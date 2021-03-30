Бизнес-аккаунт дня: нижнекамский логопед Елена Цыкунова

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 30-я

Жительница Нижнекамска Елена Цыкунова почти 20 лет работает логопедом. Она помогает детям, в том числе с различными особенностями психофизического развития, правильно произносить звуки, слышать и понимать речь. Педагогическое кредо Елены: «Возможно все и даже больше! На все остальное, что вы считаете невозможным, просто требуется время». Своим опытом и рекомендациями для родителей логопед делится на своей странице в сети «Инстаграм». Советы по развитию этого аккаунта дают эксперты одного из ведущих СММ-агентств Татарстана в рамках спецпроекта «Реального времени».

Когда малыш преодолевает первые трудности — это прекрасно

Жительница Нижнекамска Елена Цыкунова — специалист, который помогает детям исправить неправильное произношение звуков. Кроме того, она учитель, который занимается с детьми с нарушением слуха в специализированном детсаду. Если ребенку без патологии слуха можно за несколько сеансов поправить произношение, то работа со слабослышащими малышами куда сложнее. Главное, советует логопед родителям таких детей, — не тянуть и как можно скорее начать заниматься с ребенком, потому что со временем он привыкает говорить неправильно, да и родители перестают обращать внимание на его речь.

— Я всегда хотела работать с детьми, однако помимо этого, хотела помогать им, давать поддержку в трудных жизненных ситуациях — ведь они еще так малы и беззащитны. В моей профессии очень много сложностей, но и очень много приятных моментов: когда ты видишь, что малыш преодолевает первые трудности, начинаешь разделять счастье вместе с ним. И это прекрасно, — говорит Елена.

По многолетнему опыту, признается логопед, самый сложный звук для всех детей, даже без особенностей развития, — это «Р»: для него нужен достаточно натренированный, послушный язык, сильный речевой выдох, уверенный и работоспособный ребенок. Порой успех, замечает специалист, зависит и от характера ребенка — «у тех, кто не готов десятки раз повторять и стараться, «рычать» не получается».



Свои рекомендации по развитию аккаунта логопеда дает контент-менеджер казанского коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко. Она уверена, что у любого аккаунта, так же как у рекламы, есть всего несколько секунд, чтобы заинтересовать аудиторию и помочь сделать выбор.

Встречают не только по одежке, но и по шапке профиля

Био — описание профиля Instagram, первое, что видит пользователь. По этому описанию профиль можно найти в поиске. Лучше не играться со шрифтами, а понятно и доступно написать свое имя, деятельность и город. Например, «Елена, логопед, г. Нижнекамск»

Шапка профиля должна конкретизировать деятельность и содержать уникальное торговое предложение. Не нужно перегружать ее эмодзи, достаточно поставить их перед началом фразы. И никаких ошибок в словах — встречают не только по одежке, но и по шапке профиля.

Актуальное. Здорово, что есть хайлайтс «занятия», они показывают потенциальной аудитории вашу работу. Советую добавить также хайлайтс «услуги», «обо мне» и «отзывы». При формировании вечных историй, спрашивайте себя: «Для чего я закрепляю эту информацию? Что она даст моей аудитории?». Оформите все обложки в едином стиле и избавьтесь от ненужных

Визуал и лента. Сейчас в профиле используется бесконечная шаблонная лента. Ее плюс в том, что она позволяет быстро ориентироваться в темах и служит навигацией для аудитории. Однако шаблоны однотипны и не делают контент уникальным.

Люди доверяют людям. Добавляйте в ленту живые фотографии логопеда, пациентов и детей. Это не значит, что нужно отказаться от надписей, их можно делать на самих фото. Если вариант с фотографиями не для вас, проработайте ленту с дизайнером, сделайте ее уникальной или, по крайней мере, подходящей под тематику, потому что графические девушки с фотоаппаратами и книгами не вяжутся с логопедией. Надпись на фотографии или графике должна быть понятной и отражать суть поста. «Причины алалии» — хорошая надпись, «Как носить эти штуки» — нуждается в корректировке.





Цель поста — сделать мир читателя полезнее

Посты и копирайтинг. В идеале, посты и контент должны быть нескольких видов: продающий, информационный и развлекательный. В продающих вы рассказываете о своей работе, результатах, отзывах. Информационный должен быть полезен для аудитории. А развлекательный нужен для того, чтобы аудитория не заскучала.

В целом, рекомендации по текстам таковы:

используйте заголовки, которые могут зацепить читателя — хороший заголовок должен либо обещать пользу, либо заинтриговать,

говорите на понятном и доступном языке: пишите не для себя, а для своих подписчиков. Если можно заменить сложные, профессиональные и непонятные слова — замените или поясните смысл,

проверяйте текст на наличие мусора и ошибок, сделать это можно в сервисах glvrd.ru или text.ru4) Соблюдайте логику повествования, берите читателя за руку и плавно ведите его от заголовка к концу поста. Один абзац — одна мысль. Не забывайте про подзаголовки,

аккуратнее с эмодзи, для выделения подзаголовков лучше использовать нейтральные круги или квадраты,

задавайте вопросы, общайтесь со своей аудиторией, просите делиться историями.

Главная цель любого поста — сделать мир читателя чуточку полезнее, лучше и понятнее.

Продвижение нужно для того, чтобы о вас знали. Начните с бесплатных методов, ставьте геолокацию города и мест в постах и историях. Пользуйтесь релевантными хэштегами, например, #логопеднижнекамск. Затем, можно попробовать таргетированную рекламу и промоакции. Базовая инструкция есть в самом Facebook. Успехов!