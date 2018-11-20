Станислав Новиков: «Значимость инвестсчетов будет расти уверенными темпами»

Глава «БКС Премьер» назвал плюсы ИИС

В современных экономических условиях россияне активно ищут надежные способы сохранения и приумножения своего капитала. Одним из эффективных способов стали набирающие популярность индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). С начала 2018 года жители нашей страны открыли 178 тысяч таких счетов, что на 66 процентов больше, чем за весь 2017 год. Об этом рассказал глава «БКС Премьер» Станислав Новиков. Эксперты отрасли подтверждают увеличение интереса граждан к перспективному инвестиционному инструменту.



О внимании государства к этому новому финансовому инструменту говорит тот факт, что законопроект о страховании средств граждан на ИИС может быть принят во втором и третьем чтении до конца 2018 года. Об этом сообщил агентству ТАСС глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Напомним, с января 2015 года россияне получили возможность открывать ИИС в финансовых организациях. Всего сейчас открыто порядка 480 тыс. таких счетов. Благодаря этой опции частные лица могут получать налоговые вычеты при инвестировании. Этот счет бывает двух типов: первый, схожий принципами своей работы с депозитом, позволяет положить деньги максимальной суммой один млн рублей в год на счет и получить налоговый вычет в размере 13% от суммы — максимум 52 тыс. рублей. Если выбрать второй тип вычета, весь доход по операциям освобождается от уплаты налога. Однако важно учитывать, что базовым условием для получения налоговых льгот является трехлетний срок владения ИИС.

По словам Станислава Новикова, рост интереса россиян именно к этому инвестиционному инструменту объясняется сразу несколькими важными факторами.

«Прежде всего, это налоговый стимул — инвестор при соблюдении несложных условий получает возможность воспользоваться щедрой льготой от государства: каждый год клиент может получать по 52 тыс. рублей налогового вычета только за то, что просто использует этот инструмент, то есть держит на нем деньги. Вторая причина — изменение макроэкономических условий. На фоне низких ставок по вкладам население все чаще ищет альтернативные инструменты для инвестирования. Обратите внимание — практически каждый второй ИИС открывает инвестор, впервые имеющий дело с ценными бумагами», — подчеркивает глава «БКС Премьер».

В 2017 году, рассказывает Станислав Новиков, объем средств, размещенных частными инвесторами на российском фондовом рынке, впервые достиг 1 трлн рублей. Это во многом связано со снижением процентных ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ. Такой фактор положительно повлиял и на развитие ИИС.

Дополнительными факторами поддержки устойчивого спроса на ИСС стали стагнация рынка недвижимости и развитие новых технологий.

«Многие из тех, кто еще пару лет назад подумывал купить недвижимость, посчитали более выгодным и целесообразным вложить деньги в инвестиционные инструменты, открыть ИИС, выбрать из широкого спектра наиболее подходящие по соотношению риска и доходности активы, увеличить потенциальный результат от своих вложений с помощью налоговых льгот», — отмечает Станислав Новиков.

Новые технологии, говорит эксперт, помогают на порядок повысить скорость и прозрачность операций, а это укрепляет доверие людей к инвестиционным инструментам и всей финансовой отрасли. Сегодня, к примеру, открывший ИСС инвестор ведет управление счетом удаленно через личный кабинет в удобном онлайн-приложении. Технический прогресс сделал инвестиции куда более понятными и комфортными.

Значимость инвестсчетов будет расти уверенными темпами, уверен глава «БКС Премьер».

«Когда ИИС стали активно продвигать крупнейшие игроки, фондирование счетов стало стремительно «догонять» их количество. Средний объем средств на брокерских ИИС за последние 2 года увеличился в 2,5 раза (до 147 тыс. рублей), средний ИИС в доверительном управлении вырос более чем в 3,6 раза (до 386 тыс. рублей). Растет и объем инвестиционных налоговых вычетов. По данным ФНС, за январь — август 2018 года он составил 10,9 млрд рублей, это почти в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам этого года общий объем средств на ИИС может удвоиться и достичь 90—100 млрд рублей. На мой взгляд, этот инструмент — удобный, понятный и выгодный — играет важнейшую роль в формировании современного рынка частных инвестиций в России», — констатирует Станислав Новиков.

Эксперты отрасли сходятся во мнении, что популярность ИИС как инструмента для инвестиций стремительно возрастает.

«Инструмент привлекателен прежде всего возможностью получить налоговый вычет (с суммы 400 тыс. рублей в год), по сути вы можете открыть счет и, ничего не делая, просто получить деньги от государства, — говорит инвестиционный обозреватель Banki.ru Альберт Кошкаров. — Если купить на эти деньги надежные облигации, например, ОФЗ, то ваш годовой доход уже будет существенно выше, чем проценты по банковскому вкладу».

«Интерес связан в первую очередь с тем, что инфляционные риски за последние 2 года заметно снизились, доходность по депозитам также значительно упала, — продолжает тему ведущий эксперт компании «ФинЭкспертиза» Игорь Шестаков. — Оба этих фактора создают предпосылки для инвестирования на длительный промежуток времени. Добавим к этому возможность возмещения НДФЛ — и получим прекрасные перспективы для инвестирования».

По словам аналитика, еще одним мотивом для открытия ИИС, кроме получения гарантированного возмещения налога, становится доступ частного инвестора к преимуществам инвестирования на фондовом рынке. «Например, покупка облигаций федерального займа с доходностью около 9 процентов годовых и выплатами два раза в год купонного дохода значительно привлекательнее обычного банковского депозита со ставкой в районе 7 процентов годовых», — отмечает Игорь Шестаков.

Материал подготовлен совместно с компанией АО «БКС Банк»