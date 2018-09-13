Охота на супергероев: как приблизиться к вселенной Marvel и стать режиссером собственных «Мстителей»

Торговая сеть «Пятерочка» и самый успешный бренд от Disney запустили новую программу лояльности

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

От каждого героя по способности, каждому покупателю по подарку

Кто ваш любимый супергерой? Человек-паук, Халк, Тор или Железный человек? Мы понимаем, что определиться с выбором сложно. А зачем ограничивать себя в выборе, если можно получить всех и сразу!

Такие обаятельные, сильные, самоуверенные персонажи, не лишенные самоиронии, уже ждут вас в торговой сети «Пятерочка».

Вселенная Marvel — это не только команда Мстителей, самая свежая часть с которыми — «Война бесконечности» — вышла на экраны в мае этого года, но и другие супергерои и суперзлодеи — Человек-муравей, Черная пантера, Зеленый Гоблин и еще несколько десятков персонажей. Самые популярные из них появились в универсамах «Пятерочка» 21 августа.

Новая масштабная программа лояльности «Герои в «Пятерочке» проходит под лозунгом «Собери суперкоманду!» и является первой крупной акцией по бренду MARVEL в России.

Что можно делать с героями-ластиками от Marvel и «Пятерочки»?

В период с 21 августа по 8 октября за каждые 555 рублей в чеке покупатели сети получат в подарок ластик в виде одного из популярных героев фильмов MARVEL. Такую игрушку также подарят клиентам и при покупке товаров партнеров акции.

Задача для фанатов: собрать коллекцию из 16 супергероев. В дополнение к коллекции «Пятерочка» предлагает альбом для коллекционирования и кружки с героями MARVEL.

Задача для практичных: использовать фигурки по прямому назначению — в качестве ластика. Подойдет не только школьникам, но и взрослым. Фигурки легко надеваются на карандаш и крепко держатся. Такой ластик точно не затеряется в пенале или на столе.

Задача для креативных: можно надеть фигурки на карандаши и устроить кукольный театр. А если написать сценарий, снять это все на камеру, то может получиться спин-офф «Мстителей».

Суперкоманда: от Человека-паука до Халка

Сегодня MARVEL — самая успешная киновселенная мира и один из самых популярных кинобрендов в России за последние годы. Фанаты MARVEL — молодые, современные и активные люди. А по статистике, каждый второй мальчик и юноша очень любят и хотят получать подарки с символикой бренда, а каждая вторая девочка и девушка попали под действие чар супергероев.

Согласно опросам, знание героев MARVEL в нашей стране превышает 75%. Для тех, кто пока не знаком с ними, предлагаем топ-5 самых популярных.

1. Железный человек. Красавчик, ИТ-гений и миллионер Тони Старк. Придумал высокотехнологичный костюм-броню, в котором может летать, стрелять ракетами, лазерами и огнеметами.

2. Человек-паук. Питера Паркера — сироту и «ботана» — укусил радиоактивный паук. После этого он получил все паучьи способности и начал спасать мир.

3. Халк. С помощью гамма-излучения из доктора Брюса Бэннера сделали зеленого монстра. Когда Бэннер испытывает сильные эмоции, он превращается в Халка.

4. Тор — бог грома в скандинавской мифологии. Носит красный плащ, в его руках молот, который подвластен только ему.

5. Капитан Америка. С помощью сыворотки из Стивена Роджерса сделали суперсолдата. Носит звездно-полосатый костюм и неразрушимый круглый щит.

Также под акцию «Герои в «Пятерочке» разработан отдельный промосайт стиратели.рф с онлайн-играми и специальными предложениями на партнерские товары.

Партнерский материал