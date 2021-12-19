11 вопросов о постковидном синдроме: какой он бывает и как от него спасаться
О «мозговом тумане», «ватной» еде, выпадении волос и непереносимости алкоголя после COVID-19
Что такое постковид? Почему он возникает, в чем заключается, а главное — как с ним справляться? «Реальное время» ищет ответы на эти вопросы, а помогает нам в этом научный журналист, медицинский блогер, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Из его открытой лекции «Есть ли жизнь после COVID’а?», которую он на днях прочитал в открывшемся Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) Курска, мы и берем эти ответы.
- Что такое постковидный синдром?
Постковидный синдром «получил признание» в 2021 году, когда его включили в международную классификацию болезней. Теперь это официальный диагноз.
Еще в 2020 году, когда появились сообщения о том, что у людей уже не определяется коронавирус, а штук 20—50 симптомов присутствуют и остаются довольно долго, считалось, что это просто невезучие люди. А в 2021 году поняли, что это характерная для коронавируса вещь — он оставляет такой погром в организме, что разгребать его приходится очень долго.
- Почему возникает постковид?
Причины, почему развивается постковид, пока неясны, но есть гипотезы. Вирус ушел и оставил после себя нечто, что продолжает тлеть. Возбудители так иногда делают, самый известный аналог — коклюш. Это, конечно, бактериальная инфекция, но не зря коклюш называют еще «100-дневный кашель». Сама бактерия умирает довольно быстро, а вот ее токсин — невероятно стабильная молекула, которая проникает в головной мозг, дыхательный центр и замыкает там патологический круг. Получается, что в мозг постоянно идет импульс, якобы у нас находится инородное тело в дыхательных путях — значит, надо его выкашлять. И этот кашель не обусловлен ничем, кроме замкнутого в голове патологического круга — получается кашель из головы.
И с постковидом происходит нечто схожее — коронавирус уже ушел, но запустил целый комплекс патологических каскадов, которые связаны в том числе с ударом по иммунной системе и по свертывающей системе (поскольку вирус поражает практически все микрососудистое русло, так что тромбозы после ковида — распространенная вещь).
- Сколько он может длиться?
В зарубежной практике уже есть деление на пролонгированный ковид, когда все умещается в промежуток от 4-й до 12-й недели с начала клинической манифестации (до 70 процентов случаев), и постковидный синдром, или лонг-ковид, если все выходит за 12-недельный срок (до 25 процентов случаев). Причем 12 недель — это левая граница, а правую мы не знаем. И сколько может длиться этот синдром, мы пока не знаем.
Есть наблюдения, когда постковидный синдром длится и 12 месяцев. Встречаются люди, которые остаются с этим «хвостом» очень и очень долго. Как он будет проявляться и уходить, пока не очень понятно. Мы очень многого о нем не знаем — эта вещь настолько плохо изучена, что лучше бы с ней не сталкиваться.
- Каковы проявления постковида?
Существует симптомокомплекс постковида — очень много различных проявлений, до 70 симптомов, которые отслеживали до 7 месяцев (таков был период наблюдения). Во всех исследованиях звучат примерно одни и те же симптомы: выраженная слабость (77,7% пациентов), снижение толерантности к физической нагрузке (72,2%) и когнитивные нарушения, проявления со стороны головного мозга («мозговой туман») — 55,4%.
Нельзя назвать ни одного органа или системы, которая бы не страдала от постковида, включая волосы. Выпадение волос — один из распространенных симптомов постковидного синдрома.
У 80% переболевших есть как минимум одно проявление постковида. И это не только чисто внешние проявления, как сыпь или судороги, отеки, но и, например, поражение печени. Это могут быть и сердцебиения, и нарушения со стороны почек — масса проявлений. А педиатры начали отмечать, что у детей после перенесенного коронавируса стало появляться довольно много гепатитов. И плюс ко всему есть лабораторные проявления — патология на рентгене или КТ определяется минимум у трети взрослых людей с постковидным синдромом (34% случаев). Кроме того, повышаются некоторые показатели, например, D-димер (в 20%) — один из показателей свертывающей системы. Либо прокальцитонин (в 4%) — один из признаков присоединения бактериальной инфекции. И это все повышается до довольно ощутимых уровней и наблюдается долго.
Из-за поражения сосудистого русла возникают проблемы с доставкой кислорода и питательных веществ. Кардиологи говорят довольно громко о том, что много людей с постковидом начали страдать артериальной гипертензией, в том числе и молодые люди. Здесь можно предположить причины — вирус использует белок АПФ-2, который предназначен для регуляции артериального давления в том числе.
В результате постковида изменяются в том числе и легкие. Внутри альвеол — тех участков легких, которые отвечают за газообмен, идут воспалительные и очень странные регенеративные процессы. То есть восстанавливается не нормальная ткань — она заменяется соединительной, в результате чего развиваются фиброзы. То же происходит с сердцем — идет воспалительный процесс, замещение соединительной тканью, в результате нарушаются в том числе и функции проведения, возникают аритмии и другие проблемы.
Проявлений постковида очень много и в головном мозге. Возникают проблемы с АТФ — это наше с вами топливо, которое обеспечивает все биохимические реакции. Многие перенесшие ковид рассказывают, что энергия заканчивается внезапно: человек что-то делает, и раз — батарейка села, и дальше с этим сделать ничего нельзя. Мозг — наш основной регуляторный центр. В итоге дизрегуляция происходит не только на уровне головного мозга, но и всех органов и систем. Мало того что организм получил удар от ковида, так еще и появляется неправильно работающий мозг, который будет давать неправильную информацию и поддерживать это очень неприятное состояние.
- Почему при постковиде люди меняют диету?
Потому что у многих искажаются ощущения вкуса и запаха, возникают затруднения глотания и боли. Некоторые счастливчики в постковид бросают пить или курить — у них появляется отвращение к спиртному на вкус и на нюх. У большинства других проблемы гораздо более сложные — приходится полностью менять рацион. Для кого-то вся белковая пища пахнет сероводородом, да так, что есть ее невозможно. Другой вариант — вся растительная пища теряет все свойства, кроме консистенции. То есть люди едят «вату» разной консистенции.
- Что такое «мозговой туман», как проявляются когнитивные нарушения?
В группу симптомов под названием «когнитивные нарушения» и «мозговой туман» входят тревожность, ухудшение настроения, памяти. Голова при этом как будто не своя. Это можно сравнить с ощущениями, когда играешь в компьютерную игру, и появляется вид от третьего лица. Ты себя видишь со стороны, происходят периодические выходы из себя, деперсонализация. Огромные проблемы с настроением — доходит до клинических депрессий. Психиатрия получила большое количество пациентов именно с постковидным синдромом.
Появившиеся исследования показывают, что «мозговой туман» имеет очень длительные проявления, в среднем он сохраняется 7,5 месяца. Больше всего страдает память — и долговременная, и кратковременная, и запись, и считывание. Переболевшие отмечают, что сильно затрудняется привычная работа. Люди начинают ощутимо подтормаживать, ухудшаются исполнительные функции (утрачивается способность нормально планировать). Сильно снижается и вербальная беглость — способность быстро извлечь из мозга информацию по определенной категории (например, когда просят перечислить животных на буку ц).
- Постковид переносят все или только те, кто тяжело болел COVID-19?
Постковидный синдром может развиться, даже если человек переболел легко. Но есть состояния, которые увеличивают вероятность его возникновения:
— женский пол (женщины в целом переносят ковид легче, но постковидный синдром у них развивается чаще);
— возраст 50+, примерно +3,5 процента вероятности на каждые следующие 10 лет;
— пять и более симптомов COVID-19 на первой неделе (например, кашель, насморк, головная боль, повышенная температура и диарея);
— бронхиальная астма как фоновое заболевание;
— курение;
— избыточная масса тела или ожирение (жировая клетчатка становится неким резервуаром инфекции в организме).
- Как выстраивать постковидную реабилитацию?
Главное правило — не торопиться. Удар по организму ковид наносит очень сильный. Если прикладывать сверхусилия, заставлять себя что-то делать, не исключено, что это нанесет дополнительные повреждения.
При постковиде важны правильное питание и физическая активность. На время реабилитации нужно забыть обо всех диетах. Упор стоит делать на белковую пищу — мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи, нут и заменители мяса. Также нужны молочные продукты, фрукты и овощи. Допустимо, но нежелательно использование соков. Нужны и крахмалосодержащие продукты — нужно стараться, чтобы четверть основных приемов пищи составляли крахмалистые продукты (рис, картофель, крупы, лапша, макароны и хлеб). При восстановлении нужна быстрая энергия, которая доступна из крахмалистых продуктов. И без жиров тоже никак.
В очень многих исследованиях показано, что потеря обоняния после ковида может сохраняться месяцами. В случае потери обоняния подойдут ольфакторные тренировки. Чаще всего берут хорошо знакомые ароматические масла — например, мяты, кофе, ванили, кокоса и лимона. Нужно начинать их нюхать два раза в день (утром и вечером). Причем не просто подносить баночки с этими маслами к носу, а закрывать глаза и постараться максимально вспомнить все, связанное с этим запахом. Мы на месяц берем четыре аромата, на следующий месяц — четыре других аромата. Все это рассчитано на полгода.
Из-за сухости во рту некоторые виды пищи человек просто не может проглотить. Или глотает, а у него остается ощущение, что кто-то поцарапал пищевод или внутри остался волосок, который никак не достать. Слюна имеет огромное значение, и она должна вырабатываться в нужном количестве. Если этого не происходит, мы используем тактику маленьких бутылочек. Нужно расставить их по квартире в разных местах и периодически делать из них по несколько глотков, проходя мимо. Таким образом обеспечивается достаточная гидратация слизистой. Кроме того, во время приема пищи можно использовать соусы, йогурты или сливки как смазку. Жуйте жвачку, она стимулирует выработку слюны. Любые леденцы без сахара тоже подойдут.
Слабость иногда бывает такая, что человек просто не может доесть порцию. Поэтому можно перейти на дробное питание — уменьшить порции при увеличении частоты приема пищи. Кроме того, используется более мягкая пища — смузи, пюре, крем-супы и так далее.
- Какая нужна активность? Можно заниматься спортом?
Важна постепенность, и ни в коем случае нельзя себя заставлять. Нужно постепенно и медленно повышать уровень активности.
Желательно найти пару или группу единомышленников. И желательно, чтобы напарники по занятиям были с хорошими физическими кондициями, чтобы они в случае чего погрузили вас в такси или вызвали скорую помощь.
Мы используем концепцию микроактивности — все, что мы делаем дома, тоже засчитывается. Дойти до холодильника, вынести мусор — уже активность.
При физической активности нам придется делать скидку на некоторые проявления постковида. В первую очередь это одышка. После ковида многие люди забывают, как дышать. Если человек поднимается или спускается по лестнице и ему приходится остановиться, продышаться, даже если пройден один этаж, — это одышка. Если вы идете по улице просто прогулочным шагом и нужно встать, чтобы продышаться, — это тоже одышка. Если возникает ситуация, когда ощущается нехватка воздуха и человеку приходится опираться на что-нибудь и наклониться вперед, — это еще одно проявление одышки. Иногда одышка может возникать и в покое. Это патологическая ситуация.
Чтобы справиться с одышкой, следует снизить темп жизни, разбивать задачи на более мелкие, чаще отдыхать. Существует и лайфхак: взять тряпочку, смочить холодной водой и протереть носогубный треугольник. Иногда ощутимо становится легче.
Для реабилитации как нельзя лучше подходят дыхательные практики. Можно делать простейшие вещи, доступные абсолютно всем: смотреть на прямоугольный предмет в отдалении, и когда мы скользим взглядом по вертикальной части — делаем вдох, по горизонтальной — выдох. При этом соотношение вдохов и выдохов по длительности составляет 1 к 2 (выдох вдвое длиннее). Достаточно 2—3 минут. И таких дыхательных методик очень много. При этом все эти методики не надо включать при повышенной температуре тела, что при постковиде также нередко встречается, одышке в покое, боли за грудиной или сердцебиении, а также если нарастают отеки на ногах. Прекратить дыхательные упражнения следует при головокружении, резкой слабости, холодном поте и др.
- Тренировка для постковидного пациента
Если представить, какой может быть условная тренировка для постковидного пациента, то примерное расписание выглядит так:
— 1 минута — дыхательные упражнения;
— 3 минуты — упражнения на равновесие (как вариант — переход с положения на четвереньках в положение сидя или сочетанные повороты головы и таза);
— 2 минуты — наклоны и растяжка;
— 3 минуты — силовые упражнения (подъем на носочки, отжимание от стены, полуприсед);
— 30—45 минут — кардионагрузка (ходьба) — желательно в лесу, парке.
- Что делать с «мозговым туманом»?
Музыка — слушание и музицирование. Музыка может срабатывать как триггер и вытащить воспоминания из головы.
Активно пользуйтесь смартфоном — там масса интересного, от заметок и напоминаний до шагомера.
Пользуйтесь бумажными календарями или магнитными досками на холодильник (со списком покупок и т.д.).
Распланируйте распорядок дня и график недели.
Не надо торопиться и бояться делать паузы.
Что касается пониженного фона настроения, важный момент — нельзя рвать все социальные связи и глушить такое состояние алкоголем, который является депрессантом.
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