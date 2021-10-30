Плавучие защитники: какие суда составляли основу ВМФ СССР в 1941 году

Советский Союз унаследовал от царской России славные морские традиции. Но в лучших традициях пропаганды было не признавать заслуг прежнего режима. Поэтому все преподносилось с четкими партийными акцентами. «Под руководством партии, при ближайшем участии вождя народов товарища Сталина, заботами советского правительства, руками рабочих и интеллигенции нашей страны построен могучий и грозный Военно-Морской Флот СССР» — такую формулировку и ей подобные можно встретить в тексте ниже. Тому, какие военные корабли прошли проверку боем в суровую зиму 1939/40 года (в войне с финнами) и готовы были дать бой противнику, в настольном календаре 1941 года посвящена отдельная статья. Приводим ее полностью и дополняем комментариями современных экспертов. Это спецпроект «Жить в сорок первом». Часть 28-я.

Военно-Морской Флот СССР

Вода покрывает три четверти земной поверхности. Бескрайние морские просторы представляют удобные пути для торговых связей.

Издавна человечество стремится покорить океаны и моря. Финикияне, греки, скандинавские викинги и русские были отважными мореплавателями. Они торговали с заморскими странами и занимались морским промыслом.

С развитием торгового судоходства улучшается техника кораблестроения. Морские пути бороздят купеческие корабли богатых приморских стран. Предприимчивые торговцы-мореплаватели, падкие на легкую наживу, наряду с торговлей разбойничают и грабят на широких морских просторах.

12 октября 1492 г. экспедиция Колумба открывает Америку. Молодой капитализм с бешеной энергией стремится в новые страны для захвата сырьевых баз и рынков. Васко да Гама обходит с юга Африку и находит морской путь в Индию, известную своими богатствами. Себастиан Кабот и Баренц ищут северный морской путь в Китай.

В целях защиты своего судоходства и захваченных земель Англия, Голландия, Испания и другие морские державы быстро создают себе специальные военные флоты. Растут и расширяются морские торговые связи, развивается техника судостроения.

Уходят в прошлое гребные галеры, или узкие длинные лодки, двигавшиеся на веслах руками прикованных к галерам рабов.

Повсюду появляются более совершенные парусные корабли. Сила ветра заменила мускулы гребцов.

В 1512 г. французы построили первый парусный линейный корабль — «Генрих милостью бога». Это уже было двухпалубное судно, вооруженное 54 пушками, водоизмещением свыше 1 тыс. т и с командой до 700 человек.

Русские, начиная с XI в., осваивают свое северное побережье и завязывают морскую торговлю. Новгородские «ушкуйники», а позднее поморы ходили на своих «кочах» к берегам Белого моря и Сибири. В XIII в. новгородцы, колонизировав все побережье Северной Двины, разворачивают большую торговлю мехами с Западной Европой и промышляют морского зверя и рыбу в Двинской губе.

В 1637 г. русские казаки исследуют берега Сибири. Якутский казак Семен Дежнев с товарищами в 1648 г. открывает самый восточный мыс азиатского материка на Чукотке, названный его именем.

Царь Петр I, дальновидно и прозорливо оценивший важность выхода к морю для России, строит первый русский военный флот. В результате удачной военной политики Петра Россия получает выход к Балтийскому морю, и в 1703 г. на берегу Финского залива закладывается город «Питербурх». В 1714 г. русский военный флот наносит первое в своей истории крупное поражение шведскому флоту в известной Гангутской битве.

К началу 1714 г. в Петербургской военной гавани было уже около двух десятков больших военных кораблей, больше сотни боевых галер и множество вспомогательных гребных и парусных судов.

Флот шведов собрался у мыса Гангут под флагом адмирала Ватранга. Из этой эскадры против русских выступил отряд боевых кораблей под командой одного из лучших морских офицеров, контр-адмирала Эреншельда.

В результате боя шведы потеряли 10 военных судов, сам Эреншельд был взят в плен. Больше тысячи человек пленных, убитых и раненых шведов вышли из строя в этом сражении. Русский флот торжественно вернулся домой. Салютом встречали его батареи Кронштадтской и Петропавловской крепостей. С тех пор русские моряки вписали много славных страниц в военно-морскую историю.

Чесменский бой

В русско-турецкую войну 1768—1774 гг. произошло известное Чесменское морское сражение, укрепившее славу русских моряков. В Средиземное море вышли две русские эскадры из Балтики.



В пору парусного деревянного флота поход из Финского залива бурным Балтийским морем и Атлантическим океаном был нелегкой задачей. Однако бесстрашные русские моряки, совершив дальнее и трудное плавание, привели к берегам Турции боеспособные корабли, смелый дух и уверенность в победе.

Шли годы. Наступил век пара и электричества. Красивые парусные фрегаты, бриги и бригантины сменили тяжелые стальные корабли, закованные в броню. Энергию ветра вытеснила паровая турбина и дизель.

Уже в конце XIX в. плавучие крепости — паровые броненосцы и мониторы — стали основной силой в военно-морских флотах.

В 1860 г. Англия спустила на воду бронированный железный корабль Warrior водоизмещением в 9 тыс. т. Изобретение в 1863 г. чугунных разрывных гранат послужило началом больших усовершенствований в артиллерийском вооружении. Уже в 1865 г. пушка с диаметром ствола в 20,3 см пробивала снарядом весом в 100 кг стальную броню толщиной в 25 см. Естественно, военное кораблестроение должно было идти в ногу с артиллерией. С этой поры началось соревнование между бронированием больших линейных кораблей и артиллерийским морским вооружением. К концу 70-х годов диаметр ствола пушек уже достиг 45,7 см.

Соответственно увеличилась толщина брони. Таким пушкам могла противостоять броня толщиной не менее полуметра. Тяжелая броня требовала увеличения размеров кораблей.

В 1866 г. англичанин Уайтхед и австриец Луппис изобрели новое морское оружие — торпеду, или самоходный сигарообразный стальной снаряд, часто называемый «самодвижущейся миной Уайтхеда». Торпеда, снаряженная большим количеством взрывчатых веществ, является опасным морским оружием.

Капиталистические страны, стремившиеся к новым захватам чужих земель, лихорадочно вооружались. Ученые, инженеры, техники, подвластные воле капитала, создавали все более и более совершенные боевые корабли.

Морская стратегия и тактика настойчиво требовали новых видов морского оружия. Появились быстроходные военные корабли, вооруженные мощной артиллерией. Для достижения больших скоростей корпуса этих кораблей всемерно облегчались, только в самых уязвимых местах ставилась тонкая броня. Такие корабли получили название крейсеров.

Изобретение торпеды позволило построить быстроходные легкие небольшие корабли специально с торпедным вооружением. Так родились миноносцы и торпедные катера.

Изобретение электрической машины Грамма и аккумуляторов Планте быстро двинуло вперед подводное судостроение. Появилось опасное морское оружие — подводная лодка.

Изобретение плавучей мины дало толчок постройке специальных судов — минных заградителей.

Уже в начале нашего века почти на всех морях и океанах плавают громадные броненосцы, быстроходные крейсеры, стремительные миноносцы, незаметные подводные лодки и другие типы военных кораблей.

К моменту русско-японской войны 1904—1905 гг. русский флот имел в своем составе большое количество разнообразных, но уже частично устаревших боевых кораблей. Только бездарность морского командования, недооценка значения флота царским правительством, общая неорганизованность руководства боевыми операциями и прямое предательство послужили причиной поражения русского флота в русско-японской войне. Рядовые же матросы показывали чудеса храбрости, геройства и отваги.

К началу первой мировой империалистической войны техника военного кораблестроения далеко шагнула вперед. Паровая турбина, имеющая малый вес и высокий коэффициент полезного действия, вытеснила с крупных надводных кораблей тяжелую тихоходную паровую поршневую машину. За счет облегчения веса машинной установки усилилось вооружение.

Двигатель дизеля вместе с электромоторами и аккумуляторами прочно обосновался на подводных лодках.

Металлургия твердых качественных сталей повысила сопротивляемость брони. Химия взрывчатых веществ увеличила разрушительную силу артиллерийских снарядов, торпед и мин. Механика и электротехника снабдили флот совершенными приборами и инструментами. Опыт предыдущих войн обогатил тактику и стратегию морского боя.

За период войны 1914—1918 гг. только одни немецкие подводные лодки потопили 153 английских военных корабля и около 6 тыс. торговых судов, принадлежавших различным странам, что составляет в общем счете свыше 11 млн т.

В годы Великой Октябрьской Социалистической революции русские моряки героически сражались на всех фронтах, куда только посылала их партия большевиков. С помощью моряков Балтики были организованы речные и озерные флотилии на Волге и Каспийском море, на Северной Двине и Онеге, на Днепре и Чудском озере. Весной 1918 г. Балтийский флот, стоявший в Гельсингфорсе под угрозой военного нападения со стороны немцев, был уведен в Кронштадт.

Этот переход в труднейших условиях суровой зимы вошел в историю красного флота, как беспримерный подвиг советских моряков, участников «ледового похода», спасших флот от захвата. Успех перехода показал исключительный пример могущества и самоотверженности революционеров-моряков.

В период, когда английский флот в декабре 1918 г. в составе эскадры из четырех крейсеров, шести эскадренных миноносцев и нескольких тральщиков пытался поддержать белогвардейщину и проникнуть к Петрограду, на нашем минном заграждении, поставленном по указанию В.И. Ленина, подорвался и затонул английский крейсер «Кассандра». В Копорском заливе 4 июня 1919 г. комендор Богов удачным выстрелом из носовой пушки с миноносца «Азард» потопил английскую подводную лодку Л-55. 18 августа 1919 г. славные моряки красного эсминца «Гавриил» отразили налет на Кронштадт отряда английских торпедных катеров. Три катера из семи нападавших были уничтожены артиллерийским огнем с «Гавриила», еще три вышли из строя и погибли. В бухту Биоркэ возвратился только один катер из семи.

31 августа 1919 г. советская подводная лодка «Пантера» удачно атаковала и потопила английский эскадренный миноносец «Виктория». В годы гражданской войны красные моряки молодой советской страны показали образцы мужества, решительности и отваги.

Что же представляет собой военно-морской флот в нашу эпоху? Об этом красноречиво говорят оперативные сводки с фронтов второй империалистической войны.

Убыль тоннажа торговых судов растет с каждым днем. В морских боях участвуют все виды техники.

Успешные операции германского флота у берегов Норвегии показали, что решительность и быстрота действий способствуют достижению победы. Современная техника дала морскому военному флоту самые сильные и разрушительные средства нападения, самые мощные способы защиты. Живучесть и непотопляемость боевых кораблей в нашу эпоху исключительно велика.

Линкор «Марат»

Линкор наших дней — это наиболее мощный с преимущественно артиллерийским вооружением стальной бронированный корабль, основная задача которого наносить противнику сокрушительные артиллерийские удары и оказывать наиболее упорное сопротивление его действиям.

Пушки линкора, расположенные в массивных броневых башнях, носят название артиллерии главного калибра и достигают 406 мм в диаметре (16 дюймов). Таких пушек на линкоре бывает от 6 до 12 в трех или четырех орудийных башнях. Вес снаряда такой пушки свыше 1 т, а дальнобойность до 40 км.

Кроме главного калибра, на линкоре имеется еще 30—40 пушек более мелких, предназначенных для защиты от легких кораблей — миноносцев, подводных лодок, торпедных катеров и авиации.

Кроме артиллерии, на линкорах имеются торпедные аппараты. Каждый аппарат может одновременно выпустить 2—3 торпеды. Насколько разрушительно действует взрыв торпеды, можно судить по тому, что в ней заключено около 0,4 т взрывчатых веществ огромной силы. В период мировой войны 1914—1918 гг. была осмотрена подводная часть корабля, пораженного торпедой. Пробоина по своей величине позволяла затащить в корабль два трамвая рядом. На современных линкорах, постройки последних лет, торпедные аппараты не ставятся.

Линкоры защищены броней по бортам толщиной свыше 0,4 м, а по палубе толщиной до 200 мм. Паровые турбины общей мощностью 75—160 тыс. л. с. сообщают линкору скорость до 30 миль в час или, как принято называть по-морскому, — до 30 узлов*. Водоизмещение современных линкоров, т. е. их вес, достигает 50 тыс. т. Часто линкоры несут на себе разведочные самолеты.

Сложную технику современных линкоров обслуживает до 1,5 тыс. человек команды. Среди них люди самых различных специальностей и квалификаций.

Крейсер «Киров»

Крейсеры — это быстроходные боевые корабли большого тоннажа. Их главное вооружение — артиллерия — несколько слабее линкоровской. Отсутствие тяжелой брони позволяет установить на крейсерах мощные механизмы, за счет чего увеличивается скорость хода. Крейсеры предназначены для ведения дальней разведки и действий на коммуникациях. В случае встречи с противником крейсеры вступают в бой, обеспечивая развертывание своих главных сил. Скорость хода крейсеров достигает 36—38 узлов.

Миноносцы предназначаются для действий группами в торпедной атаке. Это небольшие корабли, очень легкие и быстроходные, малого тоннажа, водоизмещением до 2 тыс. т. На миноносцах главным оружием являются торпедные аппараты, которые устанавливают обычно на палубе. Бывает, что на миноносцах имеется до пяти торпедных аппаратов. Каждый аппарат состоит из 2—4 труб, в которые заряжаются торпеды. При торпедном залпе давлением сжатого воздуха или взрывом пороха торпеды выбрасываются за борт. В момент падения торпеды в воду в ней включается особый механизм, сообщающий торпеде самостоятельное движение. Парами воды и керосина со сжатым воздухом этот механизм двигает паровую машину. Машина передает вращение на гребные винты. Таким образом, торпеда движется под водой уже своим ходом, специальными приборами удерживаясь на заданном направлении и глубине.

Кроме торпедных аппаратов, на миноносцах имеются легкие пушки и пулеметы. Быстроходность миноносцев (до 45 узлов) дает возможность применять их также для постановки дымовых завес и охоты за подводными лодками.

Подводная лодка на параде (Ленинград)

Подводные лодки в качестве главного оружия имеют торпеды. Незаметно подкрадываясь к неприятелю, подводные лодки поражают его смертоносными торпедами. Чтобы прицелиться в противника, лодка должна его видеть.

Для этого существует глаз лодки — перископ. Лодка под водой выдвигает на поверхность длинную и тонкую трубу, имеющую внутри систему призм. Через эту трубу командир лодки видит врага и прицеливается торпедным аппаратом.

Торпедными катерами называются маленькие быстроходные суденышки, вооруженные торпедами. Изготовленные из легких металлических сплавов, снабженные мощными моторами, торпедные катера, словно рой ос, вылетают навстречу врагу. Стремительно нападая, они выбрасывают торпеды во врага и с бешеной скоростью мчатся обратно. Свистит ветер, ревут моторы, за катером идет высокая волна, — вот картина атаки торпедных катеров.

Есть еще в военно-морских флотах специальные корабли, например, авианосцы. У них ровная длинная палуба для взлета и посадки самолетов. Есть тральщики, сетями и тралами вылавливающие мины. Есть минные заградители, задачей которых является расстановка минных заграждений. Наконец, есть морская авиация, т. е. самолеты, которые поднимаются и садятся на воду. Некоторые из них применяются для разведки, некоторые для нападения на противника. Есть самолеты торпедоносцы и миноносцы.

Советский Союз — морская держава. Наши морские границы имеют исключительно большую протяженность. Моря и океаны омывают берега нашей страны на севере и юге, на западе и на востоке.

Для обороны мирного труда народов СССР на морских рубежах зоркие советские моряки сторожат границы.

Под руководством партии, при ближайшем участии вождя народов товарища Сталина, заботами советского правительства, руками рабочих и интеллигенции нашей страны построен могучий и грозный Военно-Морской Флот СССР.

В своем докладе 27 июля 1940 г. нарком Военно-Морского Флота СССР адмирал Н.Г. Кузнецов говорил: «Мы имеем следующий рост флота за последние два года: в 1939 году мы получили 112 кораблей, больших и малых, включая торпедные катера, в 1940 году мы получаем 168 единиц, то есть будем иметь рост на 50 процентов в сравнении с количеством кораблей, полученных в 1939 году.

Если взять тоннаж полученных в 1939 году кораблей за 100 процентов, то в 1940 году мы получим 221 процент, что означает, что рост количества полученных кораблей со 112 до 168 идет не за счет мелких единиц, как торпедные катера, а падает главным образом на более крупные суда. Причем это относится только к надводным кораблям нашего флота.

Подводный флот имеет еще более быстрый рост в 1940 году и составляет около 300 процентов как по количеству, так и по тоннажу к подводным лодкам, вошедшим в строй в 1939 году».

Трудящиеся СССР отдают флоту своих лучших сынов. В боях с финской белогвардейщиной славные сталинские питомцы, отважные советские моряки, показали чудеса храбрости и отваги. Лучших из них страна наградила высоким званием Героя Советского Союза, орденами и медалями.

Большую помощь Красной Армии оказывал флот в борьбе с белофиннами. В трудных ледовых условиях, при исключительно суровой зиме 1939/40 г. корабли Балтийского и Северного флотов и особенно подводные лодки самоотверженно работали, защищая советские границы и нападая на противника.

Днем и ночью моряки несли свою зоркую вахту на море, выслеживая врага. Стужа обжигала лицо, мерзли руки и ноги, бушевали штормы. Советские моряки не отступили и добросовестно выполнили боевые задания, готовые каждую секунду встретить и отразить противника.

Так, например, блестяще выполнил боевые задания личный состав подводной лодки Щ-311. Героическими действиями бесстрашных подводников этой лодки восхищается весь народ. Три вражеских транспорта общим водоизмещением свыше 10 тыс. т, доставлявшие белофиннам вооружение и боезапасы, были затоплены торпедами и артиллерийским огнем.

Три подводные лодки награждены орденами Красного Знамени, командиры этих лодок тт. Вершинин, Трипольский и Коняев удостоены звания Героя Советского Союза, а личный состав награжден орденами и медалями за отличное выполнение боевых заданий.

В случае необходимости Военно-Морской Флот СССР всегда готов грудью встретить врага, и тогда враг узнает всю силу и мощь нашей лучшей в мире морской боевой техники.

Военинженер 2-го ранга С. Шерр

*Узел — размерность скорости, соответствующая 1 миле в час или 1,8 км в час.

Сергей Сочеванов исполнительный директор Mil.Press Наиболее полно в статье раскрываются технические характеристики линкоров. Приводится мощность главной энергетической установки — до 160 тысяч л.с. (117 МВт), водоизмещение — до 50 тысяч тонн, экипаж — до 1 500 человек. Давайте сравним эти показатели с современными кораблями: находящимся в составе ВМФ РФ с 1998 года тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» и серийно строящимся фрегатом типа «Адмирал Горшков». Если говорить о крупнейшем атомном корабле в составе отечественного флота, его два реактора почти втрое мощнее паровых турбин линкоров образца 1941 года. При этом водоизмещение его — «всего» 25 тысяч тонн, а на борту корабля проходит службу экипаж численностью порядка 750 человек. Что касается фрегатов — современных кораблей первого ранга, — то совокупная мощность их газотурбинных и дизельных двигателей составляет чуть менее 50 МВт. Водоизмещение этих кораблей — 5,4 тысячи тонн, а с управлением этой сложной морской техникой справляется экипаж порядка 200 человек. Общая тенденция развития морских вооружений состоит в создании мощных и вооруженных кораблей меньшего, чем ранее, водоизмещения, с высокой степенью автоматизации всех систем. Тем не менее некоторые законы природы военной науке пока не удается победить. У небольших кораблей по-прежнему есть ограничения, связанные с показателем мореходности по применению оружия, а также возможностями по обнаружению противника и целеуказанию для своих систем вооружений.

Эвелина Ямщикова заведующая Музеем боевой и трудовой славы АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» Для военных целей с 1933 года на нашем заводе (тогда он носил название «Красный металлист») начали строиться бронекатера проекта 1124. Эти 25-метровые корабли имели водоизмещение 41,7 т и были рассчитаны на дальность хода до 500 миль (926 км). Судно приводилось в движение двумя 12-цилиндровыми реверсивными двигателями ГАМ-34 (позже и импортными «Холл-Скотт» и «Паккард»). Жизненно важные части корабля защищала броня 8 мм, которую впоследствии в районе топливной цистерны довели до 14 мм, а орудийных башен — до 20 мм. Броневая часть корпуса была клепаная, небронированная — сварная. Все детали сварных конструкций соединялись встык. В ходе Великой Отечественной войны корпус уже полностью выполнялся сварным. Только в 1943 году завод сдал флоту 22 БКА проекта 1124, в 1944 году — еще 13. Кстати, доля заказов ВМФ составляла порядка 20%, остальное — заказы других наркоматов. При этом на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького выпуск военных кораблей продолжался на протяжении разных исторических периодов. Так, в 1966 году началось освоение противолодочных кораблей 1124 и 1124М «Альбатрос», имевших в те годы выдающиеся мореходные и боевые качества. В период с 1966 по 1991 год предприятием построено порядка полусотни таких судов для ВМФ и пограничной службы. В 1989 и 1999 году Черноморский флот пополнился уникальными кораблями «Бора» и «Самум» типа «Сивуч (боевые корабли на воздушной подушке) Далее вступили в строй сторожевые корабли «Татарстан», «Дагестан», тип «Гепард». Особенности современных военных судов мы раскрывать не можем. Но для сравнения можем привести некоторые характеристики современных гражданских «Метеоров», предшественников которых мы выпускали с 1961 года. По сути, с прадедами советских времен их связывает только общее имя. Обшивка «Метеоров» 60-х годов была создана из авиационного алюминия, приборы, оборудование, даже пассажирские кресла тогда были авиационными. Максимальная пассажировместимость была 123 человека. Теплоход был рассчитан на речные прогулки в дневное время. Сегодняшний «Метеор-2020» революционно новый. С повышенным комфортом на нем могут прокатиться до 150 пассажиров. Судно может работать в условиях низких температур, сильных волнах и порывах ветра, использоваться на дальнемагистральных направлениях.