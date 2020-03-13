Эдуард Вафин о страховых взносах бизнеса и пенсии для 18-летних

Управляющий отделением ПФР по Татарстану ответил на самые популярные вопросы о пенсионном обеспечении

Как быть, если на лицевом счете в ПФР не отображаются страховые взносы предпринимателя, почему не пришла назначенная выплата и зачтется ли воинская служба при расчете пенсии? По традиции управляющий отделением Пенсионного фонда России по Татарстану, к. э. н., доцент Эдуард Вафин в своей авторской колонке, написанной для «Реального времени», отвечает на самые популярные вопросы татарстанцев о пенсионном обеспечении.

Где отражаются страховые взносы ИП?



Учитывая возрастающую популярность темы пенсионного обеспечения у жителей Татарстана, я готов ответить на часто возникающие вопросы, с которыми к нам обращаются. Вот, к примеру, один из них: «Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Оплачиваю страховые взносы вовремя. Заказал выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, там нет данных о моих взносах. Прошу пояснить, почему не отражаются данные?».

Согласно Федеральному закону от 03.07.2016 №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса России в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование», начиная с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осуществляет Федеральная налоговая служба России (ФНС).

Учитывая данное обстоятельство, по вопросам уплаты страховых взносов, гражданину рекомендуется обращаться в налоговые органы.

За уход за престарелым, достигшим 80 лет, неработающему трудоспособному гражданину устанавливается выплата в 1200 рублей. Фото tver24.com

Что делать, если положенная выплата не пришла?

Часто приходят и такие вопросы: «Мне 80 лет, но средства за уход за мной до сих пор не поступили. В чем дело?».

Действительно, на основании Указа Президента Российской Федерации от 26.12.2006 №1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», гражданин, достигший 80 летнего возраста, имеет право на ежемесячную компенсационную выплату в размере 1200 рублей.

Хотелось бы обратить внимание, что выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который осуществляет уход за престарелым гражданином, достигшим 80 лет, независимо от факта совместного проживания и от того, является ли он членом его семьи. Это может быть и посторонний человек, главное, чтобы осуществлялась реальная помощь нуждающемуся в ней.

Также замечу, что, согласно указу, ухаживать за престарелым гражданином может лицо старше 14 лет при наличии согласия родителей и разрешения органа опеки и попечительства, а также студенты, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем и не получающие пособие по безработице.

Так что, если гражданин не подал соответствующее заявление об осуществлении за ним ухода, значит компенсационная выплата данному гражданину не установлена.

Со всем перечнем документов, которые необходимы для назначения компенсационной выплаты, любой желающий может ознакомиться на официальном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) во вкладках «популярные сервисы» — «жизненные ситуации».

Напоминаю, для назначения компенсационной выплаты можно подать заявление через личный кабинет гражданина или через портал госуслуг, а также обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда.

За каждый год службы в армии по призыву начисляется 1,8 балла. Фото Рината Назметдинова

Воинскую службу тоже зачтут



Многих интересует: «Засчитывается ли прохождение военной службы при расчете пенсий по возрасту?».

В соответствии с действующим законодательством такие периоды, как уход за ребенком до полутора лет, служба в армии, уход за ребенком инвалидом и инвалидом с детства 1-й группы, пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, включаются в страховой стаж, несмотря на то, что гражданин в это время не работал.

Более того, за каждый год такого периода гражданину начисляется определенное количество баллов. К примеру, по уходу за первым ребенком — 1,8 балла, за вторым — 3,6 балла, за третьим и четвертым — 5,4 балла; за каждый год службы в армии по призыву — 1,8 балла.

Данные периоды учитываются в стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы независимо от их продолжительности. Никаких изменений в порядке подсчета стажа при назначении пенсии, в том числе с учетом нестраховых периодов, не последует. В Республике Татарстан при обращении за назначением страховой пенсии случаи отказа в зачете нестраховых периодов не зарегистрированы.

Кому компенсируют оплату багажа?

Поступают в ПФР и такие вопросы: «Положена ли компенсация расходов на оплату стоимости провоза багажа пенсионеров, при переезде на постоянное место жительства в республику из районов Крайнего Севера?».

Порядок выплаты компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями трудовых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей регламентируется Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 №1351, а также Административным регламентом предоставления Пенсионным фондом РФ государственной услуги по предоставлению компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего севера и приравненных к ним местностей, утвержденным постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 01.07.2019 №365п.

В соответствии с указанными нормативными актами, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа производится при условии одновременного представления всех документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Также замечу, что граждане зачастую формируют неполный пакет документов, который необходимо предоставить специалисту Пенсионного фонда, и, согласно букве закона, мы вынуждены в этом случае отказать.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа производится при условии одновременного представления всех документов. Фото Марата Гайфуллина

Хочется напомнить, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. №1351 утверждены Правила компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

При отсутствии документов, подтверждающих переезд пенсионера и членов его семьи и фактически произведенные пенсионером расходы на оплату стоимости проезда, компенсация провоза багажа не производится, за исключением случаев предоставления пенсионером документов, подтверждающих оплату стоимости проезда пенсионера к новому месту жительства, произведенную за счет средств работодателя по последнему месту работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, а также случаев оплаты расходов, связанных с переездом пенсионера и членов семьи пенсионера, ранее произведенной органами ПФР.

Со всем перечнем документов, которые необходимо представить, любой желающий может ознакомиться на официальном сайте Пенсионного фонда во вкладках («Популярные сервисы — жизненные ситуации»). Там дан полный и исчерпывающий перечень и ответ.

Пенсия молодым



Следующий распространенный вопрос: «Положена ли социальная пенсия по потере кормильца, гражданам, достигшим 18 лет?».

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме обучения, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, имеют право на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца.

После исполнения получателю пенсии 18 лет или прекращения обучения по очной форме выплата пенсии прекращается. Пенсия по случаю потери кормильца восстанавливается при подаче в Управление ПФР соответствующего заявления и представлении подтверждающей справки учебного заведения об очной форме обучения с указанием начала учебы и предположительного срока окончания, заверенной подписью руководителя и печатью образовательного учреждения.

Если соответствующего заявления и справки, подтверждающей факт обучения по очной форме, в Управление ПФР в период обучения не поступало, то правовых оснований для выплаты пенсии за период обучения, не имеется, т. е. выплата пенсии не производится.

После исполнения получателю пенсии 18 лет или прекращения обучения по очной форме выплата пенсии прекращается. Фото pnzgu.ru

Доступ к электронным сервисам



Переходя к новому вопросу, хотелось бы отметить: практически во всех сферах жизнедеятельности республики идет активное развитие цифровых услуг. Существует система государственных электронных услуг, и Пенсионный фонд не стоит в стороне. Электронные сервисы в пенсионной сфере одни из самых передовых. Пользователи часто спрашивают нас: что делать, если забыли и/или потеряли пароль от доступа в личный кабинет гражданина?

Да, дистанционное обслуживание становится все более популярной услугой у жителей Татарстана. Напомню, только за прошлый год в электронной форме подано более 235 тысяч заявлений по вопросам материнского капитала, назначения и доставки пенсий, иных социальных выплат — это около 85% от общего количества заявлений, принятых по данным вопросам. Из них порядка 47 тысяч татарстанцев стали пенсионерами без визита в ПФР в период с января 2019 года. А заявление о способе доставки пенсии через личный кабинет подали более 60 тысяч граждан пожилого возраста.

Благодаря электронным сервисам можно получить еще многие услуги ПФР. Что касается доступа к данным сервисам или в конкретном случае — восстановления пароля, это можно сделать на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru — в личном кабинете гражданина, выбрать «Я не знаю пароль» и следовать инструкции. Если по каким-то причинам не удается восстановить доступ самостоятельно, можно обратиться в любой центр обслуживания:

лично обратившись в многофункциональный центр (МФЦ) с паспортом и СНИЛСом (на сайте mfc16.tatarstan.ru имеется информация о графике работы МФЦ и их адреса);

лично обратившись в любое Управление ПФР с паспортом (документом, удостоверяющим личность гражданина).