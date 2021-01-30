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Видеоопрос: «Жертвуете ли вы деньги на благотворительность?»

00:00, 30.01.2021
Видеоопрос: «Жертвуете ли вы деньги на благотворительность?»
Фото: chance.su

Госдума при поддержке правительства в марте может принять новую статью КоАП, согласно которой граждан и организации, собирающие деньги на благотворительность с нарушением законодательства, будут штрафовать. Новые нормы призваны защитить население от мошенников, которые под видом сбора средств для нуждающихся присваивают деньги.

— А вы жертвуете деньги на благотворительность? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
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