Славянские корни: как развивались в предвоенные годы РСФСР, Украина и Беларусь

За 80 лет, прошедших с издания настольного календаря — 1941, в отношениях трех славянских республик (РСФСР, Украинской и Белорусской ССР) многое изменилось до неузнаваемости. Так, если с белорусскими соседями Россия создала союзное государство, то с Украиной, напротив, нараставшее годами напряжение переросло в открытый политический конфликт. Ниже в тексте — геоэкономическое описание этих союзных республик по состоянию на конец 1940-го года. Но какие-то моменты в архивной статье звучат актуально и сегодня: города Дальнего Востока по-прежнему ждут жителей, Северный морской путь готовится стать стратегическим объектом мировой логистики, а Крым — субъект в составе Российской Федерации (до издания указа президиума Верховного Совета СССР о передаче полуострова УССР пройдет еще 13 лет). Продолжаем листать страницы настольного календаря, воссозданного и переизданного по инициативе ГК «ТАИФ». Это спецпроект «Жить в сорок первом», часть 20-я.

РСФСР

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика занимает ведущее положение среди 16 союзных республик. На нее приходится примерно ¾ площади, около 60% населения, 70% промышленной и сельскохозяйственной продукции Советского Союза.

РСФСР — самая многонациональная из союзных республик. Кроме русских, здесь живут десятки народностей — татары, башкиры, чуваши, евреи, якуты, черкесы, калмыки, эвенки (тунгусы), луораветланы (чукчи) и др. Наиболее крупные из этих народностей образуют в составе Российской Федерации автономные советские социалистические республики и автономные области. Более мелкие народности выделились в виде национальных округов и национальных районов.

Большинство населения РСФСР составляют русские. Великий русский народ, сыгравший ведущую роль в Октябрьской Социалистической революции и в защите страны от интервентов, играет такую же роль и в социалистическом строительстве, как хозяйственном, так и культурном. Он помог другим народам страны сбросить цепи векового рабства и построить светлое здание социализма.

В РСФСР, как и в других республиках Советского Союза, создана мощная социалистическая индустрия. К началу третьей пятилетки добыча угля в РСФСР увеличилась по сравнению с 1913 г. в 8,8 раза, выплавка чугуна в 4,3 раза, продукция химии в 16,5 раза, металлообработки в 24,3 раза. Особенно большое значение в народном хозяйстве Союза РСФСР имеет по производству машин, тканей, лесных материалов.

На карте — европейская часть РСФСР

Площадь — свыше 16 млн км2. Население — свыше 100 млн человек

Столица — Москва (4 137 тыс. жителей).



В состав РСФСР входят 16 автономных республик — Башкирская, Бурят-Монгольская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Калмыцкая, Коми, Крымская, Марийская, Мордовская, Немцев Поволжья, Северо-Осетинская, Татарская, Удмуртская, Чечено-Ингушская, Чувашская, Якутская; 6 краев — Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Орджоникидзевский, Приморский, Хабаровский; 6 автономных областей — Адыгейская, Еврейская, Карачаевская, Ойротская, Хакасская, Черкесская; 30 областей — Архангельская, Вологодская, Воронежская, Горьковская, Ивановская, Иркутская, Калининская, Кировская, Куйбышевская, Курская, Ленинградская, Молотовская, Московская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Орловская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Сталинградская, Тамбовская, Тульская, Челябинская, Читинская, Чкаловская, Ярославская.



Продукция всей крупной промышленности в 1913 г. — 7 806 млн руб.; в 1937 г. — 65 948 млн руб. Рост в 8,5 раза. Коллективизация (по посевной площади) в 1938 г. достигла 99,5%. Число тракторов в 1938 г. — 314 932, комбайнов — 109 857. Посевная площадь в 1913 г. — 69,7 млн га, в 1938 г. — 94,3 млн га.

В РСФСР, как и во всем Союзе, создано крупное колхозно-совхозное сельское хозяйство, вооруженное тракторами, комбайнами и другими машинами. РСФСР дает много пшеницы, ржи, льна, картофеля, масла, молока.

Сбор зерновых в 1937 г. по сравнению с 1913 г. увеличился в 1,7 раза, льна — в 1,5 раза, картофеля в 3 раза.

За годы сталинских пятилеток созданы мощные индустриальные очаги в ранее отсталых национальных республиках и областях. Расцвела культура народов РСФСР. Невиданный размах получило культурное строительство, проникающее в самые отдаленные места республики.

Осуществлено всеобщее начальное обучение на языках всех ее народов. Многие из них — например, адыгейцы, башкиры, бурят-монголы, калмыки, карачаевцы, чеченцы и т. д. — впервые получили собственную письменность. Число школьников в РСФСР к началу третьей пятилетки по сравнению с 1913 г. увеличилось в 3,4 раза. Вузов в 1914/15 г. было 71, в 1938/39 г. — 451. Создано много школ, клубов, библиотек, кино, театров. Число врачей увеличилось против довоенного почти в 5 раз. Советская власть, заботясь о здоровье населения, создала обширную сеть больниц, амбулаторий, яслей, санаториев.

РСФСР вмещает разнообразнейшие по природе и хозяйству районы. На Великой Русской равнине лежит яркая, кипучая столица Советского Союза — Москва. В центре Москвы возвышается Кремль. Здесь живет и работает Сталин. В Москве — производятся автомобили, шарикоподшипники, различные станки и машины, химикалии, ткани и т.д. Одна Москва дает теперь больше промышленной продукции, чем давала вся царская Россия.

Москва — культурный центр советской страны. Здесь много научных и учебных учреждений, библиотек, музеев, театров. Вокруг Москвы густая сеть городов промышленного центра — Московской, Ивановской, Ярославской, Горьковской, Тульской и Рязанской областей. Здесь сооружены новые машиностроительные и химические заводы, работают обновленные текстильные фабрики. Центр сосредоточивает около 30% всей промышленности Советского Союза.

К югу, за Окой, лесная зона переходит в лесостепь. Здесь находятся Орловская, Курская, Тамбовская, Воронежская и Пензенская области, расположенные на чуть всхолмленной, овражистой, почти безлесной равнине. До революции в этих местах жили разоренные помещиками и кулаками нищие крестьяне. Ныне здесь зажиточные колхозы, ведущие культурное сельское хозяйство. Поля засеяны рожью, пшеницей, коноплей и картофелем.

В городах — новые заводы пищевой промышленности и машиностроения. В этом районе расположена Курская магнитная аномалия — крупнейшее в мире месторождение железных руд и железистых кварцитов (до 200 млрд. т). Это исключительное по размерам месторождение разведано при советской власти. В третьей пятилетке начинается его разработка.

К западу от Москвы расположены лесистые Смоленская и Калининская области — с мясомолочным животноводством, с посевами льна, с текстильной и лесообрабатывающей промышленностью.

Севернее Калининской области лежит Ленинградская. Там, где Нева, разбиваясь на рукава, впадает в Финский залив, расположен Ленинград (3 191 тыс. жителей) — крупнейший после Москвы промышленный и культурный центр, город сложного машиностроения, судостроения, химии и легкой промышленности, важнейший порт. Ленинградская промышленность сыграла огромную роль в борьбе Советского Союза за экономическую независимость. Ленинград — колыбель Великой Октябрьской Социалистической революции.

На севере территория РСФСР заходит за полярный круг. Там лежит Мурманская область, в которой добывают апатиты, выплавляют никель и медь. Созданы очаги полярного растениеводства. В глубоком фиорде построен незамерзающий Мурманский порт. Здесь стоянка траулеров — судов, вылавливающих в море треску. На берегу моря — рыболовецкие колхозы и моторно-рыболовные станции.

Восточнее лежат Вологодская, Архангельская и Кировская области и Коми АССР. По новым лесным дорогам грузовики и тракторы вывозят лес к крупным лесокомбинатам, к станциям железных дорог, к сплавным рекам. Здесь появились нефтяные вышки (на реке Ухте) и угольные копи (на реке Воркуте).

К юго-востоку от Москвы расположено Поволжье — автономные республики Чувашская, Марийская, Мордовская, Татарская, Немцев Поволжья и Калмыцкая и области Куйбышевская, Саратовская и Сталинградская.

В промышленных городах, на Волге пилят лес, идущий с верховьев, перерабатывают нефть, идущую снизу, мелют пшеницу строят машины.

В Заволжье полосками вдоль полей насаждают защитные леса, преграждают плотинами течения рек, проводят оросительные каналы — успешно борются с засухой.

В царской России засуха несла крестьянам голод и смерть. В СССР планомерная борьба колхозов и государства с засухой устранила гибельные последствия этого стихийного бедствия. Окончательно засуха будет уничтожена орошением полей Заволжья водой Волги. У Куйбышева на Волге будет сооружен величайший в мире гидроузел (3,4 млн квт).

Волга широким разливом уходит на юг к Каспийскому морю. Там — край рыбы и соли. Между Каспийским и Азовским морями лежат Краснодарский край с Адыгейской автономной областью, Орджоникидзевский край и Ростовская область. Здесь сеется много пшеницы, кукурузы, подсолнуха, в городах создана машиностроительная и пищевая промышленность.

Равнины подступают на юге к Кавказским горам. Здесь расположены Карачаевская и Черкесская автономные области (входящие в Орджоникидзевский край), Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская, Чечено-Ингушская и Дагестанская АССР. В предгорьях добывается нефть (в Грозном и около Майкопа) и производится цинк (в Орджоникидзе), возделывается пшеница, кукуруза и фрукты. В горах на альпийских пастбищах разводится скот.

На берегу Черного моря в районе Сочи созданы курорты и субтропическое хозяйство. В Черное море вдается Крымский полуостров. Северная часть Крымской АССР —ровная степь с посевами пшеницы, хлопка, табака. Южный берег Крыма, защищенный с севера стеною гор, — теплый край кипарисов, винограда, курортов.

На карте — азиатская часть РСФСР

Европейскую и азиатскую части РСФСР разделяет Уральский хребет. Он идет с севера на юг. Здесь расположены Молотовская, Свердловская, Челябинская и Чкаловская области, Удмуртская и Башкирская АССР.

На каменном угле, привозимом из Кузбасса и Караганды, и на уральской железной руде создана новейшая тяжелая индустрия. На Урале плавят чугун, сталь, медь, никель, алюминий, строят станки и машины, производят удобрения, обрабатывают лес. Урал — ведущее звено Урало-Кузнецкого комбината, нашей второй угольно-металлургической базы.

На пространстве между Уралом и Волгой вырастает новый нефтяной район — «Второе Баку». Нефть, открытая лишь при советской власти, уже добывается в Ишиме и Туймазе (Башкирская АССР), в Краснокамске и Чусовских Городках (Молотовская область), в Бугуруслане (Чкаловская область) и около Сызрани и Ставрополя (Куйбышевская область). Этот нефтяной район, имеющий большое народнохозяйственное значение, быстро развивается. В конце третьей пятилетки здесь будет добываться почти столько же нефти, сколько до войны добывалось в Баку.

За Уралом простирается огромная Западно-Сибирская низменность, на юго-востоке переходящая в Алтайские горы. Здесь лежат Омская и Новосибирская области и Алтайский край (с Ойротской автономной областью). В степных и лесостепных районах Западной Сибири сеют много пшеницы.

В предгорьях Алтая находится Кузбасс — богатый, быстро растущий район угледобычи, металлургии и химии — энергетическая основа Урало-Кузнецкого комбината. Кузбасс — один из богатейших угольных бассейнов в мире. Его угли отличны — и по качеству и по сравнительной легкости добычи. На XVII съезде партии товарищ Сталин дал задание «превратить Кузбасс во второй Донбасс».

У Енисея и за ним лежит обширная Восточная Сибирь, покрытая возвышенностями, заросшими тайгой. Здесь находятся Красноярский край с Хакасской автономной областью, Иркутская и Читинская области, Бурят-Монгольская и Якутская ACCР.

Природные богатства Восточной Сибири велики: почти нетронутые бесконечные леса с ценными охотничьими угодьями — промыслом белки, лисицы; неисчерпаемые запасы угля, металлов, водной энергии. Добывается золото, олово, вольфрам, каменный уголь, заготавливаются лес и пушнина. Это — страна грандиозных пространств, огромного будущего.

На Тихом океане расположены Хабаровский край (с Еврейской автономной областью) и Приморский край. В таежных горах Дальнего Востока добывают золото, промышляют пушнину пилят лес. Вдоль моря ловят рыбу. На равнинах по течению Зеи, Амура, Уссури и Суйфуна лежат земледельческие районы с посевами пшеницы, сои и риса. Создана машиностроительная промышленность. Край необычайно богат, он ждет новых и новых переселенцев. За годы сталинских пятилеток советский Дальний Восток превращен в незыблемый форпост социализма на Тихом океане.

В Арктике вдоль всего берега СССР проложен Северный морской путь, который в третьей пятилетке становится нормально действующей водной магистралью, обеспечивающей планомерную связь с Дальним Востоком. Вдоль трассы созданы порты, рудники, научные станции.

Такова РСФСР — самая большая из союзных республик. Всюду на ее огромных пространствах идет бурная социалистическая стройка, всюду растет советская культура.



Украинская ССР

Украинская ССР лежит на юго-западе Союза. Она граничит с Германией, Венгрией, Румынией. На Украине — теплый и мягкий климат, плодородные почвы, обильные минеральные богатства (каменный уголь, железо, марганец, сырье для химии).

Значение Украины в советском народном хозяйстве огромно: занимая одну сороковую часть площади Союза, она дает три пятых чугуна, больше половины угля, половину соли, около одной шестой части машин, одну пятую хлеба, три четвертых сахара. По экономической мощи Украинская ССР стоит на втором месте среди союзных республик (после РСФСР), по плотности населения — на первом месте.

В дореволюционной Украине добывалось и вывозилось в центр сырье — металл и уголь; заводы и шахты большей частью принадлежали иностранцам. Советская Украина расширила добывающую промышленность, в 3 раза увеличив производство угля и металла, — здесь окрепла первая угольно-металлургическая база СССР. Вместе с тем была создана всесторонняя обработка сырья и полуфабрикатов: развились мощная химия и машиностроение. Легкая и пищевая промышленность превращены в крупную, вполне современную.

К началу третьей пятилетки по сравнению с 1913 г. добыча каменного угля на Украине возросла в 3 раза, выплавка чугуна в 3 раза, продукция металлообработки почти в 20 раз. Здесь лежит Донбасс — всесоюзная кочегарка. Этот крупнейший индустриальный район дает стране уголь, чугун, сталь, цинк, удобрения, стекло, машины, ртуть, соль.

В Запорожье, около гигантской плотины, которая преградила Днепр, уничтожила мешавшие судоходству пороги и заставила реку давать электроэнергию, сосредоточена группа заводов Днепровского комбината. Они производят сталь, ферросплавы, химикалии.

Площадь — около 550 тыс. км2. Население — около 40 млн человек. Кроме украинцев, составляющих основную часть населения, в республике живут русские, евреи, поляки и другие народности.



Столица — Киев (846,3 тыс. жителей).



Области — Винницкая, Волынская, Ворошиловградская, Днепропетровская, Дрогобычская, Житомирская, Запорожская, Измаильская, Каменец-Подольская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сталинская, Станиславская, Сумская, Тарнопольская, Харьковская, Черниговская, Черновицкая.



Продукция крупной промышленности в 1913 г. — 2 226 млн руб., в 1937 г. — 16 152 млн руб. Рост в 7,2 раза. (Здесь и ниже данные без западных областей.)



Коллективизация (по посевной площади) 1938 г. достигла 99,7%. Число тракторов в 1939 г. — 90 тыс., комбайнов — 30 тыс. Посевная площадь в 1913 г. — 22 894 тыс. га, в 1939 г. — 25 526 тыс. га, в том числе под зерновыми культурами — около 18 000 тыс. га.

В Харькове на новых заводах производятся тракторы, турбогенераторы, станки, велосипеды. В Днепропетровске обновлены металлургические заводы, в Мариуполе построен новый большой металлургический завод «Азовсталь». В Кривом Роге добывается железная руда, в Никополе — марганец.

В Одессе и Кировограде производят сельскохозяйственные машины. Широкой полосой от Каменец-Подольска до Сум расположены десятки сахарных заводов. На высоком берегу Днепра, весь в зелени, стоит красавец Киев — столица советской Украины, город с новыми заводами (станкостроительным, искусственного шелка и др.), с замечательными зданиями, с высшими учебными заведениями и Академией наук УССР.

По обеим сторонам могучего Днепра лежат широкие черноземные степи. На севере среди лесов чернозем переходит в подзолистые почвы, а на юге — в каштановые.

Украинская ССР — страна крупного социалистического сельского хозяйства. На огромных пространствах здесь сеется пшеница, ячмень, сахарная свекла. Введены новые культуры — рис, соя, неполивной хлопок. К началу третьей пятилетки по сравнению с 1913 г. сбор пшеницы на Украине возрос в 1,4 раза, сахарной свеклы в 1,6 раза, картофеля в 2,2 раза.

Урожайность год от года увеличивается. В 1939 г. с Украинской ССР воссоединилась Западная Украина, освобожденная Красной Армией от гнета польских панов. Сельское хозяйство, несмотря на благоприятные природные условия, было здесь крайне отсталым. Крестьяне были стеснены малоземельем и повинностями. Промышленность Западной Украины, несмотря на наличие ископаемых, была развита слабо.

В западных областях Украины добывается и перерабатывается нефть (у подножья Карпатских гор), обрабатываются лес и продукты сельского хозяйства. Сеются пшеница, рожь, сахарная свекла, табак, на юге крупное значение имеют виноградарство и садоводство. На побережье Черного моря — рыбные промыслы (Измаильская область). Центры западных областей Украины — Львов, Дрогобыч, Станислав, Тарнополь, Луцк, Ровно.

В состав Украинской ССР, как районы с преобладающим украинским населением, включены: Северная Буковина и Хотинский, Аккерманский и Измаильский уезды Бессарабии, отошедшие к СССР от Румынии.

На территории Северной Буковины и Хотинского уезда образована Черновицкая область; на территории Аккерманского и Измаильского уездов — Измаильская область.

На земле, освобожденной от ига польских панов и румынских бояр, быстро развивается социалистическое хозяйство и поднимается культура.

Украинская ССР — республика с высокой социалистической культурой. Октябрьская революция, освободив талантливый украинский народ, возродила его культуру. Грамотность населения превысила 85%. За годы 1913—1938 число вузов увеличилось с 19 до 129. Создано 20 тыс. клубов и домов культуры, свыше 17 тыс. библиотек, свыше 6 тыс. киноустановок.

В 1938 г. было издано 77 млн книг против 10 млн в 1913 г. Ярко засияло украинское искусство. Выросли замечательные кадры во всех областях хозяйства и культуры. Здесь, на Украине, зародилось стахановское движение, великое движение сталинской эпохи.

Белорусская ССР

Белорусская ССР лежит на западе Союза. Она граничит с Германией. По сравнению с центральными областями, климат здесь влажнее и мягче — лето прохладнее, а зима теплее. На ровных местах образовались болота, богатые торфом. Почвы подзолистые. Важнейшим природным богатством Белоруссии являются ее леса, которые занимают четверть всей республики. Основные породы — сосна, ель, дуб, осина.

Промышленность Белоруссии обрабатывает местное растительное и животное сырье (лес, лен, кожу, щетину), а также ископаемое сырье (производство стекла, цемента и фосфорных удобрений). На привозном сырье создано машиностроение (сельскохозяйственное, торфяное и др.), а также швейная промышленность, использующая труд бывших кустарей и ремесленников. Энергию дают торфяные электростанции.

До революции промышленность давала лишь одну четверть всей народнохозяйственной продукции, а сейчас дает около трех четвертей (при одновременном росте продукции сельского хозяйства).

В Минске, столице Белоруссии, выросли большие машиностроительные и швейные предприятия. Вокруг Гомеля сложился крупный индустриальный район с производством сельскохозяйственных машин, стекла, бумаги, продуктов деревообработки.

В Витебске выделываются трикотаж, льняные ткани, очки, иголки, в Борисове — спички, в Орше — льняные ткани.

Площадь — около 230 тыс. км2. Население — свыше 10 млн человек. Кроме белорусов, составляющих основную часть населения республики, здесь живут русские, евреи, поляки и другие народности.



Столица — Минск (238,8 тыс. жителей).



Области — Барановичская, Белостокская, Брестская, Вилейская, Витебская, Гомельская, Минская, Могилевская, Пинская, Полесская.



Продукция крупной промышленности в 1913 г. — 119 млн руб., в 1937 г. — 733 млн руб. Рост в 15,4 раза (здесь и ниже данные без западных областей).



Коллективизация (по посевной площади) в 1938 г. достигла 96,7%. Число тракторов в 1938 г. — 8,9 тыс., комбайнов — 1,2 тыс. Посевная площадь в 1913 г. — 2 564 тыс. га, в 1939 г. — 3 205 тыс. га, в том числе под льном — 205,8 тыс. га, под картофелем — 647,3 тыс. га.

Колхозно-совхозное сельское хозяйство специализируется на технических культурах — льне, конопле и картофеле. Картофель дает базу для свиноводства. Увеличиваются посевы пшеницы. Сбор льна к началу третьей пятилетки по сравнению с 1913 г. увеличился в 3 раза, картофеля — в 3 раза, пшеницы в 6,5 раза. Идут широкие работы по осушению болот.

В 1939 г. с Белорусской ССР воссоединилась Западная Белоруссия, которую Красная Армия освободила от панского гнета.

Промышленность Западной Белоруссии по объему была невелика, да и та все чахла. Теперь здесь фабрики и заводы национализированы, условия труда резко улучшены.

Продукция растет. Положен конец безработице. Важнейшие города здесь — Белосток с суконными фабриками, Пинск с производством спичек, Брест, Барановичи, Вилейка, — все это центры вновь образованных западных областей в составе Белорусской ССР. Табачная и металлическая промышленность есть в Гродно, резиновая — в Лиде.

Сельское хозяйство Западной Белоруссии несло на себе груз крепостнических пережитков и было крайне отсталым. Крестьяне задыхались от малоземелья, пахали землю сохой. Ныне в западных областях помещичья земля перешла к крестьянам, обременявшие крестьян повинности уничтожены. Создаются колхозы и МТС. Сеют в западных областях Белоруссии рожь, овес, картофель, лен.

Взамен старого, полузаброшенного проведен новый, глубокий Днепро-Бугский канал. Он соединил бассейн Днепра с бассейном Вислы, текущей в Балтийское море.

До революции в Белоруссии 80% сельского населения было неграмотным. Теперь высоко поднялась культура белорусского народа. Число школьников к началу третьей пятилетки по сравнению с 1913 г. увеличилось почти в 4 раза. В республике — тысячи школ, клубов, библиотек и кино. Раньше вузов не было, сейчас их 23. Созданы научные учреждения и в их числе — Академия наук БССР. Издается около 200 газет. Советская власть заботится о здоровье трудящихся, открывая многочисленные больницы, диспансеры, санатории, дома отдыха. Из среды белорусского народа быстро растут кадры стахановцев, передовиков социалистической промышленности и сельского хозяйства.

В дореволюционной России фигура полесского крестьянина — «полещука» — была собирательным образом нищеты и отсталости. Народ почти поголовно болел колтуном. Теперь вместе с нищетой исчез и колтун. В Советской Белоруссии все ярче расцветает культурная зажиточная жизнь.

Елена Румянцева доктор экономических наук, профессор, автор экономической энциклопедии и учебника для вузов «Противодействие коррупции», президент Центра экономической политики и бизнеса Подробный анализ приведенных в статьях оценок, сравнений и статистических показателей, представленных как в стоимостном, так и в натуральном виде, занял бы несколько десятков страниц. Из-за ограничений публикационного пространства можно сделать некоторые обобщения с примерами из основательной детальной проработки. Данные архивные статьи 1941 г. по своему стилю соответствуют многим современным публикациям, ориентирующимся на создание исключительно позитивного впечатления читателей при отражении реальной картины жизни с ее страданиями, конфликтами и иными содержательными проблемами, а не на объективный анализ. Поэтому в ней так много идеологически подготовленных клише и приукрашиваний, до сих пор используемых, например, историками советского периода: «великий русский народ», «мощная социалистическая индустрия» с «мощными индустриальными очагами», «невиданный размах культурного строительства» и т.п. Оценить весьма скудные по объему статистические данные из отчетов Центрального управления народнохозяйственного учета Госплана СССР, представленные в этих в большей степени субъективно-обзорных статьях с опорой не на натуральные, а на выгодные при приеме искажения данных стоимостные показатели, которые часто включают в себя инфляцию, мы можем как при анализе их достоверности (что является одним из актуальных направлений современной всемирной исторической науки в связи с тем, что в государственных архивных документах выявляется много искажений исторической действительности), так и в сравнении с современной ситуацией. Росстат в 2020 г. выпустил юбилейный статистический сборник «Великая Отечественная война», который позволяет нам сравнить некоторые данные 1939 г., представленные в данной статье и в указанном сборнике. Например, в данной статье сообщается, что в СССР в сравнении с 1913 г. была создана мощная социалистическая индустрия (но авторов абсолютно не интересуют детали и механизмы экономического развития тех лет — что создание это шло ценой жизни миллионов граждан, многие из которых были незаконно репрессированы, ценой перераспределения национальных богатств, захваченных в ходе смены власти). Если экономить на трудовых ресурсах и осуществлять внеэкономическое принуждение к труду путем угрозы физической расправы неправовыми методами, то у экономики любой страны мира есть потенциал существенного роста. В то же время если пользоваться методом сравнений и сопоставлять мощность развития промышленности СССР и отдельных ее республик с показателями развития американской промышленности, то СССР в целом и соответственно РСФСР тоже существенно уступали по всем представленным в современном сборнике показателям, кроме производства пассажирских магистральных вагонов. При этом показатели производительности труда вообще не анализируются и не сравниваются ни с 1913 г., ни с экономически развитыми странами. Поэтому эпитет «мощная» применительно к промышленности в серьезной научной статье и создаваемой на ее основе достоверной обзорной публикации либо требует убедительных количественных доказательств, либо просто не уместен (как бездоказательный). Подобные сравнения позволяют переходить от серьезных искажений реальной ситуации с замалчиванием значимых для страны проблем и, соответственно, их игнорированием или некомпетентным, некомплексным и несвоевременным их разрешением к всестороннему и своевременному их анализу с участием независимых от взаимодействия с властями профессиональными экспертами и последующему их разрешению. Мы видим, например, как обострилась с 1939 г. проблема концентрации населения самой большой в мире по территории страны в Москве и нежелательного в идеале обособления одного города страны от остальной части России: в 1939 г. население Москвы составляло 3,8% населения России, в 2021 г. — 8,6%. На мой взгляд, это свидетельствует о том, что развитие Москвы по отношению ко всей России стихийным образом, с недостатком обсуждения всех негативных особенностей такого пути идет по пути еще большего отдаления этого города от остальной части России, а не пути выравнивания условий жизни во всей стране, по которому давно и с успехом прошли все экономически развитые страны мира. Другой немаловажный момент анализа данных публикаций, кроме выявления неточностей, искажений и значимых проблем, которыми не занимались в течение многих десятилетий — это выявление устойчивости долгосрочного экономического развития (в том числе — как подтверждение значимости и правильности принятых политико-экономических решений в те годы). Следует признать и оценить в более детальном экономико-географическом анализе, что за период с 1917, 1939 гг. было принято много стратегически зрелых политико-экономических решений, заложивших векторы современного развития российской экономики (Северный морской путь, развитие Кузбасса и т.д. при ошибках в создании «гордости» первой пятилетки 1928—1932 гг. Беломорканала, построенного силами заключенных Белбалтлага, и убыточности эксплуатации БАМа в 1990—2000-х гг., например). Но в то же время за этот значительный период времени так и не реализовалась фраза чрезмерно оптимистически настроенных авторов данных публикаций о том, что Россия — это «страна грандиозных пространств, огромного будущего», связанная с равномерным и целенаправленным освоением всей территории, с ожиданием «новых и новых переселенцев» на Дальний Восток и в другие регионы. «Всюду, — утверждается в статье, посвященной, в частности, России, — на ее огромных пространствах идет бурная социалистическая стройка, всюду растет советская культура». Но мы понимаем, что далеко не всюду, а в основном в ее крупных городах, продолжающих стихийно укрупняться, что отнюдь не является прогрессом, но напрямую связано с качеством государственного управления.

Дмитрий Асташкин кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ Подобные календари являются примерами советской пропаганды. Пропаганда последовательно формировала образ советской власти как народной власти. Недаром календарь подчеркивает позитивные отличия от всех прочих политических систем — от царизма («Сбор зерновых в 1937 г. по сравнению с 1913 г. увеличился в 1,7 раза»), капитализма («ига польских панов и «румынских бояр»). Да, в Европе и Азии уже идет Вторая мировая война, но календарь на 1941 год этого не замечает, он направлен исключительно внутрь СССР. Соответственно, расширение Советского Союза (западная Украина, западная Белоруссия, Северная Буковина, Бессарабия) в календаре интерпретировано сообразно официальным установкам — это одновременно и «освобождение», и «воссоединение» («В 1939 г. с Белорусской ССР воссоединилась Западная Белоруссия, которую Красная Армия освободила от панского гнета»). У самой же Польши совершенно другой взгляд на советскую концепцию «освобождения» и «воссоединения». В календаре активно пропагандируются «социалистические стройки», промышленные достижения пятилеток, внедряется концепция о созидающей советской власти. Все эти установки формировали у советского общества представление, что советское государство — лучший строй из всех возможных. Главную роль в создании форм, методов и содержания пропаганды играл общесоюзный пропагандистский аппарат. Подобная централизация означала и то, что региональные органы имели малую самостоятельность в действиях. ЦК ВКП(б) принимал абсолютное большинство решений, определяющих цели, задачи и содержание пропаганды. То есть в СССР была очень четкая структура пропаганды: от центрального уровня — сквозь региональный — к районам, городам, колхозам и производствам. На этом пути идеологемы практически не изменялись, лишь дополнялись местным контекстом. Советская власть ликвидировала безграмотность («Число школьников в РСФСР к началу третьей пятилетки по сравнению с 1913 г. увеличилось в 3,4 раза», «Грамотность населения превысила 85%»), приучила все слои общества интересоваться политической информацией (партшколы, политучеба, местные лекции о международном положении и т.д.). Граждане СССР привыкли получать не только информацию о событиях, но и готовую черно-белую оценку этих событий. Единая и бескомпромиссная система способствовала интеграции населения, формировала идентичность. Любые попытки противостояния государственной идеологии преследовались по закону. Обществу с самым разным социальным составом и образованием навязывали единую идеологическую модель. Для этого использовался единый стиль пропаганды. Одни и те же речевые шаблоны использовались всем советским обществом, что усиливалось за счет идеологизированной советской культуры. То есть и текст календаря похож на множество других советских пропагандистских текстов о советских достижениях.