Вперед и с песней: как развивались музыка, живопись и скульптура в СССР 40-х годов

«Нам песня строить и жить помогает» — эти слова песни из кинофильма «Веселые ребята» с 1934 года запела без преувеличения вся страна. Они наилучшим образом отражали настрой советских граждан тех лет с одной стороны и лишний раз призывали к труду на благо Родины — с другой. Тема трудового подвига и пролетарского быта была основной и в изобразительном искусстве тех лет. Но на время ее почти вытеснило празднование 60-летия Сталина — бюсты и портреты вождя были центральными экспонатами музейных выставок. В настольном календаре 1941 года, который был восстановлен и переиздан по инициативе ГК ТАИФ, теме знаковых музыкальных произведений, полотен и скульптурных композиций предвоенных лет посвящена подробная статья. Приводим ее полностью, дополнив в конце комментариями современных экспертов. Это проект «Жить в сорок первом». Часть 32-я.

Изобразительное искусство

Прошедший год в жизни изобразительного искусства СССР ознаменовался целым рядом значительных явлений, свидетельствующих о неуклонном росте советской живописи, скульптуры и графики, о дальнейшем продвижении советской художественной культуры.

За это время советские художники создали галерею художественных произведений, отражающих нового, социалистического человека, новые общественные отношения в нашей стране. В этих произведениях запечатлены деятельность товарища Сталина и его соратников, героическая борьба и боевая подготовка Красной Армии и Военно-морского флота, стахановское движение в нашей стране, колхозная деревня, жизнь и быт нашей страны.

Лучшие представители талантливой художественной молодежи с особой силой проявили свое дарование и выдвинулись в передовые шеренги искусства. Выросли и окрепли профессиональные кадры художников национальных республик.

Наиболее значительными событиями в жизни изобразительного искусства явились художественные выставки.

Ко дню 60-летия товарища И.В. Сталина, исполнившегося в декабре 1939 г., в Государственной Третьяковской галерее в Москве открылась художественная выставка «Сталин и люди сталинской эпохи». Здесь развернута была галерея произведений, посвященных жизни и деятельности И.В. Сталина. Кроме того, на выставке демонстрировался целый ряд портретов деятелей сталинской эпохи — руководителей партии и правительства, выдающихся ученых, стахановцев промышленности и сельского хозяйства, Героев Советского Союза, знаменитых летчиков, известных писателей, художников и артистов.

На этой выставке выделялись: монументальная скульптура В.Я. Боголюбова и В.И. Ингала «И.В. Сталин», отличный портрет И.В. Сталина на трибуне Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов работы А.М. Герасимова, портретные работы С.Д. Лебедевой и целый ряд других живописных и скульптурных произведений.

Сталин. С картины художника А.М. Герасимова

Выставка положила начало обширной галерее выдающихся деятелей СССР, которая по решению Комитета по делам искусств при СНК СССР будет создана в ближайшие годы.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка в Москве, помимо своего основного назначения, является грандиозным смотром художественных сил нашей страны. Здесь можно видеть произведения громадного количества художников Москвы, Ленинграда, союзных республик, из периферии. Разнообразие и богатство национальных художественных приемов, рисующих явления и типы современной советской действительности, придают изобразительному искусству Всесоюзной сельскохозяйственной выставки особый интерес.

Центральными произведениями выставки являются монументальная статуя вдохновителя побед социализма в нашей стране товарища Сталина работы скульптора Меркурова, высящаяся на площади механизации, и колоссальная скульптура В.И. Мухиной, изображающая рабочего и колхозницу, возносящих эмблему Советского Союза. Эта скульптурная группа, олицетворяющая победоносное шествие советского народа к коммунизму под знаком серпа и молота, получила всенародную известность.

У нас установилась прекрасная традиция — одновременно с декадой национального театра в Москве устраивать выставку изобразительного искусства соответствующей республики.

Осенью 1939 г. в связи с декадой армянского искусства в красной столице был проведен смотр произведений живописцев, скульпторов и графиков Армении. Эта выставка демонстрировала замечательную художественную культуру Армении, насчитывающую уже несколько столетий. Среди произведений современных армянских художников, рисующих советскую действительность, можно было видеть солнечную живопись пользующегося европейской известностью Сарьяна, работы Агаджаняна, Гюрджана, Коджояна, Саркисяна и др.

В начале июня в связи с декадой белорусского искусства в Москве была открыта выставка белорусского изобразительного искусства.

Эта выставка являла собой праздник возрожденной и преобразованной национальной культуры. Живописцы, скульпторы, графики Белоруссии создают произведения большой политической значимости, работают над темами, волнующими всю страну. Большинство участников выставки — молодые художники, советские воспитанники.

Выделяются картины художников: Е.А. Зайцева, Н.А. Пашкевича, М.И. Моносзона и др. Из скульптурных работ необходимо отметить статую товарища Сталина, творца Конституции, скульптора З.И. Азгура. Выразителен бюст народного артиста Михоэлса работы А.М. Бразера. Интересную скульптуру из дерева «Белоруссе» выставил скульптор А.В. Грубе. В октябре проходила выставка изобразительного искусства Бурят-Монгольской АССР. В многообразии тем и жанров выступили на выставке талантливые представители народного искусства: художники, скульпторы, резчики по дереву и мастера чеканщики.

«Встреча героев». С картины художника А.П. Бубнова

Выставку открывало крупное полотно художника А. Тимина «Товарищ Сталин получает письмо от В.И. Ленина в Новой Уде в 1903 году». Эпизодам из жизни товарища Сталина в Новой Уде и в Туруханском крае посвящены работы художников Н. Голованова, А. Окладникова. Выделяются работы талантливого художника Ц. Сампилова, молодых одаренных художников Р. Мэрдыгеева, Г. Чикотеева, А. Ажигирова и др. Замечательны по художественному выполнению работы чеканщиков по серебру, ковки по металлу, резьбы по дереву и кости.

Участие целого ряда советских художников на Всемирной выставке в 1939 г. в Нью-Йорке явилось международным смотром художественных сил нашей страны, имевшим значительный отклик за границей. Советский павильон Всемирной выставки в Нью-Йорке венчала колоссальная статуя рабочего (работа скульптора Андреева), держащего пятиконечную звезду, олицетворявшая нашу социалистическую родину.

Помимо множества картин, скульптур и произведений народнохозяйственных ремесел и художественной промышленности Советский павильон демонстрировал несколько больших панорам с изображением различных мест нашей страны, грандиозную панораму «Апофеоз народов СССР», выполненную художниками Ф.Ф. Федоровским и В.Н. Яковлевым, а также колоссальное панно «Знатные люди Страны Советов».

Последнее полотно представляет коллективный портрет лучших людей нашей страны, исполненный бригадой молодых живописцев.

Художественное панно работы бригады художников под руководством художника Ефанова. На панно изображены знатные люди Страны Советов

Важным событием в жизни искусства за последний год явилось постановление правительства о сооружении нового памятника Н.В. Гоголю в Москве по проекту скульптора А.А. Мануилова, вместо намеченного к сносу старого гоголевского монумента, неправильно трактующего образ великого русского писателя. А.А. Мануилов показывает в своем проекте образ Гоголя — обличителя и судью самодержавно-помещичьей России, выставляющего на всенародный суд ее основных представителей.

Работа скульптора над большим многофигурным монументом продолжится еще ряд лет, по истечении которых столица Советского Союза обогатится новым памятником большого содержания и большой изобразительной силы.

Из монументальных работ последнего года следует отметить памятник В.И. Ленину, сооруженный в 1940 г. на берегу Волги, в городе Ульяновске, в месте рождения величайшего гения человечества, а также большие памятники В.И. Ленину в Ереване и Воронеже.

В настоящее время ведется работа по сооружению величественного памятника на месте Перекопского сражения 1920 г., посвященного героям гражданской войны.

Проект памятника А. Горькому для Москвы исполнен по конкурсу И. Шадром. Другой проект памятника великому пролетарскому писателю для города Горького разработан B.И. Мухиной. Оба проекта представляют большой художественный интерес.

Перед советскими скульпторами стоит ответственная задача — создание монументальных памятников Ф.Э. Дзержинскому, C.М. Кирову, В.В. Куйбышеву, Я.М. Свердлову, М.В. Фрунзе, Г. Котовскому, В.П. Чкалову, а также великим поэтам и писателям А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Н.Г. Чернышевскому, В.В. Маяковскому в Москве и Ленинграде.

Эта задача должна быть решена в ближайшие годы. Истекшее время ознаменовалось важнейшим событием в жизни изобразительного искусства Советского Союза — созданием Оргкомитета союза художников и скульпторов. Утвердив состав Оргкомитета, куда вошли виднейшие мастера искусства, правительство поручило ему провести предварительную работу по подготовке и созыву Всесоюзного съезда художников.

Творческие организации художников, будучи разобщены, не имели до сих пор единого всесоюзного руководящего центра.

Образование Оргкомитета союза художников положило начало созданию организации, которая должна будет содействовать дальнейшему укреплению и росту изобразительного искусства нашей страны.

За последние годы получила широкое распространение практика передвижных художественных выставок, устраиваемых крупнейшими музеями для периферии.

Сотни тысяч людей, постоянно живущих на периферии, на окраинах страны, впервые получили возможность видеть подлинные произведения настоящего большого искусства. Культурно-воспитательное значение этих выставок трудно переоценить.

Многочисленные отзывы посетителей — рабочих, колхозников, красноармейцев — говорят о громадном интересе широких масс к искусству, о возрастающем значении художественного творчества в культурной жизни нашего народа.

«Сталин стратег». Скульптура работы Петрашевец

В настоящее время советские художники работают над созданием иллюстраций к «Краткому курсу истории ВКП(б)». К этому мероприятию привлечено около двухсот виднейших мастеров рисунка, литографии, гравюры, акварели. Большой цикл иллюстраций должен воссоздать в образах искусства борьбу народов СССР под руководством большевистской партии против самодержавия и капитализма, против белогвардейцев и интервентов за победу коммунизма в нашей стране. Выставку иллюстраций предполагалось показать широкому зрителю в конце 1940 г.

Целый ряд художников уже работает над произведениями к выставке «Наша Родина», посвященной 25-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. Выставка эта должна в высоких художественных произведениях показать историческое прошлое и прекрасную социалистическую действительность нашей великой многонациональной родины. Выставка состоится в конце 1942 г. в Москве.

А. Зотов

Музыка

Сезон 1939/40 г. был чрезвычайно богат музыкальными событиями. Буквально каждый месяц приносил новые значительные успехи в области музыкального творчества, исполнительства или самодеятельной музыкальной культуры.

Советские композиторы создали в этом сезоне превосходные произведения, составившие украшение послеоктябрьского музыкального творчества. Ю.А. Шапорин впервые показал свою симфонию-кантату «На поле Куликовом» (текст А. Блока и М. Лозинского) — мощное песенно-симфоническое полотно, воспроизводящее богатырскую героику русской истории. Монументальность формы и глубокая связь с русской песенной культурой делает это произведение непосредственным продолжением традиций Бородина, Римского-Корсакова.

То же активное, действенное отношение к русской истории, стремление воплотить в музыке наиболее героические ее страницы проявились в оратории «Емельян Пугачев» М. Коваля (текст В. Каменского). Молодой композитор, впервые дебютировавший в области крупной музыкальной формы, вместе с маститым Ю. Шапориным разделил бесспорное художественное первенство на очередной декаде советской музыки, проведенной в крупнейших городах СССР в ноябре 1939 г.

Из произведений, показанных на декаде, должны быть отмечены: грандиозная кантата «Александр Невский» С. Прокофьева; новая, 6-я, симфония Д. Шостаковича, спорная по идейному замыслу, но чрезвычайно оригинальная по стилю и мастерски оркестрованная; подкупающие своим лиризмом струнные квартеты Н. Мясковского (5-й) и В. Шебалина (3-й); превосходные романсы на тексты Лермонтова и Блока, сочиненные Н. Мясковским и Ю. Шапориным.

Как бы непосредственным продолжением декады советской музыки явились концерты, посвященные 60-летию вождя народов товарища И.В. Сталина. Советские композиторы написали ряд крупных сочинений, воспевающих любовь народа к великому вождю. Помимо ранее созданной прекрасной «Поэмы о Сталине» А. Хачатуряна, в дни сталинского юбилея исполнялись «Здравица» С. Прокофьева, «Поэма» для хора, оркестра, чтеца и солистов Вано Мурадели, «Гори» Б. Шехтера на текст Джамбула, кантата украинского композитора В. Лятошинского и др. С исключительной интенсивностью развивается творчество выдающегося советского мастера Сергея Прокофьева. За один истекший сезон, помимо постановок кантаты «Александр Невский» и балета «Ромео и Джульетта» (Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова), им написаны три крупных произведения: обаятельная своей песенной ясностью кантата «Здравица» на народные тексты, посвященная товарищу Сталину, новая, 6-я, фортепианная соната и опера «Семен Котко».

Молодой композитор Тихон Хренников успешно дебютировал в области оперного творчества. Его опера «В бурю», впервые поставленная на сцене Московского театра им. Немировича-Данченко, отличается значительными достоинствами: эмоциональность и простота музыкальных образов, живость действия, верно схваченный национально-бытовой колорит.

Большое количество новых советских опер и балетов было поставлено в музыкальных театрах страны. В одном Ленинграде за истекший сезон прошли: новая комическая опера «Помпадуры» А. Пащенко (по Салтыкову-Щедрину), новый, остроумно поставленный балет «Сказка о попе и работнике его Балде» М. Чулаки (по Пушкину), балет на тему из испанской жизни «Лауренсия» А. Крейна (по Лопе де Вега), балет грузинского композитора А. Баланчивадзе «Сердце гор» и др.

Лучшие из новых ленинградских спектаклей, в том числе и высококультурные постановки классических опер («Иван Сусанин» Глинки, «Черевички» Чайковского и др.), были с успехом показаны в Москве в дни декады ленинградских театров в мае 1940 г.

В Горьковском областном театре оперы и балета была поставлена талантливо написанная опера горьковского композитора А. Касьянова «Степан Разин» (либретто Н. Бирюкова). Харьковский композитор Клебанов написал балет «Светлана» (из быта комсомольцев крупной стройки), поставленный на сцене Московского Большого театра.

Новый национальный театр в Башкирии (Уфа) открылся первой башкирской оперой «Секмар» композитора Валеева. Осуществлены постановки новой узбекской оперы М. Ашрафи и С. Василенко «Буран» — в Ташкенте, новой татарской оперы Н. Жиганова «Ирек» — в Казани и новой азербайджанской оперы «Сафа» М. Маиляна и т. д.

Сезон 1939/40 г. ознаменовался двумя декадами национального искусства, вновь продемонстрировавшими факты невиданного расцвета советской национальной музыки.

Танец молодых девушек (опера «Ануш» композитора Тиграняна в постановке армянского театра)

Вполне развитое, оснащенное европейской техникой музыкальное мастерство продемонстрировали на своей декаде композиторы и артисты советской Армении. Рядом с классическим созданием армянской музыки — национально-эпической оперой «Алмаст» А. Спендиарова и давно вошедшей в быт популярной народной оперой «Ануш» А. Тиграняна — были показаны превосходные сочинения на современные темы: опера «Лусабацин» («На рассвете») А. Степаняна — о гражданской войне в Армении, и блестящий по музыке балет «Счастье» А. Хачатуряна — из быта армянского пограничного колхоза.

Лучших представителей армянской музыкальной культуры, композиторов А. Хачатуряна, А. Тиграняна и певицу, народную артистку СССР А. Даниелян, правительство наградило орденом Ленина.

В июне 1940 г. в Москве состоялась декада белорусского искусства. Все, что показывал белорусский оперный театр, создано советскими композиторами за последние 5-6 лет. Это опера А. Туренкова «Цветок счастья», опера А. Богатырева «В пущах Полесья» (по повести Я. Коласа «Дрыгва»), опера Е. Тикоцкого «Михась Подгорный» (либретто П. Бровко) и балет М. Крошнера «Соловей» (на сюжет З. Бядули). Все эти произведения теснейшим образом связаны с белорусским музыкальным народным творчеством, а опера «Цветок счастья» представляет собой воспроизведение белорусского народного сказания.

Ведущие артисты и композиторы Белоруссии награждены орденами Союза ССР, а выдающейся певице Л. Александровской присвоено звание народной артистки СССР.

Великий освободительный поход Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию не мог не получить своего отражения в советском музыкальном творчестве. Композиторы-песенники Д. Покрасс, З. Компанеец, К. Листов и другие вместе с частями Красной Армии участвовали в историческом походе. Сентябрьским событиям 1939 г. посвящено много массовых песен (лучшие из них принадлежат Б. Шехтеру, В. Захарову, М. Ковалю, Л. Книпперу).

Освобожденные от польского гнета украинские и белорусские композиторы получили право свободно исполнять свою национальную музыку. На всесоюзном пленуме Союза композиторов в Киеве (март 1940 г.) впервые с успехом исполнялись интересные сочинения композиторов западных областей Украины: В. Барвинского, С. Людкевича, М. Колессы и др. Львовский пианист Л. Мюнцер с успехом концертировал в аудиториях Москвы, Киева и других городов.

В октябре проходила в Москве декада бурят-монгольского национального искусства. Не только оперы, этой сложнейшей формы искусства, но и вообще театра не знал бурят-монгольский народ до революции. Музыкальные произведения, показанные бурят-монгольским музыкально-драматическим театром в Москве, созданы буквально за 2 года. Вместе с тем бурят-монгольский музыкально-драматический театр продемонстрировал не только мастерство отдельных своих исполнителей, но и творческие способности большого театрального коллектива. Во время декады были показаны музыкальная драма «Баир» — яркий народно-героический спектакль (авторы народный артист СССР Г. Цыденжапов и А. Шадаев, музыка П. Берлинского и Б. Ямпилова), опера «Энхэ-булат батор» (композитор М. Фролов, либретто Н. Балдано), произведение большого и зрелого мастерства.

Широкую популярность заслужила талантливая артистка, дочь бурят-монгольского народа Н.К. Петрова, создавшая обаятельные образы героинь этих опер Арюн-Гохон и Булган. В составе труппы бурят-монгольского театра такие талантливые артисты, как Г. Цыденжапов, Н. Балдано, Н. Гармаева, Н. Гендунова, Б. Балдаков, И. Батурин и др.

Всенародным культурным праздником явилось торжественное празднование 100-летия со дня рождения Чайковского в мае 1940 г. Советские музыканты посвятили памяти любимейшего русского композитора десятки концертов и оперных постановок. Целым циклом специальных концертов было отмечено и 25-летие со дня смерти другого великого русского музыканта, А. Скрябина (апрель 1940 г.).

Важнейшими событиями в области советского музыкального исполнительства, помимо прошедших декад, явились всесоюзный конкурс мастеров эстрады и смотр исполнителей на народных инструментах.

Из артистов эстрады выделилась обладательница блестяще разработанного колоратурного сопрано, певица Д. Пантофель-Нечецкая (Свердловск), заслуженно завоевавшая первую премию.

Смотр исполнителей на народных инструментах выдвинул превосходных балалаечников Н. Осипова (Москва) и П. Нечепоренко (Ленинград), замечательную киргизскую домристку Дину Нурпеисову, азербайджанского тариста Курбана Примова и др.

Грандиозный показ народного творчества на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке был наиболее значительным событием истекшего года в области музыкальной самодеятельности.

И. Нестьев

Дина Хисамова кандидат искусствоведения, заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности Государственного музея изобразительных искусств РТ В 1936 году в Казани создается Союз художников ТАССР, объединивший мастеров татарстанской живописи, скульптуры и графики. В первой половине 40-х годов основной темой изобразительного искусства становится война, подвиги солдат и тружеников тыла, приближающих победу. Для подъема боевого духа устраивались выставки в Домах культуры и госпиталях. После Великой Отечественной войны Союз художников Татарстана возглавил скульптор, заслуженный деятель искусств ТАССР и РСФСР Садри Ахун (Ахунов). На пору его председательства пришлась новая волна борьбы с формализмом в искусстве, прокатившаяся по всей стране. Сверху спустили директиву выявлять формалистов и изгонять их из творческих союзов. Тогда в опалу чуть не попал скульптор Константин Семенович Счастнев. В 1948 году Казань приняла художественную конференцию автономных республик Поволжья. С учетом того, что выставок-смотров у нас в те годы проходило мало (обычно не более двух за год: весной и осенью), это было масштабное событие для Союза художников. В 1952 году Союз возглавляет живописец, в последствии — народный художник СССР, Харис Якупов. С его приходом начинается эпоха больших тематических картин. Тема войны отодвигается на второй план, на полотнах татарских художников появляются восстановление городов, подъем сельского хозяйства и промышленности. Картины о добыче первой нефти пишет Махмут Усманов (народный художник Татарской АССР, заслуженный художник Российской Федерации, кавалер орденов Отечественной войны II степени и Красной Звезды). Индустриальные пейзажи выходят из-под кисти Хариса Якупова, Виктора Куделькина и других живописцев. В скульптуре тех лет также преобладали темы труда и жизни рабочего класса. Так, трех-фигурная композиция «Владыкой мира будет труд», созданная Ахуновым в 1935 году, до сих пор украшает сквер на ул. Московской. Во второй половине 30-х годов Ахунов начинает работу над монументом татарскому народному поэту Габдулле Тукаю в соавторстве с «двумя львами скульптуры»: Львом Кербелем и Львом Писаревским. Лишь в 1957 году памятник обретает привычные каждому казанцу очертания (он установлен на сквере Тукая). Открытие памятника было значимым культурным событием для региона. Тот же год был ознаменован декадой татарской литературы и искусства в Москве. Подготовка к этому большому мероприятию шла более года на всех уровнях — от сельской самодеятельности до профессиональных коллективов. Это придало дополнительный импульс для развития всех направлений искусства. Но главным достижением «декады татарской культуры» можно считать возвращение в 1958 году в Казань великого скульптора Баки Урманче. Он помогал республике оформлять выставочные павильоны к мероприятию и тогда принял решение вернуться на малую Родину.

Светлана Бородина редактор журнала «Мир искусств», доктор педагогических наук, профессор Социальный титанизм тридцатых годов закрепился не только в архитектуре и литературе, но и в таком жанре, как песня. В буднях великих строек,

В веселом грохоте, в огнях и звонах,

Здравствуй, страна героев,

Страна мечтателей, страна ученых! Авторы главной песни 1940-го года — «Марша энтузиастов», написанного к фильму «Светлый путь», Исаак Дунаевский и Анатолий д'Актиль чутко уловили аффективный фон эпохи. Массовая культура, к которой принадлежит песня, всегда безошибочно реагирует на социальный запрос и рассказывает, в отличие от классики, не об авторе, а об адресатах. Уникальность ситуации заключалась в том, что произведения, создаваемые профессионалами для эстрады, радио и кино, стихийно уходили в массы. Их знала, любила и, главное, пела вся страна. При этом популярность некоторых песен преодолевала границы, и они становились всемирно знаменитыми. Так произошло с песней М. Блантера «Катюша» (1938). За кажущейся легкостью жанра скрывалась титаническая же работа авторов. Например, Исаак Дунаевский и Василий Лебедев-Кумач, работая над песней к фильму «Цирк», впоследствии знаменитой «Песней о Родине» («Широка страна моя родная…»), сочинили 36 вариантов. «Промежуточные» результаты этой работы стали очень популярными, например, произведение «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер» впоследствии была использована в картине «Дети капитана Гранта». «Песня о Родине» мгновенно разошлась по всей стране, с 1939 года первые ее аккорды стали позывными Всесоюзного радио. Статус ее как музыкального символа СССР подтверждает этот факт: 22 июня 1941 года радиостанция BBC выпустила ее в эфир вместо официального гимна СССР — «Интернационала». Вторым, как сказали бы сегодня, шлягером 1940 года, стала лирическая песня из кинофильма «Моя любовь» (Звать любовь не надо, явится незванной…) — одно из лучших подтверждений универсальности жанра, способного найти отклик в душе каждого человека… Итак, в 1940 году страна с одинаковым энтузиазмом пела о любви к Родине и своему избраннику (избраннице), не зная, что история уже сделала свой выбор: менее, чем через год, ей действительно предстояло стать страной героев.