Бизнес-аккаунт дня: семейный SPA-клуб из Альметьевска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 33

В конце 2019 года в Альметьевске открылся семейный SPA-клуб «Шоколад», но проработал недолго — весной 2020 года грянул коронавирусный локдаун и заведению пришлось закрыться. Возобновить развитие клуба удалось лишь со снятием всех ограничений летом. Тогда же владельцы завели бизнес-профиль в «Инстаграм». Чего не хватает аккаунту, и как лучше продвигать услуги в соцсети — советы дают эксперты крупного SMM-агентства в рамках спецпроекта «Реального времени».

Все для здоровья и красоты

Провести выходные с пользой для здоровья, отдохнуть вечером после тяжелого трудового дня и восстановить силы предлагает альметьевцам семейный СПА-клуб «Шоколад». Клиентам предлагают разные техники массажа: буккальный, антицеллюлитный, лимфодренажный, шиацу, массаж Гуаша.

Там же можно сходить в финскую сауну, хамам или окунуться в кедровую бочку. Для женщин — уходовые процедуры для лица и тела. Все распределены по различным СПА-программам.

Страницу СПА-клуба «Шоколад» сегодня анализирует команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства «Fragency», которое работает с компаниями федерального и регионального уровня, а также с госкорпорациями. Комментарии дают менеджеры проектов Дарья Сакмарова и Азат Сабиров, копирайтер Ксения Иванова.

Визуал развит, и хорошо, что много Stories и Highlights

Описание профиля — здесь у вас все неплохо, но советуем выделить основные направления и услуги с помощью верстки или списком. Что касается визуального оформления, то эта часть аккаунта уже довольно развита. Обложки Highlights оформлены в едином стиле — это тоже отлично. Что можно сделать следующим шагом? Разработайте общую стилистику оформления Stories и Highlights, чтобы это были не картинки из интернета, а специально нарисованные для вас изображения, которые лучше и вернее отразят суть. Например для Stories можно придумать несколько шаблонов для репостов, чтобы чередовать их и выкладывать отзывы посетителей на фирменной картинке или даже с фотографиями салона. Также лучше выбрать один-два шрифта и использовать только его/их.

Вы много работаете со Stories и Highlights — это правильно. Как нам кажется, стоит сделать один общий раздел с основными направлениями и следить, чтобы он оставался в самом начале Highlights. Так пользователи будут сразу понимать, какие услуги можно получить. На первый взгляд, не просмотрев все публикации, сложно понять, какие услуги, кроме улиток и массажа, у вас есть. Поэтому советуем показывать материалы, косметику, на которой работаете, инструменты и аппараты (не обязательно только в Stories, но и в основной ленте).

В целом в Stories очень много видео, где показан салон и передана атмосфера — к вам хочется прийти. Это очень важно, продолжайте показывать и локации, и процедуры. Советуем снимать больше персонала, также для разнообразия можно попробовать делать «залипательные» и асмр-видео — как льется массажное масло, какими звуками сопровождается процедура. Также некоторую информацию все же лучше давать статично, а не анимировать: не все пользователи дожидаются появления текста. И стоит проверять пунктуацию — в Stories в том числе.

Что касается единого стиля оформления постов — это может быть не только общий шрифт, но и элементы дизайна, цвета, стилистика. Общая лента у вас оформлена аккуратно, но имейте в виду, что тренд на искусственность сейчас не тренд вовсе. Поэтому все «продуманные» мозаики, в том числе шахматные, уходят в прошлое. Актуальна небольшая хаотичность в ленте, которая разбавляется минималистичными снимками или изображениями.

Лучше давать читателям факты

Здорово, что в аккаунте есть полезная информация о процедурах. Тексты к постам удобно читать: есть разделение на абзацы. Однако не обязательно писать большие тексты для каждого поста: текст может в двух абзацах или предложениях дополнять атмосферу видеоролика. Фразы «После наших процедур вы испытаете не только приятные ощущения, но и будете в восторге от результата» излишни: дайте гостю написать самому подобный отзыв под вашим постом или в Direct. Вообще лучше давать вашим читателям факты — как именно работают процедуры, что полезного есть в составе. А суждения вроде «блаженства» или «наслаждения» субъективны, их лучше давать в виде цитат от ваших гостей.

Грамотность — это уважение к подписчикам и своему бизнесу. Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

например, если «спа» является первой частью сложных слов, то всегда пишется через дефис;

название салона «Шоколад» лучше писать в кавычках и с большой буквы;

перед запятой не нужно ставить пробел.

Это самые распространенные ошибки, но стоит перепроверить тексты и на другие.

Что касается продвижения, то здесь все просто — для этого нужны таргетированная реклама и блогеры:

рекламу советуем запускать на лидогенерацию, а за это давать определенной профит пользователю — например скидку на первое посещение;

блогеры: стоит их приглашать на различные процедуры для отзывов в Stories. Возможно, стоит пытаться это делать максимально нативным образом, чтобы это не выглядело как прямая реклама.