«Не вполне справедливо» — почему в Союзе садоводов не рады налоговым льготам дачников

Главы садовых товариществ лишились последнего рычага влияния на садоводов-«единоличников»

Сегодня в России вступили в силу законодательные изменения о налоговых льготах для дачников, не состоящих в садовых товариществах. Поправки в Налоговый кодекс освободили их взносы от уплаты налога на прибыль (состоящие в СНТ дачники получили это право еще в начале года). В Татарстане данный налог пока не взимали, но собирались обложить им «единоличников», которые не стремятся в объединение садоводов, хотя и пользуются общими благами СНТ. Теперь же Союз садоводов РТ лишился права взыскивать с «единоличников» до 10% сверх суммы членских взносов, что считает «не вполне справедливым по отношению к товариществам и тем, кто в них состоит». Подробнее — в материале «Реального времени».

Дачников-индивидуалов приравняли к членам СНТ

Вступивший в силу в начале этого года 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества» уравнял дачников-индивидуалов с членами товариществ как в правах, так и в обязанностях. В частности, «единоличники», согласно закону, обязаны наравне со всеми вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального строительства.

В то же время Налоговый кодекс предписывал не облагать налогом на прибыль лишь членские взносы, вносимые членами товариществ, а на платежи индивидуалов это правило не распространялось. Поправки, вступившие в силу сегодня, устранили данное противоречие: теперь взносы членов и не членов окончательно стали равнозначными.

«Для нас ощутимо негативное влияние единоличников»

По оценке председателя правления Союза садоводов Татарстана Владимира Дейнекина, доля индивидуалов в общем количестве садоводов невелика — в среднем менее 1%. Но, по мнению эксперта, уравнивание разных категорий дачников добавило проблем председателям садовых товариществ, которые стремятся к тому, чтобы членами товариществ были все садоводы.

— Да, индивидуалов немного, но для нас ощутимо их негативное влияние на развитие товариществ. Они нацелены на то, чтобы платить как можно меньше, но без денег не может быть развития. А 217-й закон допускает участие индивидуалов в общих собраниях, то есть они могут влиять на принятие финансовых решений, — сетует Дейнекин. — Кроме того, на практике нередко бывает так, что именно индивидуалы, к примеру, бурят на своих участках скважины и на этом основании отказываются платить за обслуживание общей инфраструктуры. Председатели спрашивают меня, как быть в таких ситуациях? Я советую идти в суд, но даже решения судов каждый раз выносятся разные.

Изменений не почувствуют

До того, как платежи индивидуалов освободили от налога на прибыль, у председателей товариществ были хотя бы гипотетические рычаги экономического влияния на «единоличников». Теперь и их не осталось.

— До того, как были приняты эти поправки, мы могли взимать с индивидуалов плату на 10% выше, чем с членов товариществ, — продолжает Дейнекин. — Разница включала бы в себя размер налога, который пришлось бы заплатить с такого платежа, и стоимость бухгалтерских услуг за его обработку. И тогда вступать в товарищество было бы целесообразно — чтобы платить меньше. Но теперь в этом нет никакого смысла. На мой взгляд, нововведение не вполне справедливо по отношению к товариществам и их членам.

Как подчеркнул Владимир Дейнекин, повышенную плату с дачников-индивидуалов в Татарстане пока не взимали, так что освобождения своих платежей от налога на прибыль «единоличники» не почувствуют. Однако налоговики не раз информировали глав СНТ, что они имеют право взимать данный налог, и Союз садоводов РТ намеревался воспользоваться этим правом, вот только теперь не сможет — еще один рычаг давления для них утерян.