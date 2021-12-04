Физкульт-привет: какие нормы ГТО действовали в сороковые годы

Советская власть уделяла большое внимание физической культуре и спорту. Ведь здоровая нация — гарант трудовых и военных подвигов. В 1931 году был создан Всесоюзный физкультурно-спортивного комплекс ГТО — «Готов к труду и обороне», в который были вовлечены все от мала до велика. Среди обязательных норм и требований комплекса было преодоление 150-метровой полосы препятствий с штыковой винтовкой за спиной и гранатой в руках. Это было имитацией боевой атаки с обязательным поражением условных мишеней. Причем такие полосы препятствий строились повсюду: на всех школьных и вузовских площадках, на стадионах и в пионерских лагерях. Тема массового спорта и нормативов ГТО нашла отражение и в настольном календаре 1941 года, воссозданном и переизданном по инициативе ГК ТАИФ. Кстати, сегодня ГТО комплекс возрожден в обновленном формате и снова набирает популярность. И это тот случай, когда новое — хорошо забытое старое. С вами спецпроект «Жить в сорок первом». Часть 33-я.

Физическая культура и спорт в СССР

Народам Советского Союза свойственны мужество, отвага, самообладание и решительность, сила, ловкость, выносливость, быстрота. В развитии этих ценных физических и волевых качеств большую роль играют физическая культура и спорт. Физическая культура в советской стране стала значительным звеном социалистического строительства и обороны родины, одним из неотъемлемых средств коммунистического воспитания.

Только в условиях советского государства оказалось возможным осуществление предвидения основоположников научного социализма К. Маркса и Ф. Энгельса о воспитании эпохи будущего, о том времени, когда «...производительный труд будет соединяться с преподаванием и гимнастикой не только как одно из средств для увеличения общественного производства, но и как единственное средство для производства всесторонне развитых людей» (Соч., т. XVII, стр. 531).

Только под солнцем Сталинской Конституции создались все условия для всестороннего, в том числе физического воспитания новых поколений людей «...здоровых и жизнерадостных, способных поднять могущество советской страны на должную высоту и защитить ее грудью от покушений со стороны врагов» (Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10-е, стр. 383).

Тов. М.И. Калинин в одном из своих выступлений замечательно точно и полно определил задачи оборонно-физкультурной работы, основой которой является комплекс ГТО:

«Мы хотим всесторонне развить человека, чтобы он умел хорошо бегать, плавать, быстро и красиво ходить, чтобы у него все органы были в порядке, словом, чтобы он был нормальным, здоровым человеком, готовым к труду и обороне, чтобы параллельно всем физическим качествам правильно развивались и умственные его качества» (Из речи на совещании актива днепропетровского комсомола, май 1934 г.).

За рубежом — в капиталистических странах — гимнастика, спорт подчинены задаче физического оздоровления и развлечения зажиточных, правящих классов. С другой стороны, они широко используются для военной подготовки масс к участию в новых империалистических бойнях, для отвлечения трудящихся от политики, от классовой борьбы.

В СССР организованное физкультурное движение объединяет свыше 4 млн трудящихся (из них около 31% женщин), не считая школьников, бойцов и командиров Красной Армии и Военно-Морского Флота, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Более 6 млн человек сдали все нормы на значок «Готов к труду и обороне СССР» 1-й и 2-й ступени (ГТО) и более 1,5 млн школьников получили значок «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). Кроме того, десятки миллионов занимаются различными видами физических упражнений и спорта в домах отдыха и санаторно-курортных учреждениях, в парках культуры и отдыха, на водных и лыжных станциях, на катках, в форме «гимнастики по радио» и т. д.

Физическое воспитание проводится в начальных и средних школах, школах ФЗУ, техникумах и вузах. В старших классах средних школ физическое воспитание включено в программу начальной и допризывной подготовки молодежи. Докладывая на внеочередной IV сессии Верховного Совета Союза ССР, К.Е. Ворошилов сказал: «Подрастающее поколение почерпнет в начальной военной подготовке те моральные и физические качества, которые необходимы бойцу Красной Армии в грядущих боях за социализм и нашу Родину».

В Красной Армии и на Флоте физическая подготовка — один из основных разделов боевой учебы во всех частях и военно-учебных заведениях. Среди бойцов и командного состава широко развиты различные виды спорта, отлично поставлена подготовка по комплексу ГТО 1-й и 2-й ступени. Немало лучших физкультурников армии и флота состоят в рядах чемпионов и рекордсменов СССР.

Крупнейшим отрядом самодеятельного физкультурного движения являются спортивные общества и другие физкультурные организации профсоюзов. Они охватывают свыше 2 млн трудящихся.

К услугам трудящихся физкультурные организации предоставляют свыше 4 тыс. стадионов, спортплощадок и водных станций, тысячи лыжных станций и катков. Отличные физкультурные сооружения имеются не только в городах, но и во многих районах, поселках и крупных колхозах. К началу 1940 г. в колхозах насчитывалось около 600 тыс. физкультурников; к началу 1941 г. число их безусловно превысит миллион. С каждым годом физическая культура все больше проникает в быт народов всех союзных и автономных республик СССР.

В Советском Союзе культивируются десятки видов спорта. Наибольшей популярностью пользуются: гимнастика (общеразвивающая или гигиеническая, спортивная, художественная, акробатическая и др.), легкая атлетика (бег, прыжки и метания), плавание, лыжи, коньки, стрелковый спорт и охота, велоспорт, борьба (французская и «вольного стиля»), фехтование, поднимание тяжестей, бокс, а также спортивные игры — футбол, волейбол, баскетбол, теннис, городки, регби и другие. За последние годы все большую популярность приобретают такие важные виды физической культуры, как «рукопашный бой» (включающий преодоление препятствий, действия штыком и прикладом, гранатометание и пр.), автомотоспорт, стендовая стрельба, пеший, водный, велотуризм и альпинизм. Чрезвычайно широко развиты такие виды «умственного спорта», как шахматы и шашки.

По ряду видов спорта (плавание, стрельба, планеризм, парашютизм, автоспорт, поднимание тяжестей и др.) советские спортсмены имеют достижения, превышающие официальные (буржуазные) мировые рекорды. Так, например, по подниманию штанги советским чемпионам принадлежит 26 мировых рекордов из 35.

Значительных успехов добились и наши юные спортсмены — школьники. С каждым годом улучшается постановка физкультурной работы в Дворцах и Домах пионеров, в пионерских лагерях.

Партия Ленина — Сталина, советское правительство, комсомол уделяют огромное повседневное внимание делу физического воспитания молодежи, развитию физкультуры и спорта. Ярким проявлением неустанной сталинской заботы о физическом воспитании народа являются такие факты, как установление ежегодного празднования всесоюзного Дня физкультурника, утверждение нового физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР», награждение орденами Союза лучших мастеров советского спорта.

Многие тысячи физкультурников-активистов, значкистов ГТО проявили себя отличными, стойкими, закаленными бойцами у озера Хасан, на монгольской границе, в защите подступов к Ленинграду от финской белогвардейщины. Физкультурное движение успешно воспитывает миллионы будущих стахановцев и бойцов — защитников советских границ.

26 ноября 1939 г. «в целях дальнейшего улучшения системы физической подготовки трудящихся СССР» Совет народных комиссаров Союза ССР утвердил положение и нормы нового всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР». Новый комплекс введен в действие с 1 января 1940 г.

В число обязательных норм и требований комплекса входят: знание задач и организации физкультурного движения в СССР; знание основ гигиены, физкультурного самоконтроля и приемов подачи первой помощи (по ГТО 2-й ступени — знание основ борьбы со спортивным травматизмом и спортмассажа), а также шесть практических видов: общеразвивающая гимнастика, преодоление полосы препятствий (см. ниже), плавание, лыжи (заменяющиеся на юге пешим походом), бег на среднюю дистанцию и стрельба (последние два вида имеются только в нормах ГТО 1-й и 2-й ступени).

Выполнение этих обязательных норм и требований дает уже представление об общей достаточно разносторонней физической подготовленности сдающего, о его «физкультурной грамотности».

Подготовка к сдаче норм (обучение и тренировка) — основное звено работы по комплексу ГТО. Сдавать испытания физкультурник должен тогда, когда он в процессе подготовки убедится, что может в любой момент выполнить и перевыполнить норму. Только при условии хорошей предварительной тренировки можно быть уверенным, что приобретенные физические качества и навыки сохранятся надолго после сдачи той или иной нормы.

При индивидуальной тренировке необходимо соблюдать все принятые в физкультурных организациях методические правила.

Возможно чаще нужно обращаться за консультацией на ближайшую физкультурную базу — к инструктору (тренеру) и врачу. Вместе с тем нужно внимательно читать учебно-методическую спортивную литературу.

Физические упражнения, включенные в число норм по выбору сдающего, разбиты на группы, в которых подобраны физические упражнения, по преимуществу развивающие те или иные физические качества и навыки.

Группа первая объединяет упражнения, для которых характерно качество скорости, быстроты: бег на 60—100 м, бег на коньках на 100 м (БГТО) и 500 м, велосипед 500 м с хода и др. Группа вторая включает упражнения на ловкость: гимнастику (на перекладине, на брусьях и опорные прыжки), акробатику, прыжки в высоту и длину, вольтижировку на коне, теннис. Группа третья включает упражнения, проверяющие наличие навыков метания и стрельбы: метание гранаты на дальность, метание копья, диска, толкание ядра или камня (вес 8 кг), стрельбу из винтовки (по ГТО 2-й ступени также из ручного и станкового пулемета), стендовую стрельбу (по тарелочкам), игру в городки. Группа четвертая включает различные виды упражнений на выносливость: бег на средние и длинные дистанции, лыжи, плавание, греблю (на народных, на академических судах и на байдарках), коньки, велопробеги, конные переходы, спортивные игры — футбол, баскетбол, хоккей и др., а также туризм и альпинизм. Группа пятая включает упражнения, различные по форме, но объединенные общей чертой, — все они развивают и испытывают качество решительности, смелости: гимнастика на кольцах и на перекладине, прыжки в воду с высоты, прыжки на лыжах с трамплина, спуски с гор на лыжах («слалом»), прыжки с парашютом (по БГТО и ГТО 1-й ступени — с вышки, по ГТО 2-й ступени — с самолета), планеризм, альпинизм, преодоление препятствий на коне, парусный спорт, мотоспорт и др. Из каждой группы сдающие, и мужчины и женщины, выбирают по одной норме, в соответствии с тем, каким видом спорта они занимаются обычно или по какому виду специально готовились.

Сдачи норм ГТО обычно проводятся в процессе уроков физкультуры в школе, вузе, в физкультурном коллективе, а также в специально отводимое для этого время — на стадионах, водных и лыжных станциях, в стрелковых тирах, в конноспортивных, планерных, парашютных кружках Осоавиахима, в альпинистских и пионерских лагерях и пр.

Прием норм ГТО организован также в парках культуры и отдыха, в домах отдыха и некоторых санаториях. Если физкультурник в течение периода сдачи норм покажет на официальных спортивных соревнованиях результаты, превышающие соответствующие нормы по БГТО или ГТО, то эти результаты ему засчитываются (нужно представить в коллектив выписку из протокола соревнований).

Кроме того, сдающий может получить зачет отдельных норм (по стрельбе, по альпинизму и туризму, по гигиене и подаче первой помощи и др.) — при наличии соответствующего значка, например «Ворошиловский стрелок», ГСО, «Альпинист СССР» и др.

Практические нормы принимают специальные «комиссии ГТО», имеющиеся во всех коллективах и на спортивных базах, или (персонально) инструкторы, утвержденные районными и городскими комитетами по делам физкультуры и спорта. Подготовку и зачеты по знанию основ гигиены, самоконтроля и спортмассажа проводит врач.

Преодоление полосы препятствий

Преодоление полосы препятствий, являющееся условным отображением подлинной боевой атаки, — отличное упражнение, вырабатывающее ряд ценнейших военно-прикладных навыков. Сдача норм БГТО (для школьников) производится на 100-метровой полосе несколько упрощенного типа (без винтовки и гранаты). Для женщин, сдающих нормы ГТО, также оборудуются облегченные полосы — можно использовать полосу препятствий мужчин, сняв некоторые препятствия (см. чертеж). Полосы препятствий ГТО должны быть построены на всех школьных и вузовских площадках, при всех стадионах и площадках спортивных организаций, в пионерских лагерях, в парках культуры и отдыха и т. д.

Содержание зачетного испытания для мужчин

Передвижение на 150 м с винтовкой ползком и бегом с преодолением пяти препятствий, метанием гранаты в цель и поражением мишеней (чучел и шара на подставке) штыком и прикладом.

Порядок преодоления полосы:

Старт «лежа». Со старта — ползание 20 м. Бег — 15 м. Горизонтальное бревно — круглое, диаметром 20—25 см, длиной 8 м; высота поверхности бревна над землей —1,5 м; к стойке у начала бревна прикрепляются поперечные перекладины (брусы) на высоте 50 см и 1 м; за 0,5 м до края бревна делается отметка краской; соскок допускается только после пересечения отметки. Бег — 15 м. Гладкий палисад — высотой 80 см, длиной 2—2,5 м; преодоление опорным прыжком «наступая». Бег — 20 м. Изгородь — высотой 1,35 м, длиной 2—2,5 м, преодолевается «боком», с опорой руки и ноги о препятствие. Бег— 15 м до линии метания гранат. Метание трех ручных гранат (любым способом) в окоп шириной 2 м, длиной 8 м (окоп может быть условный, обозначенный планками); для зачета требуется одно попадание. Бег — 15 м. Частокол — высотой 80 см, длиной 2—2,5 м; преодолевается свободным прыжком. Бег — 15 м. Окоп — шириной 2 м; преодолевается свободным прыжком. Атака (по ГТО 1-й ступени); бег 25 м, с попутным поражением трех целей; цель №1 — основной укол; №2 — с поворотом налево короткий укол; №3 — с поворотом направо, продолжая движение, произвести (без отбива) удар прикладом сбоку по шару, лежащему на подставке (высота подставки 1,40 м). По пересечении линии финиша — принять положение «лежа». Атака по ГТО 2-й ступени: бег 25 м, с попутным поражением трех целей: цель №1 — отбив «вниз направо» — основной укол; № 2 — с поворотом налево—короткий укол; № 3 —с поворотом направо, продолжая движение, произвести отбив «влево» и удар прикладом сбоку по шару, лежащему на подставке.

Содержание зачетного испытания для женщин

Передвижение на 150 м (с противогазом в сумке) бегом с преодолением четырех препятствий и метанием гранат в цель — окоп.

Порядок преодоления полосы:

Старт из положения «лежа». Со старта бег — 35 м. Переход по бревну — 8 м. Бег — 15 м. Гладкий палисад высотой 80 см; преодоление опорным прыжком «наступая». Бег — 20 м. Изгородь высотой 1,35 м; преодоление любым способом. Бег — 27 м. Метание трех ручных гранат любым способом в окоп шириной 2 м на расстоянии 18 м; для зачета требуется одно попадание. Бег — 18 м. Окоп — шириной 1,5 м; преодолевается свободным прыжком. После прыжка —бег 25,5 м; за линией финиша принять положение «лежа».

ГТО 1-й ступени

Упражнения типа «зарядки»

1-е упражнение (на три счета). Потягивание — упражнение для укрепления мышц рук, плеч, спины и для выпрямления позвоночника в грудной части. Исходное положение (и. п.) — основная стойка.

Исполнение:

Шаг правой ногой в сторону, руки с силой согнуть в локтях, кисти, сжатые в кулаки, — к плечам, локти прижать к телу, кулаки отвести назад так, чтобы грудь сильно подалась вперед, а лопатки сошлись друг с другом; голова прямо, подбородок втянут. Медленно поднимаясь на носки, вытянуть руки вверх, затем в стороны и назад, в конце движения кулаки энергично разжать, пальцы вытянуть, ладони обращены друг к другу. Правую ногу приставить к левой, руки (поворачивая ладони наружу) опустить через стороны вниз.

То же проделать с шагом левой ноги. Вначале 3—4 раза делать медленно, затем 2—3 раза более быстро.

2-е упражнение. Попеременное выбрасывание ног и рук вперед — упражнение для укрепления мышц груди, плеч, спины и подвздошно-поясничной мышцы и для увеличения подвижности в позвоночнике, плечевом и тазобедренном суставах. И. п.— основная стойка.

Руки движением вперед развести в стороны до отказа, ладони вверх, пальцы вытянуты, прогнуть спину в верхней части, голову слегка отвести назад. Быстро свести прямые руки вперед, пальцами друг к другу, ладони вниз, одновременно выбросить (взмахом) левую ногу вперед и как можно больше вверх, спину согнуть, плечи свести, голову наклонить вперед. Обратным движением (слегка замедляя) развести руки в стороны и назад ладонями кверху, опустить левую ногу. Руки движением немного вперед опустить вниз к телу и дальше назад до отказа, заканчивая движение рывком; кисти держать свободно. Повторить упражнение 4—6 раз левой и правой ногой поочередно. Все движения делать без остановок.

3-е упражнение. Нагибание туловища в стороны — упражнение для укрепления косых мышц живота и увеличения подвижности позвоночника. И. п. — ноги врозь на большой шаг, руки положить на талию, четыре пальца спереди и большой палец сзади, локти отвести назад, спину и поясницу выпрямить, живот подобрать.

Движение первое. 1. Медленно наклонить туловище налево до отказа, плечи держать в одной плоскости, голову не наклонять, медленно выпрямиться; наклонить туловище направо; медленно выпрямиться. Повторить 3—4 раза. Движение второе. 1, 2. Не останавливаясь после первого движения, более быстро и энергично наклониться налево два раза подряд, пружиня, под счет «и» — выпрямиться. Под счет 3, 4 — то же в другую сторону. Повторить 2—3 раза. Движение третье. 1, 2. Не останавливаясь, повторить пружинящее нагибание туловища налево два раза подряд, одновременно сгибая правую ногу в колене, под счет «и» — выпрямиться. Под счет 3, 4 — то же направо со сгибанием левой ноги. Повторить 2—3 раза. Движение четвертое. 1, 2. Не останавливаясь, повторить нагибание туловища налево два раза подряд, со сгибанием правой ноги и подниманием правой руки через сторону вверх; руку держать прямой, ближе к голове, пальцы сжаты в кулак. Под счет «и» — выпрямиться, опустив правую руку через сторону на талию, 3, 4 — то же направо со сгибанием левой ноги и подниманием левой руки вверх.

Темп замедленный, выполнить 3—4 раза ритмично, без остановок. Закончить упражнение приставлением ноги и опусканием рук вниз.

4-е упражнение. Глубокое приседание с нагибанием туловища вперед — упражнение для укрепления мышц ног и спины и для развития подвижности в голеностопном суставе. И. п. — основная стойка, носки вместе.

Медленно поднимаясь на носках, поднять руки через стороны (возможно больше назад) вверх, в начале движения руки повернуть ладонями вверх, в конце — ладони обращены вперед. Быстро опуститься на всю ступню и, сгибая ноги до отказа, глубоко присесть, держа колени вместе, руки опустить вниз, положив ладони на колени, локти развести в стороны, плечи подать вперед, спину согнуть и лечь грудью на колени. Не останавливаясь в положении приседа, мягко подняться на 20—30 см, не снимая рук с колен, и коротко повторить глубокое приседание до отказа. Медленно выпрямиться и стать в основную стойку, носки вместе. То же проделать 4—6 раз.

5-е упражнение. Вращение и нагибание туловища — упражнение для укрепления косых мышц живота, спины и плеч. И. п. — ноги врозь на большой шаг, левая рука на талии, правая рука вытянута вперед, пальцы полусогнуты, кисть не напряжена.

Быстро, с силой повернуть туловище, вправо, сделать полный круг рукой вниз и назад; при движении руки голову поворачивать вправо, провожая глазами кисть. С возвращением руки вперед, а туловища в первоначальное положение быстро наклониться вперед и влево и пальцами правой руки достать носок левой ноги, одновременно согнув правую ногу в колене. Поднять туловище на 20—30 см и быстро повторить глубокое нагибание, доставая пальцами правой руки носок левой ноги. Медленно выпрямиться, разогнуть ногу, положить правую руку на талию, левую — вытянуть вперед. Проделать 4—6 раз. Закончив упражнение, опустить обе руки вниз.

6-е упражнение (на три счета). Выбрасывание ноги с размахиванием рук — упражнение для развития координации, укрепления мышц плеч и выработки подвижности в тазобедренных суставах. И. п. — ноги врозь на широкий шаг, руки вытянуты влево на высоту плеч, голова повернута влево.

Широкий и свободный мах руками: книзу и вправо, одновременно выбросить (взмахом) правую ногу влево и вверх, движение ногой делать свободно и до отказа; в конце взмаха подняться на носке левой ноги. Махом рук книзу и влево, а ногой назад возвратиться в первоначальное положение. Мах руками книзу вправо, голову повернуть вправо. Из этого положения упражнение проделывается в другую сторону и повторяется 8—10 раз. Движение делать ритмично, с постепенным ускорением; ноги выбрасываются поочередно в одну и другую сторону. Женщины могут делать взмах ногой, согнутой в коленном суставе, с высоко поднятым бедром.

7-е упражнение. Прыжки на месте — упражнение для усиления работы органов дыхания и кровообращения. И. п. — основная стойка, руки в стороны.

Прыжок ноги врозь, руки опустить вниз вдоль тела, пальцы вытянуты. Прыжком ноги вместе, руки в стороны. Прыжки на месте выполнять на носках, мягко и пружиня. Проделать 20—30 прыжков без остановки.

8-е упражнение. Дыхательное успокаивающее упражнение. И. п. — ноги врозь, руки опущены вдоль тела.

Медленно, вставая на носки, поднять руки в стороны вверх, ладони вверх, пальцы вытянуты. Опуститься на всю ступню, руки расслабленно скрестить перед грудью, одновременно слегка наклонив туловище вперед. Повторить 3—4 раза, постепенно замедляя движения.

Закончить упражнение прыжком в основную стойку.

Примечания:

Норма считается сданной при условии правильного выполнения всех упражнений. Дыхание при всех упражнениях — произвольное.

В. Стариков

Ирек Зиннуров ватерполист, серебряный призер Олимпиады в Сиднее, четырехкратный чемпион России, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Когда мне предложили стать послом ГТО в Татарстане, я сразу согласился. Я стараюсь всегда поддерживать социально-спортивные инициативы. Тем более что с организаторами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО знаком лично со времен подготовки к XXVII Всемирной летней Универсиаде в Казани. Возрождение единой системы спортивной подготовки и патриотических основ воспитания считаю верным шагом, который сразу нашел отклик у россиян всех возрастов. Я сам одним из первых сдал нормативы и получил золотой знак отличия в 2014—2015 годах, когда система ГТО только заработала. Помню, что там была стрельба из пневматики, плавание, подтягивание на перекладине и бег на 3 км. На тот момент нормативы на «золото» были для моего возраста, я считаю, излишне простыми. Например, на бег не было ограничения по времени, то есть фактически можно было бежать на любой, даже предельно низкой скорости. Подтянуться — тоже, по-моему, достаточно было восемь раз. Я посоветовал нормативы пересмотреть, чтобы повысить у людей стимул заниматься спортом и достигать более существенных показателей. Сейчас я работаю в Азербайджане, и неоднократно получал предложения разрешить сдавать нормативы ГТО гражданам этой страны. С одной, стороны, учитывая общее советское прошлое, это, наверное, логично. С другой стороны, «Готов к труду и обороне» — это и патриотическая тема и вроде как должна оставаться в границах суверенного государства.

Система ГТО и сам подход государственной поддержки к такому проекту очень понравился и турецким властям. Когда я еще был депутатом ГД РФ, получил от них предложение вывести проект на международный уровень. Я им перевел аббревиатуру, что, мол, тут и про оборону вообще-то. А они: «ну давайте другие слова на турецком подберем на Г, Т и О». В общем, движение ГТО популярно далеко за пределами России.

Гульназ Тухватшина руководитель пресс-службы Министерства спорта Республики Татарстан Физическая активность — один из факторов, влияющих на качество жизни населения. Стремление вовлечь россиян в занятия спортом и физкультурой и создать им условия для тренировок находит отражение во многих социально-спортивных проектах. Основным целевым показателем регионального проекта «Спорт — норма жизни» является достижение к 2024 году показателя доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Республике Татарстан до 57%. К концу 2020 года Татарстан вышел на показатель 50,1% (1 805 449 человек) и идет с опережением графика на год. Задача — 2 000 000 человек, занимающихся физкультурой и спортом к 2024 году. Это цифра, которую в том числе озвучивал президент РТ Рустам Минниханов. В 2021 году по национальному проекту «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни» осуществлено: строительство в городе Кукморе универсального спортивного зала; поставка оборудования для трех площадок ГТО; адресная поддержка на закупку инвентаря для спортивных школ республики и приобретение микроавтобусов Ford Transit для ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва», ГБУ «РСШ по зимним видам спорта «Барс», ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой стрельбе», ГАУ «РСШОР по фехтованию», ГБУ «РСШ по регби». Мы продолжаем активно развивать и популяризировать массовый спорт на территории Республики Татарстан, и та работа, которую мы проделываем каждый год, показывает — люди хотят заниматься спортом, это общий тренд. Мы же создаем для этого условия и новые площадки. Так, традиционно во всех муниципальных образованиях республики в 2021 году были проведены соревнования Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова и «Кожаный мяч» — для футболистов. Продолжая говорить о массовом спорте, мы не можем не сказать и о так называемых наших имиджевых проектах — тех площадках, которые были созданы внутри республики и с каждым годом разрастаются не только внутри Татарстана, но и выходят на международный уровень. Серия спортивных событий Timerman — в 2021 году 12 стартов по всей республике по легкоатлетическому марафону, триатлону, лыжам, велогонкам, плаванию на открытой воде, биатлону и горным лыжам с общим охватом более 28 000 участников, 21 000 из которых участники Казанского марафона. Социально-спортивное движение «Зеленый фитнес» — проект тренировок на открытом воздухе, появился в 2015 году по инициативе активной группы студентов и вырос до всероссийского уровня. На сегодняшний день охватывает 62 города в 44 регионах России с общим охватом 220 000 участников. Школьная волейбольная лига — проект проводится на всей территории Республики Татарстан. В первом республиканском сезоне участие в Лиге приняла 641 школа со всех городов и районов. Более 15 000 учеников сыграли порядка 2 040 матчей. Важно отметить, что участники начинают играть в лиге с внутришкольного этапа, затем выходят на муниципальный, зональный и — в финал. За сезон было проведено 900 турниров. Победители каждого этапа получают мячи, сетки и полные наборы экипировки. В ноябре в Казанском центре волейбола прошел большой финал турнира.

