«Гостей мундиаля интересовало: почему не знают английского и ругают свою страну»

Казанская семья пустила погостить на время ЧМ в свой дом иностранцев и наблюдала, как они дивятся домашнему погребу и обожают соления

Школьная учительница Елена Аглей со своим мужем, пятимесячным ребенком и котом на время чемпионата мира по футболу приняли в своем доме болельщиков и поделились с гостями Казани гостеприимством и жизнерадостностью. В колонке «Реальному времени» молодая мама рассказывает о том, как колумбийцы искренне удивлялись выкопанному погребу и обменивали свой кофе на татарский чак-чак, а иранцы восторгались грядками на огороде и домашними заготовками, попутно спрашивая, почему россияне не знают английского и так много ругают свою страну.

Часть I. Подготовка

«У меня тут идея: как нам подтянуть английский», — с такими словами как-то в апреле пришел домой муж. Владение языком у нас на уровне ниже среднего (как нам казалось): он не знает правил, но дважды в неделю speaking с группой и преподавателем на работе, я же, при наличии диплома переводчика, уже года три не имела никакой практики.

Идея была в предоставлении двух комнат в нашем доме через сайт, при условии, что мы проживаем там же, но на втором этаже. Сначала, это мне показалось абсурдным: столько отелей, гостиниц, хостелов и специализированных квартир для аренды — да кто захочет приехать в частный дом на окраине города, еще и жить с хозяевами, еще и ребенок у них маленький, и кот? Но, посмотрев цены на посуточное жилье в период чемпионата, я стала понимать, что желающие, все же, будут. Оформили объявление на международном сайте, сфотографировали комнаты — и стали ждать.

Первая бронь поступила из Колумбии спустя всего пару дней. Мне казалось, что так не бывает, до этого подобное мы могли видеть только в «Орле и решке», мы даже не сразу подтвердили бронь — было и волнение, и даже некий страх. Но решили рискнуть и одобрили. Также были брони из Индии и США (Майами), мы их также подтверждали, но, независимо от нас, люди потом отказывались. Второй забронировавшей компанией (но на более ранние даты) стали ребята из Ирана: молодой человек учится в Казани, к нему приезжают друзья. Тут мы тоже сомневались, но одобрили. Появился новый вопрос: как разместить? С этого времени мы почувствовали себя хозяевами маленькой гостиницы: продумывали спальные места, постельное белье, уборку мест общего пользования (кухня, ванная комната, санузел), даже свой режим дня и график работы и множество других мелочей — все это периодически всплывало в наших разговорах.



Часть II. Гости из Ирана

Утро, ждем гостей. Они едут на такси. Телефонный звонок мужу, в котором ему чисто по-русски говорят: «Мы подъехали». «Ничего себе, оказывается, русским владеют», — подумали мы, и муж пошел встречать. Нужно оговориться, что наш дом с литерой «а», его нет на карте, поэтому навигатор ведет к дому с «целой» цифрой, а он, мягко говоря, покосившийся и запущенный. Представляете неописуемый восторг ребят и мысль: «Ну все, нас кинули». Потом они говорили, что в их голове сразу всплыли прочитанные истории о том, как сдают призрачные квартиры и разводят иностранцев.

Гости прибыли, и тут мы узнали, что так хорошо по-русски с нами разговаривал… таксист. Ребята же говорят только на английском! За чаепитием знакомимся: молодой человек учится в Казани, к нему приехала сестра с женихом и друг из Сингапура. Находятся в городе уже несколько дней и приехали к нам на сутки. Сначала языковой барьер очень угнетает, но спустя всего лишь полчаса уже начинаешь говорить без стеснения — вот оно, настоящее погружение в языковую среду! Больше всего их интересовал наш быт: что мы едим на завтрак/обед/ужин, как живем в частном доме — грядки вызвали нескрываемый восторг (ходили и фотографировали), а уж домашние заготовки (варенье из кабачков, маринованные опята и соленые огурчики) — просто вкусовой экстаз.





Так как ребята весь город уже посмотрели и на футбол сходили, мы им предложили съездить на Голубое озеро. Гости к такой температуре воды были не готовы: с ужасом и восторгом смотрели, как купаются и женщины, и маленькие дети! Один все-таки даже переплыл водоем под бурные аплодисменты и своих друзей, и других посетителей заповедника.

Остановить внимание хотелось бы на двух аспектах, которые очень интересовали наших гостей: почему в России не знают английского языка и почему так ругают свою страну. Когда на свой первый вопрос они услышали, что английский изучается в школе практически на всем протяжении обучения и несколько раз в неделю, то были просто в ужасе, так как не раз сталкивались с тем, что даже на элементарные вопросы (где остановка/магазин и т. п.) не могли получить ответ не потому, что люди злые (нет, им мило улыбались), а потому что понять и сказать не могут. Хочется верить, что после проведения чемпионата многие жители нашей страны задумаются о необходимости изучения иностранных языков. Когда обсуждали эту тему, мы тоже, конечно, извинились за свой уровень владения языком, но от гостей получили комплимент: «Ваш английский просто прекрасен! Вы, вы… разговариваете, а не молчите!». На второй вопрос мы даже не знали, что ответить. При своих минусах (а где их нет), Казань для нас — отличное место для жизни (мы достаточно много путешествовали на машине по России и посмотрели немало городов), поэтому объяснением была только народная мудрость «хорошо там, где нас нет». Расставались мы хорошими приятелями, получили приглашение посетить и Иран, и Сингапур — возможно, когда-то это и случится.

Часть III. Гости из Колумбии

Увы, языковой практики не вышло. Посетила нас компания из четырех человек: семейная пара и двое друзей семьи. Одна гостья, Кармен, владела русским языком, так как 35 лет назад училась в Ленинграде, защитила кандидатскую диссертацию, уехала, но язык не забыла и стала переводчиком для своих друзей, которые не владеют ни английским, ни русским, ни какими-либо другими языками, кроме испанского. Ура! Будет практика испанского для сестренки, которая изучает его в Казанском университете и даже стажировалась в Испании!

Но оказалось, что «испанский» испанский и «колумбийский» испанский сильно отличаются — тут мы ощутили весь ужас языкового барьера: с тобой живут люди, которых ты абсолютно не понимаешь, и они не понимают тебя! Конечно, разговаривали мы через Кармен, но это оказалось очень сложно — беседа получается монологичной и недушевной. Хотя, к концу их пребывания, муж уже сказал: «Я не знаю, что он говорит, но я его понимаю!», — вот это погружение в языковую среду. Гостей из Колумбии мы также свозили на Голубое озеро, составили им пеший маршрут по центру Казани, по результатам которого восхищенно услышали: «Да-а, Казань — это не Саранск».

Вы, наверное, заметили, что колумбийских болельщиков было очень много, они путешествовали со своей командой по всем городам. Конечно же, мы спросили: как же так, из Европы например, хотя она и ближе, болельщиков не так много, а, Колумбия ведь находится на другом континенте. «Колумбийцы просто очень любят футбол», — сказали они. «И банки давали кредиты на поездку на чемпионат по минимальному количеству документов и без поручителей, — добавили уже, посмеиваясь, — потом приедут, будут расплачиваться, в долги залезут...». Также гостей из Колумбии очень интересовал наш быт: фурор произвел большой погреб, про который Кармен сказала: «Это вы такое сами придумали или это есть у всех?!». Похоже, после приезда она выкопает себе такой же природный холодильник.

Из еды им очень понравился чак-чак, который мы покупали к чаю — они его потом даже с собой забрали, угостив нас за это колумбийским кофе. Расставались мы тоже в добрых приятельских отношениях с приглашением посетить их прекрасную страну. Возможно это случится, чего только в жизни не бывает! А память еще долго будет нам выдавать зажигательную музыку, которую вечерами слушали колумбийцы…



Часть IV. Личные выводы

Предоставлять жилье иностранцам — очень интересный и незабываемый опыт. Потом все игры сборной России сопровождались сообщениями с пожеланиями победы из Ирана, Колумбии и Сингапура. А гости из Ирана про наш дом даже написали: «Best place of Kazan».

P.S. Ни кот, ни пятимесячный ребенок от гостей не пострадали, их режим «спать — есть — гулять» не был нарушен, они лишь получали усиленную порцию внимания и комплиментов.