма мастера и дизайнеры фирмы «Балкон со вкусом». Их аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», который реализуется совместно с СММ-агентствами Поволжья.

Кроме самих работ фирма также разрабатывает дизайн-проекты балкона и подбирает для него материалы. Как рассказывают специалисты "Балконов со вкусом", конечно, чаще всего заказчики просят оформить балкон «вагонкой» или блок-хаусом — это срез оцилиндрованного бревна. Кроме того, по желанию клиентов мастера могут и утеплить балкон — тогда он будет комфортным и в холодное время года.



Аккаунт, посвящённый отделке балконов, сегодня рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency — свои рекомендации по оформлению и развитию бизнес-профиля даёт SMM-менеджер Катерина Романова.

Чем больше фото в карусели, тем выше охват и вовлеченность

Визуальное оформление. Плюсы:

На некоторых фотографиях есть детали, добавляющие уюта: подушки, цветы в горшках. На самом деле это важно для Instagram: нужно дать понять подписчику, что именно на вашем балконе он сможет почувствовать уют и быть счастливым. Для этого нужно пытаться передать эту атмосферу через фотографии в профиле — добавить декора, атмосферы.

Здорово, что вы публикуете несколько фотографий, объединяя их в карусели, — они повышают охват поста. Если пользователь заинтересован, он листает фотографии, уделяет время публикации. Instagram воспринимает это как вовлеченность, считает, что пост интересный и может показать его большему количеству подписчиков. Таким образом растёт охват публикации. Важно отбирать для карусели лучшие фотографии, чтобы они действительно заинтересовали пользователя.

Что исправить:

Советуем использовать вертикальный формат фотографий — они занимают больше места на экране у пользователя. Если публикуете карусель, в этом случае советуем все фотографии делать либо вертикальными, либо квадратными.

Не нужно добавлять логотипы и водяные знаки на каждое изображение. Возможно, вы переживаете, что кто-то украдёт ваши работы и будет выдавать их за свои, но это сказывается на внешнем виде ленты. Ваш логотип и имя профиля подписчик в любом случае увидит (на аватаре и в названии профиля), а лого на каждой публикации быстро надоедают.

Логотип хорошо читаемый и яркий — это отлично! Советуем поместить на логотип именно балкон, нынешнее изображение вызывает ассоциации с частным домом — такой идеально подошёл бы для строительной компании.

Еще несколько рекомендаций:

Часть фотографий с заваленным горизонтом. Советуем отслеживать это, тем более сейчас в приложениях очень легко поправить фотографию, даже если не было времени задумываться об этом в моменте. Советуем добавить в ленту больше видео. Фотографии — это отлично, но видео могут вызвать больший интерес у подписчиков. Старайтесь по возможности делать все фотографии при дневном свете, желательно в солнечный день, чтобы балкон был хорошо освещён. Фотографии, сделанные в тёмное время, обычно заметно проигрывают по качеству и сильно выделяются в общей ленте профиля. Следите за тем, чтобы надписи на картинках читались в ленте. Например, на этой публикации текст «обрезался» и его невозможно прочитать.

Постам нужна регулярность

Публикации. Что хорошо:

В каждой публикации указаны контакты и способы связи. Но имейте в виду — быстрее не набирать номер из текста, а нажать кнопку «Позвонить» в описании профиля или перейти по ссылке в мессенджер.

Есть посты разного плана: продающие, полезные, с информацией о конкретной выполненной услуге с описанием того, что было сделано.

Тексты легко читаются за счёт того, что они разделены на абзацы, есть эмодзи-разделители (галочки, точки и др.), которые визуально помогают пользователю сориентироваться.

Хештеги спущены в первый комментарий, находятся не в посте — это лучше, чем оставлять «подвал» хештегов в самой публикации.

Что добавить/исправить:

Три последних поста начинаются одинаково: «Декоративная обшивка балкона». Читатель видит лишь начало текста и может подумать, что это скопированная информация, читать не обязательно. Лучше менять содержание постов, по-разному рассказывать о выполненных работах.

Некоторые посты слишком длинные и тяжело читаются. Какие есть варианты? Во-первых, можно сократить текст, либо дать информацию в несколько постов. Во-вторых, можно оформить текст в карточки каруселью и туда же поместить фото, которые будут иллюстрировать тему.

Советуем выпускать публикации регулярно. Например, за апрель было выпущено всего 3 поста. Наша рекомендация — от 10 постов в месяц.

Рекомендуем добавить новый формат — видео. Пример видео, в котором эксперты из вашей сферы делятся полезным опытом:

Такие ролики показывают вас как эксперта и завоёвывают лояльность подписчиков.



Для Highlights обложки в едином стиле

Оформление профиля. Что хорошо:

Указаны контакты для связи, город.

Здорово, что в описание профиля вы уместили УТП (уникальное торговое предложение) и главные преимущества. Прочитав описание профиля, пользователь может составить впечатление о том, какие услуги вы оказываете. Небольшой совет: использованы 5 разных эмодзи, но чтобы профиль выглядел аккуратнее, советуем выбрать одинаковые и сократить их количество.

В Highlights есть полезная и необходимая информация. Всё понятно и хорошо читается, отлично выделено самое главное.

есть полезная и необходимая информация. Всё понятно и хорошо читается, отлично выделено самое главное. Stories есть, они понятные: видео + текст + призыв обращаться за консультацией. Отлично! Чтобы разнообразить Stories, советуем ввести также рубрики: До/После, «Наши мастера», процесс работы в ускоренном режиме, видео-отзывы клиентов. Советуем выкладывать Stories каждый день, а также публиковать контент, отличающийся от того, который идёт в ленту — желательно, чтобы Stories и публикации были разные. Время от времени можно делать репост поста — возможно, кто-то из подписчиков не заметил его в ленте, а в Stories он его увидит.

Что можно доработать:

Сделать для Highlights обложки в едином стиле. Сейчас они разные. Если будете писать внутри текст, формулируйте коротко и смотрите, чтобы он хорошо читался. Советуем использовать фирменные цвета. Пример, когда текст читается:

В Highlights «О нас» советуем добавить больше информации: сколько лет вы занимаетесь балконам, кто в вашей команде, сколько положительных отзывов и готовых балконов — всё это было бы интересно для подписчиков.

Комментарии под публикациями и обратная связь:

Советуем обращать внимание на грамматические ошибки, исправлять их.

Повторимся: оставлять номер телефона в комментариях не совсем удобно для подписчиков, так как они не могут его скопировать.

Лучше не писать «Ответим в Direct», а дать полный ответ под постом. Так подписчики будут видеть, что вы открыты к диалогу. Ситуация, когда ответ отправляется в Direct по каждому запросу, может вполне справедливо раздражать пользователей.