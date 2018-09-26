Кто разгадает «Загадку Моцарта»? Эдвард Радзинский — на сцене БКЗ

В эти минуты в БКЗ им. Сайдашева в Казани начинается уникальное театральное представление: выдающийся писатель, драматург и историк Эдвард Радзинский выступает со своей пьесой «Загадка Моцарта» в соавторстве с Государственным симфоническим оркестром Татарстана под руководством Александра Сладковского. «Реальное время» публикует видео с генеральной репетиции пьесы в Казани.