Спекулянтам — бой, жилье — по брони: какие законы СССР регулировали финансовые и бытовые вопросы

В советских газетах сельская жизнь рисовалась свободной и сытной. На деле же все колхозы и личные хозяйства принуждались к обязательным поставкам зерна, мяса, молока, других продуктов и технических культур. Причем в «оброк» в пользу государства необходимо было сдавать лучшее, что было выращено. А за недостачу зерна и за скот ниже средней упитанности выписывался штраф с перенесением долга на следующий год. В этот период людям разрешили строить дома, объединяясь в кооперативы, но строго регулировали передачу паев и прописку. Усилили контроль за растратами, ввели новые налоги, ужесточили наказание спекулянтам, объявленным злейшими врагами страны. Мы продолжаем публикацию основных правовых актов, действовавших в СССР в 1940—1941 году (ввиду слишком большого объема текст приводится в сокращении). Свод основных законов был напечатан в настольном календаре за 1941 год, который дошел до нас благодаря переизданию группой компаний ТАИФ. Это спецпроект «Жить в сорок первом», часть 35-я.

Заготовки сельскохозяйственной продукции

ЦК ВКП(б) и СНК СССР установили, что начиная с урожая 1940 г. колхозы привлекаются к обязательным поставкам государству зерна, риса, картофеля, овощей (капуста, столовая свекла, морковь, лук, огурцы и помидоры), семян масличных культур (подсолнух, лен-кудряш, клещевина, соя, горчица, рапс, кунжут) и семян трав (люцерна, клевер, тимофеевка, житняк, эспарцет и вика) с каждого гектара пашни, закрепленной за колхозами. В размер пашни, по которой исчисляются обязательные поставки перечисленных выше культур, включаются огороды и новые земли, подлежащие по государственному плану освоению путем распашки целины, осушки болот и раскорчевки кустарников на второй год освоения.

Начиная с 1941 г. обязательные поставки молока и брынзы государству колхозами исчисляются с каждого гектара земельной площади (пашни, в том числе сады и огороды; луга и пастбища), закрепленной за колхозами. Начиная с 1941 г. разрешено колхозам, имеющим поголовье коров больше установленного для них минимума, после выполнения своих обязательств перед государством по сдаче молока сдавать молоко за колхозников в выполнение их обязательств, освобождая тем самым колхозников от выполнения обязательств по поставке молока частично или полностью.

Установлены обязательные поставки государству колхозами, колхозными дворами и единоличными хозяйствами кожевенного сырья начиная с 1940 г., а поставки яиц с 1941 г. по нормам, исчисляемым для колхозов с каждого гектара земельной площади (пашни, в том числе сады и огороды; луга и пастбища).

Для всех без исключения колхозов установлен обязательный минимум по разведению и выращиванию высокого качества лошадей, годных для армии, в соответствии с земельной площадью (пашни, в том числе сады и огороды; луга и пастбища), закрепленной за колхозами. С 1941 г. введены обязательные поставки лошадей для нужд обороны по нормам в соответствии с установленным минимумом поголовья лошадей.

Начиная с урожая 1940 г. единоличные хозяйства и некооперированные кустари привлекаются к обязательным поставкам зерна и риса государству с каждого гектара пашни, находящейся в пользовании этих хозяйств, по нормам с гектара пашни на 0,6 ц выше норм, установленных для колхозов, обслуживаемых МТС данного района.

Колхозники, рабочие, служащие и кооперированные кустари, имеющие посевы зерновых культур, привлекаются к обязательным поставкам зерна и риса государству с площади фактического посева по нормам, действовавшим в 1939 г. для единоличных хозяйств данного района.

К обязательным поставкам зерна и риса государству не привлекаются: хозяйства нетрудоспособных ввиду преклонного возраста — мужчин, достигших 60-летнего возраста, и женщин — 55-летнего возраста, не имеющих других трудоспособных членов семьи, занятых в данном хозяйстве, а также хозяйства престарелых мужчин и женщин, сыновья которых находятся на действительной военной службе, а в семьях остались жены с детьми до 7 лет; хозяйства красноармейцев, если глава семьи находится на действительной военной службе, а в семье осталась его жена с детьми до 7-летнего возраста; хозяйства инвалидов войны и труда, отнесенных к первой и второй группам инвалидности органами социального обеспечения или социального страхования.

Выполнение обязательств по сдаче зерна и риса государству является первоочередной обязанностью каждого колхоза и единоличного хозяйства и должно быть произведено из первых обмолотов. Намеренное невыполнение обязательств карается законом.

Колхозам, колхозным дворам, единоличным хозяйствам и хозяйствам рабочих и служащих предоставлено право выполнять обязательства по поставке мяса любым видом скота и птицы, за исключением обязательств колхозов по сдаче свиней. Крупный скот, овцы и козы ниже средней упитанности от колхозов не принимаются.

Впредь до выполнения обязательств по мясопоставкам за квартал колхозы не имеют права продавать скот на сторону.

Колхозам, продающим государству в порядке государственных закупок мясо, после выполнения ими своих обязательств по мясопоставкам выплачиваются премии — надбавки к действующим закупочным ценам (пост. СНК СССР — «С. П. СССР», 1939 г., №53, ст. 466).

Колхозам, единоличным и другим хозяйствам, не выполнившим в срок обязательств по обязательной поставке зерна и риса государству за предшествующий месяц, райуполнаркомзаг или агент по госпоставкам (в отношении единоличных и других хозяйств) вручает письменное предупреждение о том, что в случае невыполнения обязательств в 10-дневный срок будут приняты меры, предусмотренные ниже.

При отсутствии отягчающих обстоятельств (сговора, противодействия при бесспорном взыскании недовыполненной части годового обязательства и т. п.) суд применяет к этим хозяйствам штраф в размере стоимости по закупочным ценам невыполненной части обязательств.

При отягчающих обстоятельствах (сговоре, противодействии при бесспорном взыскании недовыполненной части годового обязательства и т. п.) суд, кроме наложения штрафа в размере стоимости по закупочным ценам невыполненной части обязательства, применяет к единоличному хозяйству вторую или третью часть ст. 61 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующих статей уголовных кодексов других союзных республик. (Об этом сказано в инструкции НКЗага СССР, утвержденной Экономсоветом при СНК СССР 9 июля 1940 г., № 1235.)

Налоги

Сельскохозяйственным налогом облагаются: доходы личного хозяйства колхозников — членов сельскохозяйственных артелей и коммун, смешанных промысловых сельскохозяйственных артелей (промколхозов) и рыболовецких артелей, а также членов товариществ по совместной обработке земли; доходы единоличников и других не членов колхозов, получаемые в сельской местности от полеводства, животноводства, огородничества, садоводства и других отраслей сельского хозяйства.

Налог исчисляется с каждого хозяйства по доходу от следующих источников: от полеводства, от скота всех видов, сенокосов, огородничества, бахчеводства, табаководства, посевов технических и масличных культур, садов, ягодников, виноградников и других насаждений, пчеловодства, шелководства; от некооперированных кустарно-ремесленных занятий и других неземледельческих заработков, не облагаемых подоходным налогом.

Доходы от некооперированных кустарно-ремесленных занятий и от других неземледельческих заработков, полученных в отходе, облагаются подоходным налогом. Облагаемые доходы от полеводства, огородничества, табаководства, бахчеводства, посевов технических и масличных культур, многолетних насаждений и сенокосов определяются: со всей площади посевов озимых и яровых культур, но не ниже площади, определенной государственным планом сева под урожай текущего года, а по культурам, для которых план сева не установлен, доход определяется с фактического посева; с фактической площади садов, ягодников, виноградников и других многолетних насаждений плодоносящего возраста; с фактической площади сенокосов.

Сельскохозяйственный налог с единоличного крестьянского хозяйства исчисляется по установленной законом таблице ставок.

От уплаты налога освобождаются хозяйства колхозников и единоличников, нетрудоспособных ввиду преклонного возраста (мужчин 60 лет и больше, женщин 55 лет и больше), не имеющих трудоспособных членов семьи, принимающих участие личным трудом в хозяйстве.

От налога освобождаются хозяйства колхозников и единоличников, сын которых или сам глава семьи находится на действительной военной службе в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, Военно-Морском Флоте или в пограничных и внутренних войсках, если в семье не осталось других трудоспособных, кроме жены военнослужащего, имеющей детей в возрасте до 8 лет.

Для хозяйств колхозников и единоличников, в состав которых входят инвалиды войны и труда 1 и 2 группы инвалидности, сумма налога понижается наполовину, а при отсутствии трудоспособных эти хозяйства полностью освобождаются от налога.

Хозяйствам колхозников и единоличным хозяйствам, в составе которых при наличии одного трудоспособного члена семьи имеются двое и более детей или при наличии двух трудоспособных членов семьи имеются трое и более детей до 12 лет, предоставляется скидка с исчисленной суммы налога в размере 15%.

Хозяйства, пострадавшие от стихийных бедствий, освобождаются полностью или частично от налога в зависимости от размеров понесенного ущерба.

Не облагаются сельскохозяйственным налогом: учителя, агрономы, зоотехники, землеустроители, медицинские и ветеринарные врачи и фельдшеры, акушерки, мелиораторы и техники по сельскому хозяйству, инженеры, старшие механики и директора МТС, МТМ и совхозов, районные руководящие работники (в количестве не более 30 человек на район, по спискам, определяемым обл (край) исполкомами и СНК республик, не имеющих областного деления), если их хозяйства не имеют заданий по посевам на полевых участках и имеют в личном пользовании поголовье скота, не превышающее количества, предусмотренного уставом сельхозартели для колхозников данного района.

За укрытие источников дохода плательщики налога привлекаются к уголовной ответственности.

В случаях неуплаты налога в установленные сроки в отношении недоимщиков применяются меры взыскания: за просрочку платежа взимается пеня в размере 0,2% за каждый день просрочки; по истечении срока уплаты налога составляется опись имущества недоимщика и дело о неуплате налога передается в народный суд, по решению которого производится изъятие имущества неплательщика в количестве, необходимом для погашения недоимок; при наличии неоднократных случаев неплатежа налога недоимщики привлекаются к уголовной ответственности.

Подоходным налогом облагаются рабочие, служащие, литераторы, работники искусств, кустари, ремесленники и другие граждане, имеющие самостоятельные источники дохода на территории СССР.

Освобождаются от обложения налогом: Герои Советского Союза, граждане, награжденные орденами СССР или почетным революционным оружием, и герои труда по получаемой заработной плате; по доходам от других источников эти граждане освобождаются от налога, если их доход не превышает 6 000 руб. в год, а при доходе больше 6 000 руб. в год из облагаемого дохода исключаются 6 000 руб.; военнослужащие и военнообязанные — по денежному довольствию, получаемому в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в Рабоче-Крестьянском Военно-Морском Флоте, пограничных и внутренних войсках НКВД; рабочие и служащие, получающие заработную плату не свыше 150 руб. в месяц; старатели золотой и платиновой промышленности, старатели предприятий по добыче и переработке олова и других редких металлов — по заработку на старательских работах; учащиеся-стипендиаты, получающие стипендию не свыше 210 руб. в месяц,— по этой стипендии; некооперированные кустари и ремесленники, владельцы строений и другие граждане, доход которых не превышает 600 руб. в год; пенсионеры — по получаемой ими пенсии.

Подоходным налогом не облагаются доходы, подлежащие обложению сельскохозяйственным налогом.

Представление заведомо неверных сведений влечет за собой ответственность в уголовном порядке. За неподачу в срок деклараций плательщики подвергаются штрафу не свыше 200 руб. Показание в декларации заведомо неверных сведений влечет за собой ответственность в уголовном порядке.

Жилищные права и обязанности

Утвержден новый устав жилищно-строительного кооператива. В этом кооперативе могут быть граждане СССР с 18-летнего возраста, за исключением лиц, осужденных с лишением избирательных прав.

Юридические лица (государственные учреждения, предприятия и общественные организации) не могут быть членами кооператива и участвовать своими средствами в строительстве кооператива.

Число членов кооператива не может превышать числа жилых помещений (квартир или целых комнат), возводимых кооперативом по плану строительства. По окончании строительства и сдаче отстроенных домов в эксплуатацию деятельность кооператива по строительству новых жилых домов прекращается. В дальнейшем кооператив вправе производить лишь надстройки и перестройки возведенных им зданий для удовлетворения возросших нужд членов кооператива в жилых помещениях.

Строения, возведенные, восстановленные, достроенные и перестроенные кооперативом, принадлежат ему на праве кооперативной собственности и не могут быть отчуждаемы как в целом, так и частями (квартиры, комнаты) ни юридическим, ни физическим лицам, за исключением отчуждения в порядке ликвидации.

Для образования кооператива требуется первоначальное объединение не менее десяти граждан и представление ими, в качестве учредителей, устава для регистрации в жилищное управление городского (поселкового) совета. Средства кооператива состоят: из вступительных взносов членов кооператива, из паевых взносов, из прочих поступлений.

Каждому члену кооператива предоставляется в постоянное пользование жилое помещение в соответствии с размером его пая. Размер пая одного члена кооператива не может быть меньше строительной стоимости одной комнаты и не может превышать строительной стоимости отдельной квартиры или одного мелкого строения. На паи членов кооператива не может быть обращаемо взыскание по их личным долгам и обязательствам.

Пайщики, получившие от кооператива жилые помещения, не могут одновременно иметь жилые помещения в домах других жилищно-строительных кооперативов.

Член кооператива имеет право: проживать со своей семьей в предоставленном ему кооперативом жилом помещении в течение всего времени существования кооператива; с согласия правления сдавать в наем отдельные комнаты, а в случае временного отъезда — и все жилое помещение посторонним лицам за плату в размере, не превышающем оплаты вносимых им эксплуатационных расходов, падающих на сдаваемую в наем площадь, с надбавкой не свыше 20%; обменивать жилое помещение по своему усмотрению, при условии принятия вселяющегося в порядке обмена лица в состав кооператива.

Добровольный выход члена кооператива из его состава допускается при условии передачи им пая по балансовой стоимости другому лицу, принятому в состав кооператива вместо выбывающего, или же самому кооперативу по соглашению с ним.

Член кооператива может быть исключен из его состава в случаях неподчинения уставу, невыполнения обязательств, установленных общим собранием, хищнического отношения к жилищу, поведения, делающего невозможным для других жильцов совместное проживание в той же квартире. Член кооператива, исключенный из его состава, выселяется в судебном порядке со всеми проживающими с ним лицами из жилого помещения кооператива без предоставления другой жилой площади. Освободившаяся в этом случае жилая площадь передается вновь принятому в состав кооператива пайщику.

Установлен новый порядок обмена жилыми помещениями (инструкция НККомхоза РСФСР и НКЮста РСФСР от 3 ноября 1939 г. № 816/94). Право на обмен жилыми помещениями имеют: съемщики жилых помещений, находящихся в домах местных советов, государственных учреждений, предприятий и общественных организаций, а также в домах, принадлежащих отдельным гражданам на праве застройки или личной собственности; лица, арендующие небольшие дома (размером не свыше 60 кв. м жилой площади), принадлежащие местным советам, при условии передачи прав и обязанностей по арендным договорам; члены жилищно-строительных кооперативов при условии принятия лиц, вселяющихся по обмену в дома этих кооперативов, в состав их членов.

Жилые помещения могут быть обменены между съемщиками, проживающими в пределах одного домовладения; в разных домовладениях в пределах одного города; в разных городах, рабочих и дачных поселках.

Предметом обмена может быть только определенное и находящееся в пользовании меняющегося лица жилое помещение (целая комната или определенная часть комнаты), а не право на него.

При обмене жилой площади требуется письменное согласие всех совместно живущих совершеннолетних членов семьи, а также тех из них, которые временно отсутствуют (в течение 6 месяцев и более при наличии брони и вследствие призыва в ряды РККА и РККФ).

Обмен части комнаты, комнаты проходной или комнаты с проходом в нее через смежную комнату, не может производиться без предварительного письменного согласия всех не участвующих в обмене пользователей (соарендаторов) части обмениваемой комнаты или технически связанной с нею смежной комнаты.

Жилищные управления местных советов, государственные учреждения и предприятия, общественные организации и жилищно-строительные кооперативы, личные собственники, застройщики и арендаторы домов вправе отказать в разрешении обмена находящейся в их домах жилой площади.

Лица, имеющие право на обмен, но получившие отказ в обмене занимаемых ими жилых помещений, могут обжаловать его в суд.

Отказ государственного учреждения, предприятия или общественной организации в обмене жилой площади, занимаемой съемщиком в связи с трудовым договором, может быть обжалован только в административном порядке органу, которому подчинено владеющее домом или арендующее дом учреждение, предприятие или организация.

Обмен считается фиктивным, если под видом обмена переуступается площадь без реального пользования площадью, полученной по обмену.

Получение и уплата денег или иных ценностей за передачу жилого помещения в порядке обмена преследуется в уголовном порядке, как покупка и продажа квартир и комнат.

Временные жильцы и домашние работницы, не освободившие помещений, обмененных съемщиками, а также специальных помещений для домашних работниц, могут быть выселены меняющимися сторонами в судебном порядке без предоставления другой жилой площади.

Броня для лиц, выезжающих на работу за границу, на Кольский полуостров, Дальний Восток и в Арктику, выдается лишь съемщикам жилой площади и тем, кто совместно с ними проживает и пользуется жилой площадью наравне со съемщиком.

Брони выдаются выезжающим в Арктику, на Дальний Восток и Кольский полуостров на время работы в этих местностях, но не более, чем на 2 года, а командированным за границу — на все время пребывания их за границей.

Жильцы, вселенные на бронированную площадь на время отсутствия съемщика, считаются живущими на чужой площади и не имеющими самостоятельного права на последнюю. Эти жильцы, не выехавшие добровольно по окончании срока брони или срока, обусловленного договором со съемщиком жилого помещения, получившим броню, выселяются в административном порядке в 10-дневный срок без предоставления другой жилой площади. Отказ в выдаче брони может быть обжалован в судебном порядке.

Самостоятельные пользователи, выселенные из жилого помещения в связи с капитальным ремонтом, по окончании его имеют право на обратное вселение, если они этого пожелают. (Из практики судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда СССР — «Советская юстиция», 1940 г., № 15).

Выселение с предоставлением жилой площади допускается только из домов местных советов, учреждений и предприятий (перечисленных в статье 31 Закона от 17 октября 1937 г.), а не в отношении лиц, арендующих жилую площадь в домах, принадлежащих отдельным гражданам (из практики Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР — «Советская юстиция», 1940 г., № 2).

Борьба с хищениями социалистической собственности, растратами, спекуляцией, хулиганством

Органы расследования обязаны привлекать к уголовной ответственности, кроме непосредственных расхитителей кооперативной собственности, также лиц, виновных в попустительстве и укрывательстве преступников, лиц, пользовавшихся средствами от растраты или хищения, а также председателей и членов ревизионных комиссий в тех случаях, когда растраты или хищения произошли в результате их бездеятельности (нарушения установленного порядка ревизии) или непринятия мер по поступившим в ревизионную комиссию заявлениям о растратах и хищениях.

Органы расследования, одновременно с возбуждением уголовного преследования против виновного в растрате или хищении, обязаны в порядке обеспечения гражданского иска накладывать предварительный арест (С. З. СССР, 1927 г., № 51, ст. 507) на все без исключения имущество преступников, на имущество членов их семейств и других лиц, в отношении которых будет установлено, что они пользовались средствами от растраты или хищения.

Назначение исправительно-трудовых работ лицам, осужденным за растрату, если суд исходя из особых обстоятельств дела найдет возможным не назначать более жесткой меры наказания, допускается лишь с отбыванием этих работ на общих основаниях через органы, ведающие исправительно-трудовыми работами, но не в виде исправительно-трудовых работ по месту службы (пост. 47 пленума Верховного суда СССР).

При вынесении обвинительного приговора по указанным делам суды должны обсуждать, есть ли основания для ограничения поступления осужденного за растрату или хищение на работу, связанную с материальной ответственностью, и при наличии таких оснований указывать в приговоре, на какую работу воспрещено поступать осужденному и срок этого воспрещения. (Об этом сказано в инструкции Прокуратуры СССР и НКЮ СССР от 28 февраля 1939 г.)

Суды должны вести суровую борьбу со спекуляцией, которая продолжает оставаться одним из наиболее опасных видов преступлений.

К спекулянтам применяется со всей строгостью наказание, предусмотренное ст. 107 Уголовного кодекса РСФСР (и соответствующими статьями уголовных кодексов других союзных республик). Ст. 51 Уголовного кодекса РСФСР и соответствующие статьи уголовных кодексов других союзных республик, дающие право суду устанавливать меру наказания ниже низшего установленного законом предела, могут применяться по этим делам только в исключительных случаях и суд должен обязательно указать в приговоре мотивы такого отступления.

Товары, изъятые у спекулянтов и приобщенные к делу как вещественные доказательства, при вынесении обвинительного приговора конфискуются в доход государства, о чем должно быть указано в приговоре.

Товары, подлежащие конфискации, должны быть точно перечислены в приговоре или в нем должна быть сделана ссылка на акт или опись этих товаров, имеющихся в деле. Суды тех союзных республик, в уголовных кодексах которых предусмотрено в качестве дополнительной меры наказания применение полной или частичной конфискации имущества осужденных за спекуляцию, обязаны применять эту меру.

Суды при осуждении за спекуляцию к лишению свободы должны обязательно обсуждать вопрос о поражении осужденного в правах.

В тех случаях, когда по делу не установлена перепродажа скупаемых продовольственных товаров, мануфактуры и других товаров широкого потребления с целью наживы и не собрано прямых доказательств (показания свидетелей, признание обвиняемого и так далее) скупки товаров с целью перепродажи, но суд, оценивая косвенные доказательства — из количества, ассортимента товаров, потребности обвиняемого и его семьи в закупленных товарах для личного потребления и другие обстоятельства по делу, — придет к выводу, что товары скупались подсудимым для перепродажи в целях наживы, он должен квалифицировать это преступление по ст. 19—107 Уголовного кодекса РСФСР (и по соответствующим статьям уголовных кодексов других союзных республик). (Об этом сказано в пост. Пленума Верховного суда СССР от 10 февраля 1940 г.)

Так называемая «мелкая кража», независимо от ее размеров, совершенная на предприятии или в учреждении, карается тюремным заключением сроком на один год, если она по своему характеру не влечет за собой по закону более тяжкого наказания.

Хулиганские действия на предприятиях, в учреждениях и в общественных местах караются тюремным заключением сроком на один год, если эти действия по своему характеру не влекут за собой по закону более тяжкого наказания. (Об этом сказано в указе Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г.) Приговоры по указанным делам приводятся в исполнение немедленно по их вынесении судом независимо от их обжалования осужденным. (Об этом сказано в постановлении СНК СССР от 13 сентября 1940 г., № 1679.)

Суды обязаны усилить меры репрессии в отношении хулиганов — дезорганизаторов социалистического общежития, не допускать переквалификации действий злостных хулиганов на ч. 1 ст. 74 Уголовного кодекса РСФСР (и соответствующие статьи уголовных кодексов других союзных республик).

Верховные суды союзных и автономных республик, краевые, областные и окружные суды обязаны прекратить вредную практику снижения мер наказания, назначенных народным судом за злостное хулиганство, при оставлении в силе квалификации преступления.

К злостным хулиганам применяется, как правило, в качестве дополнительной меры наказания ссылка или высылка.

В случаях, когда в действиях лиц, привлеченных по ст. 74 ч. 2 Уголовного кодекса РСФСР (и соответствующим статьям уголовных кодексов других союзных республик), имеются признаки более тяжких преступлений: бандитизма (групповое хулиганство с нападением на граждан и причинением им ран, увечий и т. п.), тяжкого телесного повреждения и др. — суды направляют дела для доследования по признакам соответствующих статей Уголовного кодекса.

При вынесении приговора с конфискацией имущества суд, постановляя приговор, обязан вынести определение о немедленном наложении ареста на имущество подсудимого, если такая мера не была принята до суда; такое определение немедленно обращается к исполнению.

Судебные органы при осуждении к содержанию под стражей за хищения социалистической собственности, хулиганство, спекуляцию, растрату и корыстные злоупотребления обязаны применять до вступления приговора в законную силу в качестве меры пресечения заключение под стражу, если такая мера не была применена до суда; обращать немедленно к исполнению приговоры к содержанию под стражей по вступлении их в законную силу, если по каким-либо причинам осужденный до вступления приговора в законную силу не находился под стражей. (Об этом сказано в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 15 августа 1940 г.).

Руслан Аллалыев кандидат юридических наук, историк права, доцент кафедры теории права и государства РУДН В соответствии с Конституцией Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 1937 года экономическую основу государства составляла социалистическая собственность, которая имела либо форму государственной собственности, либо форму кооперативно-колхозной собственности. Именно поэтому хищение государственного или общественного имущества являлось одним из наиболее опасных преступлений. Причем хищение в данном случае могло принимать разные формы (кража, разбой, мошенничество, злоупотребление властью, растрата и т. д.). В результате коллективизации и индустриализации появился большой массив обобществленной собственности, однако «мелкобуржуазность» отдельных личностей, считающих, что «общее — значит ничье», советская власть не успела искоренить за пару десятков лет. Тем не менее законы, устанавливающие ответственность за действия, связанные с хищением собственности до 1932 года были достаточно снисходительны к уголовному элементу. И.В. Сталин, аргументируя необходимость ужесточения законодательства, утверждал, что капитализм смог разбить феодализм только объявив принцип частной собственности основой капиталистического общества. Именно поэтому социализм не сможет похоронить капиталистические элементы, если не объявит общественную собственность священной и неприкосновенной. В своем письме Л.М. Кагановичу он напишет: «По закону эти господа рассматриваются как обычные воры, получают два-три года тюрьмы (формально!), а на деле через 6–8 месяцев амнистируются. Подобный режим в отношении этих господ, который нельзя назвать социалистическим, только поощряет их по сути дела настоящую контрреволюционную «работу». После принятия Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» многие представители системы правосудия на местах бросились выполнять и перевыполнять «план» по обвинительным приговорам. Несмотря на «перегибы», постановление дало тот эффект, который от него ожидали. Если с 1932 по 1935 год в РСФСР за хищение социалистической собственности были осуждены десятки тысяч граждан, то к 1939—1941 гг. их количество упало до двух-трех сотен в год. Смертная казнь применялась крайне редко, а большая часть из осужденных на 10 лет была реабилитирована уже в 1936 году. В этой связи можно сделать вывод, что цель такого формального, но резкого ужесточения наказаний состояла не в том, чтобы расстрелять или отправить в лагеря как можно больше граждан СССР, а в том, чтобы защитить экономическую основу государства — социалистическую собственность — от расхитителей.

Елена Румянцева доктор экономических наук, профессор, автор экономической энциклопедии и учебника для вузов «Противодействие коррупции», президент Центра экономической политики и бизнеса Тема взыскания налогов в довоенный период интересна в первую очередь традициями — насколько современная налоговая система России изменилась, преодолела или, наоборот, не преодолела пережитки очевидного административного насилия, практиковавшегося в те годы. С позиции современных налогоплательщиков, ощущение, что, несмотря на кардинальное изменение видов и ставок налогов, традиции довоенной системы взыскания налогов во многом не преодолены — сохранен тот же акцент на саму процедуру взыскания налогов с налогоплательщиков без глубинного погружения в экономическую целесообразность, приказной порядок, а не метод осмысленного, непротиворечивого (с соблюдением интересов государства) согласования интересов всех сторон. Мы видим, что система привилегий, существующая и в наши дни как один из факторов глубокого социального неравенства, была придумана и заложена именно в довоенные годы, когда административно определялись категории граждан, освобождаемые от уплаты сельскохозяйственного и подоходного налога. Общее, на мой взгляд, в довоенной и современной системе взыскания налогов — это применение многообразных мер взыскания (начисление пеней и штрафов на большинство населения и обязательная их уплата даже в случаях, когда налоговые работники ошиблись или незаконно приписали задолженность в случае, когда она не подтверждена никакими документами о деятельности налогоплательщика) и поддержка процедуры взыскания налогов правоохранительной системой через уголовное преследование. К сожалению, из данной статьи не следует, какие конкретно ставки были у всех этих налогов, насколько это было обременительно для непривилегированных слоев населения и каков был вклад сбора каждого налога в государственный бюджет, чтобы понимать, были ли они эффективны для того времени. Не хватает данных и о том, какова была их собираемость, какая доля налогоплательщиков привлекалась к уплате штрафов и пени, была уголовно наказана, отбывала реальный срок, сколько людей были лишены имущества и насколько это было правомерно, а не являлось следствием произвола власти. Повторю, что черты довоенной системы в современной действительности явно прослеживаются, хотя налоговые органы должны стремиться не только взыскивать с тех, кто не вывел свои теневые капиталы в офшоры (а незаконный вывоз капитала из России, на мой взгляд, во многом явно связан с недостаточно эффективной работой современных налоговых органов, является существенной характеристикой их работы) и пытается что-то предпринимать, чтобы не быть бедным, оставаясь в стране как патриот, но главное — выполнять стимулирующую развитие производства и преодоление (а не усугубление) бедности граждан функцию. А это намного сложнее, чем взыскивать администрируемые налоги и зарабатывать на штрафах благодаря частой смене налоговой отчетности. В отличие от налоговой системы развитие жилищно-строительных кооперативов — строительства жилья за счет средств граждан в недавние времена трещало по швам: эту организационно-правовую форму административными методами пытались уничтожить. И действующим жилищно-строительным кооперативам, созданным в 1960—1970-е годы, пришлось бороться за отстаивание их прав в 2000-е годы главным образом перед налоговыми органами, обладающими не только фискальными функциями, но и полномочиями по принудительной ликвидации организаций. Безусловно, интерес представляет опыт и судьба жилищно-строительных кооперативов и дачной жилищно-строительной кооперации, созданных в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 31 октября 1939 г. № 634 после того, как в 1937 г. в СССР жилищно-арендная кооперация и союзы жилищно-строительной кооперации, созданные в период 1921—1937 гг. были упразднены, а построенные ими дома (во многом — с использованием государственных кредитных средств) были переданы местным Советам и государственным предприятиям . Власть в этом вопросе проявляла себя спонтанно и неустойчиво, что, естественно, тормозило решение жилищных проблем, так как гарантии защиты частной собственности наряду со злоупотреблениями с получением квартир за госсчет были достаточно слабыми.