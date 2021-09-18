Восточные рубежи Союза: как изменилась Средняя Азия за первые пятилетки

Спецпроект «Жить в сорок первом». Часть 22-я

Советский Восток был своеобразной «витриной», которую охотно демонстрировали зарубежным делегациям. Здесь, по мнению партии и ее пропагандистов, наиболее наглядно проявилась созидательная сила коммунизма. В среднеазиатских республиках были проведены масштабные мелиорационные мероприятия, сделавшие пустынные земли пригодными для сельского хозяйства. Появилась промышленность, население осваивало грамоту, наконец подняла голову «свободная женщина Востока». Но это — сцена. А что было за кулисами? Несчастные школьники и студенты приветливо улыбались, стоя по струнке перед иностранными гостями, а потом трудились до седьмого пота на хлопковых полях, бахчах и фруктовых садах, пытаясь выполнить хоть половину спущенного свыше плана по уборке. Многие из этих солнечных регионов после развала СССР попытались вычеркнуть из национальной истории годы советской власти, которые, по мнению составителей настольного календаря 1941 года, и сделали их цветущими республиками. Сегодня практически вышло из оборота и само название «Средняя Азия». Получившие независимость государства теперь именуются Центральной Азией.

Туркменская ССР

Туркменская ССР лежит в Средней Азии — между Каспийским морем на западе и рекой Аму-Дарьей на востоке. На юге она граничит с Ираном и Афганистаном.

Здесь мало воды и много солнца. Огромные пространства — свыше 80% площади— занимает песчаная пустыня Кара-Кум. На горячей ее земле — редкая жесткая трава.

Кое-где растет голый корявый саксаул — дерево, не дающее тени. Местами лежат барханы сыпучего песка, покрытого рябью. Жара. Температура в Кара-Куме в летний день иногда превышает (на солнце) 70°.

Лишь на юге, вдоль границ Афганистана и Ирана, тянутся горы Паропамиз и Копет-Даг. Они невысоки и почти безлесны. С гор стекают реки Теджен, Мургаб и другие. Они скоро высыхают в песках, но успевают образовать у подножья гор, на краю пустыни, зеленые пятна цветущих оазисов, засеянных хлопком. Здесь, а также в оазисе вдоль Аму-Дарьи живет 90% населения республики.

В Туркмении много плодородных сероземных почв. Если их оросить водой и хорошо возделать, они дают обильные урожаи. Но в дореволюционной Туркмении, колонии царской России, орошенная земля, обработанная сохой закабаленного крестьянина, обогащала не народ, а баев. Лишь в советской, свободной Туркмении земля отдала свои богатства народу. Новые ирригационные сооружения расширили площадь оазисов. Колхозно-совхозное земледелие сильно механизировано. По сбору хлопка Туркмения встала на втором месте в Союзе. За 1928—1938 годы средняя урожайность хлопка увеличилась на 112%, составив свыше 16,4 ц с 1 га.

За те же годы продукция хлопка-сырца увеличилась в 2,9 раза и достигла более 200 тыс. т. Введены длинноволокнистые египетские сорта хлопчатника. В долине Сумбара возделываются субтропические растения (например, каучуконос гвайюла). Развивается шелководство. В 1938 г. в республике было 30 колхозов-миллионеров, а в 1939 г. — больше 80.

Площадь — 484,7 тыс. кв. км.



Население — 1,3 млн человек. Кроме туркменов, составляющих основную часть населения, в республике живут русские, казахи, узбеки, белуджи и другие народности.



Столица — Ашхабад (126,6 тыс. жителей).



Области — Ашхабадская, Красноводская, Марыйская, Ташаузская и Чарджоуская.



Продукция крупной промышленности в 1913 г. — 35 млн руб., в 1937 г. —264 млн руб. Рост в 7,6 раза.



Коллективизация (по посевной площади) достигла 99,9%.Число тракторов в 1938 г. — 4,2 тыс., посевная площадь в 1913 г. — 318 тыс. га, в 1939 г. — 415 тыс. га, в том числе под хлопчатником — до 150 тыс. га.



Общее поголовье скота в 1935 г. —1 433 тыс. голов, в 1939 г. — 2 543 тыс. голов. Рост на 63%.

Ширится замечательное народное движение за воду: колхозники построили новый канал Палван-Газават, Джарский сброс на реке Мургаб. Намечена и реализуется обширная программа дальнейшего ирригационного строительства.

Но и неорошенная земля пустыни вовсе не мертва. Большая часть пустыни покрыта не сыпучими песками, а травой, правда, сухой и редкой. Это хороший корм для овец и верблюдов. На пастбищах Кара-Кума разводятся высокоценные каракулевые овцы, занимающие важное место в животноводстве Туркмении. Созданы крупные совхозы.

Кочевники переходят к оседлости. Роются колодцы. Введены ветродвигатели для подъема грунтовых вод. Выработан способ опреснения соленой воды путем вымораживания. Среди пустыни возникло много новых культурных поселений — с магазинами, школами и амбулаториями.

В неорошенных пустынях развивается животноводство, а за последнее время здесь появились и начатки земледелия. Научные станции (из них наиболее известна Репетекская) выработали приемы агротехники в песках. Например, среди песков в глубоких траншеях, стенки которых укреплены битумной эмульсией, хорошо растет виноград.

В пустыне вызревают арбузы, дыни, овощи. Селения озеленяются.

До Октябрьской революции в колониальной Туркмении почти вовсе не было промышленности. Теперь здесь выросла крупная социалистическая индустрия. Ее основные отрасли — текстильная, нефтяная и др. Промышленность дает 70% общей продукции народного хозяйства.

В заливе Каспийского моря Кара-Богаз-Гол имеются большие запасы мирабилита (глауберовой соли). До революции они оставались неиспользованными. В годы советской власти начата их добыча.

В Туркмении имеются месторождения нефти. В центре Кара-Кума советские экспедиции открыли богатые залежи серы. В Ашхабаде построены хлопчатобумажная, шелкомотальная и обувная фабрики, завод бемского стекла, мясокомбинат. В Чарджоу созданы предприятия по производству ваты и обработки шелка. В Марах построена шерстомойка.

Расцвела туркменская национальная культура. До революции население здесь оставалось почти сплошь неграмотным, в школах среди учащихся было всего лишь две девочки-туркменки. Число учащихся в школах Туркмении к началу третьей пятилетки по сравнению с 1913 г. увеличилось в 27,1 раза.

Ныне в Туркмении — 1 291 школа, 38 техникумов, 6 вузов, 18 научно-исследовательских учреждений. Есть кинофабрика. Издается 61 газета, из них на туркменском языке — 36. До революции в Туркмении было три агронома, сейчас их 1 515. Стала свободной женщина Туркменистана, прежде рабыня, ныне — активная участница строительства социализма. Среди рабочих крупной промышленности — около 30% женщин. Создано много лечебно-санитарных учреждений, которые вытеснили невежественных знахарей — табибов. Растут национальные кадры работников промышленности и сельского хозяйства и трудовой интеллигенции. Широко развивается стахановское движение в городах и аулах.

Туркменистан за годы советской власти стал цветущей советской республикой.

Узбекская ССР

Узбекская ССР лежит в центре Советской Средней Азии. На юге она имеет границу с Афганистаном. Узбекская ССР — первая среди среднеазиатских республик по количеству населения и по хозяйственной мощи. Это основной производитель хлопка в Союзе.

Там, где из рек, стекающих с гор на равнину, выведена сеть оросительных каналов, лежат плодоносные оазисы. Кругом — выжженная, голая земля, а здесь — вода, растительность и тень. Вдоль оросительных каналов растут пирамидальные тополя и шелковица. Поля, обработанные тракторами, засеяны хлопком и люцерной — смена этих культур в севообороте восстанавливает плодородие почвы. На залитых полях растет рис. За глиняными заборами фруктовые сады, где зреют урюк, яблоки, груши, виноград.

Крупные хлопковые оазисы лежат по течению Чирчика и Ангрена (район Ташкента), Зеравшана (район Самарканда и Бухары), Аму-Дарьи (Хорезм). Но основной оазис Узбекистана и всей Средней Азии — Ферганская долина. Напоенные солнцем, укрытые от ветров, пронизанные густой оросительной сетью поля здесь необычайно плодородны. Через Ферганскую долину протекает многоводная Сыр-Дарья, но до последнего времени не она орошала долину, а сравнительно небольшие реки, стекающие с окрестных гор. Они целиком разбирались на орошение. На многих участках не хватало воды.

В 1939/40 г. колхозники по своей инициативе в небывало короткий срок провели здесь Большой Ферганский канал им. товарища Сталина. Канал забирает воду верхнего течения Сыр-Дарьи (точнее — Нарына, при слиянии с Кара-Дарьей образующей Сыр-Дарью), разносит воду по долине, превращая последнюю в почти сплошной массив хлопковых полей, садов и виноградников.

От прежних дореволюционных отношений колониального рабства в Узбекистане не осталось и следа. Колхозно-совхозное земледелие достигло огромных успехов; За 1934—1939 годы средняя урожайность хлопка увеличилась более чем вдвое, достигнув 17 ц с 1 га.

Площадь — 410,5 тыс. кв. км.



Население —- 6,3 млн человек. Кроме узбеков, составляющих основную часть населения, в республике живут каракалпаки, русские, туркмены, таджики, казахи и другие народности.



Столица — Ташкент (585 тыс. жителей).



В состав Узбекской ССР входит Кара-Калпакская АССР. Ее столица—Нукус.



Области Узбекистана — Бухарская, Самаркандская, Ташкентская, Ферганская, Хорезмская.



Продукция крупной промышленности в 1913 г. — 284 млн руб., в 1937 г. — 1 512 млн руб. Рост в 5,4 раза.



Коллективизировано 99,3% крестьянских хозяйств. Число тракторов в 1938 г. — 22 722, комбайнов — 1 497. Посевная площадь в 1913 г. — 2 166 тыс. га, в 1938 г. — 2 832 тыс. га, в том числе под хлопчатником (в 1939 г.) — 917 тыс. га.

Сбор хлопка по сравнению с довоенным временем в Узбекистане утроился, достигнув в 1938 г. 1 504 тыс. т. СССР достиг хлопковой независимости, причем решающая роль в этой победе принадлежит советскому Узбекистану, который дает почти две трети советского хлопка. В 1939 г. в республике было 600 колхозов-миллионеров.

Кроме хлопка, риса и фруктов, Узбекистан дает много шерсти. В животноводстве республики важное место занимает каракулеводство. По выходу каракулевых смушек Узбекистан занимает первое место в Союзе. Замечательные каракулевые шкурки Узбекистана известны всему миру.

В социалистическом Узбекистане создана крупная хлопчатобумажная промышленность. В Ташкенте работает созданное при советской власти текстильное предприятие, комбинирующее прядение, ткачество и отделку тканей. В третьей пятилетке мощность Ташкентского комбината удваивается. Хлопчатобумажное производство имеется также в Фергане. Создана шелковая промышленность (в Маргелане, Самарканде) и маслобойная (в Катта-Кургане, Фергане).

Выросла и тяжелая индустрия. Электростанции в Узбекистане в 1938 г. выработали 323,9 млн. кВт·ч против 3,3 млн. в 1913 г. В Ташкенте на новом заводе производятся машины для хлопковых полей.

В Ферганской долине имеются месторождения нефти и серы. В третьей пятилетке недалеко от Ташкента будет строиться Алмалыкский медный комбинат. В Кара-Калпакской АССР сеются хлопок и люцерна, развиваются животноводство и рыбная промышленность.

Расцвела культура народов Узбекистана. Введено всеобщее обучение. Школьников в 1914/15 г. было 17,3 тыс., а в 1939/40 г. 1 210,9 тыс. Создано 29 вузов, 110 техникумов, 1 596 библиотек, 1 457 клубов, 44 театра. Издается 208 газет, из них 129 на узбекском языке.

Коренным образом изменился быт узбекского народа. Раньше почти каждый город Узбекистана состоял из двух, резко различных частей: «старой» — туземной, и «новой» — европейской. Старый город — это муравейник глиняных хижин без окон наружу, плоские крыши, лабиринт узких улиц — извилистых, как ходы червя в стволе дерева, зловещая замкнутость мусульманской семьи, бесправие женщины перед мужчиной, мужчины — перед властью.

Новый город был другим полюсом колониальных отношений — просторная казенная планировка, четкие шпалеры высокоствольных тополей, постоянное журчанье арыков, удобные дома чиновников и скупщиков хлопка.

Ныне проводится реконструкция городов, уничтожающая их прежнюю двойственность. В городах Узбекистана прокладываются широкие асфальтированные проспекты, строятся большие жилые дома, школы, театры. Города и селения свободного Узбекистана расцветают под солнцем Сталинской Конституции.

В дореволюционном Узбекистане женщина была бесправна, как вещь. Она питалась остатками пищи мужа, не могла выйти на улицу с открытым лицом. Теперь женщина свободна. Выкуп невесты, выдача замуж малолетних, многоженство запрещены законом. Узбечки имеют возможность стать учительницами, актрисами, врачами. Много узбечек, показавших образцы самоотверженной работы в колхозах и на заводах, избраны в Верховный Совет республики.

Возрожденные народы Узбекистана живут радостной культурной жизнью.

Таджикская ССР

Таджикская ССР расположена на юго-востоке Средней Азии, там, где Советский Союз лишь на 15 км отстоит от границ Индии. Республика граничит с Афганистаном и Западным Китаем.

Таджикистан вмещает крайние различия рельефа и климата — от сухих субтропиков равнинных долин у Аму-Дарьи на западе до полярного климата вершин высокогорного Памира на востоке. На севере он спускается к Ферганской долине, частью переходя к северу за Сыр-Дарью.

Наиболее заселен Таджикистан в долинах на севере и на западе, там, где сухая земля долин орошена водой ирригационных каналов.

Здесь в оазисах цветут сады, зеленеют поля хлопка и риса.

Выше по склонам гор — то обнаженных, то покрытых фисташковыми и арчевыми лесами — пролегает более умеренный пояс. В этих местах сеют хлеб без полива, разводят скот, главным образом крупную гиссарскую породу овец.

На самом верху лежат вечные снега. Они образуют огромные ледники, дающие начало бурным рекам. Здесь находятся высочайшие вершины Союза — пик Сталина (7 495 м) и пик Ленина (7 127 м).

Долины Таджикистана залиты солнцем и закрыты от холодных ветров. Здесь знойное лето и сравнительно теплая зима. Люди в течение веков сооружали в долинах оросительные каналы и напоили землю — она дала хлопок, фрукты, рис. Но вырытые мотыгой каналы были мелки, орошенная площадь мала. Воду, землю и власть держали в руках баи и эмир. Опутав крестьянина податями и кабальной арендой, они оставляли ему ничтожную долю урожая. Таджикистан был страной нищих.

Советская власть освободила трудящихся Таджикистана. Вода стала достоянием народа, поливные площади расширены, особенно в последнее время, в связи с работами колхозников по проведению новых каналов.

Площадь — 142,3 тыс. кв. км.



Население — 1,5 млн. человек. Кроме таджиков, составляющих основную часть населения, в республике живут русские, узбеки, киргизы и другие народности.



Столица — Сталинабад (82,5 тыс. жителей).



В состав Таджикской ССР входит Горно-Бадахшанская автономная область; ее центр — Хорог.



Области Таджикистана — Гармская, Кулябская, Ленинабадская, Сталинабадская.



Продукция крупной промышленности в 1913 г. — 1 млн руб., в 1937 г.— 157 млн руб.



Коллективизация (по посевной площади) — 99,8%. Число тракторов в 1938 г. — 3 832. Посевная площадь в 1913 г. — 494 тыс. га, в 1939 г. — 827 тыс. га, в том числе под хлопчатником — 107,2 тыс. га.

Мощная ирригационная система на Вахше превратила ранее пустынную долину в цветущий хлопковый край, куда переселились колхозники из других районов Таджикистана, в частности из некоторых ущелий Памира. Природные условия Таджикистана благоприятствуют развитию хлопководства, которое является ведущей отраслью сельского хозяйства республики. Большое развитие в Советском Таджикистане получил длинно-волокнистый хлопчатник.

За годы 1930—1939 средняя урожайность культивируемых здесь американских сортов хлопка увеличилась в 2,8 раза и достигла 18,2 ц с 1 га, а урожайность египетского хлопка увеличилась в 5,5 раза и достигла 13 ц с 1 га. Сбор хлопка к началу третьей пятилетки по сравнению с довоенным увеличился в 5,5 раза и достиг в 1937 г. 178 тыс. т. В дореволюционное время на всей территории Таджикистана было всего лишь 200 индустриальных рабочих. Теперь в республике растет социалистическая промышленность.

Число рабочих в 1938 г. составило 24 тыс. Создана крупная промышленность по обработке сельскохозяйственного сырья — шелковый комбинат в Ленинабаде, фруктово-консервное производство в Ленинабаде и Канибадаме и т. д. В Сталинабаде строится хлопчатобумажный комбинат. Разрабатываются полезные ископаемые: в Ферганской долине добываются каменный уголь (в Шурабе) и нефть (в Нефтеабаде).

На месте глиняного кишлака Дюшамбе построена столица республики Сталинабад. На широких улицах выросли большие дома новой архитектуры. Созданы вузы, театры. Работают полиграфический комбинат, швейная и шелковая фабрики. Около города на реке Варзоб построена гидростанция.

Дорог в глубине Таджикистана не было никаких, если не считать вьючных троп. Сейчас здесь имеются удобные дороги, которыми Сталинабад уже связан с Ленинабадом, Гармом, Курган-Тюбе. В 1940 г. колхозниками построен тракт Сталинабад — Хорог длиною свыше 500 км. По старым нормам на эту работу требовалось несколько лет, но тракт был проведен за три с небольшим месяца. Связь Сталинабада с местами осуществляют также самолеты. Они то вздымаются выше гор, то лавируют в горных коридорах, едва не касаясь крыльями скал. Первым колесом, какое увидели ущелья Памира, было колесо самолета.

Западный Памир рассечен узкими и глубокими ущельями. По дну теснин мчатся стремительные потоки. На отвесных скалах часто нет даже троп, их заменяют овринги, узкие мостки, сделанные из кольев, вбитых в трещины скал и покрытых хворостом и землей. На восточном Памире нет глубоких ущелий, вместо них плоские и чашеподобные долины, засыпанные мелким щебнем. Дно долин лежит на высоте 4 км над уровнем моря.

На Памире создались колхозы и животноводческий совхоз. Новые приемы агротехники впервые продвинули земледелие в высокогорные памирские долины. Здесь, на высоте около 4 тыс. м, расположены самые высокие в Союзе посевы. На «Крыше мира» создана социалистическая жизнь.

В Советском Таджикистане расцвела национальная по форме, социалистическая по содержанию культура. До революции в Таджикии умели читать только 0,5% жителей, теперь же 71,7% населения грамотны. Введено всеобщее обучение, насчитывается около 4 тыс. школ. Число вузов и техникумов достигло 34. Выросли научные учреждения. Газет до революции здесь не было, теперь их издается 72, в том числе 69 на таджикском языке.

Казахская ССР

Казахская ССР простирается от Каспийского моря на западе до Алтая на востоке, от Сибирской железнодорожной магистрали на севере до Тянь-Шаня на юге. Это — огромная сухая равнина, в средней части сильно всхолмленная высотами Казахской складчатой страны. На юге Казахстан примыкает к горам Тянь-Шаня, на востоке — к горам Алтая. Площадь Казахстана очень велика: она равна половине европейской части СССР. На востоке Казахская ССР граничит с Западным Китаем.

Громадные безлесные просторы, континентальный засушливый климат, яркое солнце характерны для Казахстана. Весной земля покрыта свежей травой. Летом зеленый покров сильно выгорает от солнца. В Казахстане расположены бессточные озера — Арал и Балхаш.

Редкие реки впадают в замкнутые бассейны. Из крупных рек лишь Иртыш, приток Оби, уносит свои воды к далекому океану.

Степь Казахстана дает скоту обильный корм. Кроме обширных земель, годных под пастбища, есть много земель, очень ценных для земледелия: на крайнем севере — черноземы, на крайнем юге — сероземы. Недра Казахстана исключительно богаты ископаемыми. Здесь находится больше половины общесоюзных запасов меди, свинца и цинка, много нефти, каменного угля, золота, калия, никеля и фосфоритов.

По своим природным богатствам Казахстан стоит на одном из первых мест среди республик Союза. Но до революции он оставался отсталой колонией, нищей страной с кочевым бытом.

До революции в Казахстане промышленности не было, если не считать мелких рудников и заводов по выплавке меди и свинца. Предприятия эти принадлежали иностранцам. Сейчас почти на всех важнейших месторождениях ископаемого сырья в Казахстане построены или строятся крупные индустриальные предприятия.

Площадь — 2 734,7 тыс. кв. км.



Население — 6,1 млн человек. Кроме казахов, составляющих основную часть населения, в республике живут русские, узбеки и другие народности.



Столица — Алма-Ата (230,5 тыс. жителей).



Области — Акмолинская, Актюбинская, Алма-Атинская, Восточно-Казахстанская, Гурьевская, Джамбулская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кзыл-Ординская, Кустанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Семипалатинская, Южно-Казахстанская.



Продукция крупной промышленности в 1913 г. — 60 млн руб.; в 1937 г. — 841 млн руб. Рост в 14 раз. Коллективизация (по посевной площади) в 1938 г. достигла 99,9%.



Тракторный парк МТС и совхозов составляет 29 тыс. тракторов. Посевная площадь в 1913 г. — 4 194 тыс. га, в 1937 г. — 5 832 тыс. га. Рост в 1,4 раза. Поголовье крупного рогатого скота за вторую пятилетку увеличилось с 1 591 до 3 095 тыс. голов, т. е. на 94,6%, овец и коз с 2 261 тыс. до 5 288 тыс. голов, т. е. на 133,9%.

Караганда превратилась в третью угольную базу Союза. Здесь вырос большой город Караганда с 166 тыс. жителей. Из района Караганды в 1940 г. к Магнитогорску для перевозки угля построена скоростными методами новая железная дорога (Акмолинск — Карталы).

На восточном берегу Каспийского моря разрослись Эмбинские нефтяные промыслы. В центре Казахстана, куда раньше вели лишь едва приметные верблюжьи тропы, работает Карсакпайский медеплавильный завод, строится большой Джезказганский медный комбинат. Крупный медный комбинат построен у северного берега озера Балхаш.

Расширен Риддеровский свинцово-цинковый комбинат в Алтайских горах. Горы эти по богатству полиметаллическими рудами не имеют себе равных в мире. Здесь построена первая в Казахстане крупная гидростанция, строится мощная гидростанция на Иртыше.

Впервые в Казахстане на новых заводах производятся химические удобрения, сахар, фруктовые консервы. В третьей пятилетке будет создана хлопчатобумажная промышленность.

На берегу Каспийского моря, в Гурьеве, развивается рыбная промышленность.

Казахская ССР — один из важнейших животноводческих районов Союза. С победой коллективизации начался быстрый рост поголовья скота.

За 1934—1938 годы общее поголовье скота в Казахстане почти утроилось. Здесь создано много крупных животноводческих совхозов. Казахи в основном перешли на оседлость. Наряду с зерновыми культурами, распространенными главным образом на севере, в Казахстане появились и технические. На юге большие площади заняты хлопчатником и сахарной свеклой.

Казахстан был страной бездорожья. За годы советской власти проведены тысячи километров стальных путей, составивших основу транспортной сети.

Построены железные дороги: Турксиб, Петропавловск — Балхаш, Акмолинск — Карталы и др. Проложены автомобильные пути и воздушные трассы.

За годы социалистической стройки в Казахстане выросла социалистическая по содержанию, национальная по форме культура.

До революции грамотных казахов было не больше 2-3%. Сейчас в Казахстане грамотность достигает 76,3%. Число учащихся в начальных, неполных и средних школах к началу третьей пятилетки по сравнению с 1913 г. возросло почти в 10 раз. Вузов в 1913 г. не было, в 1938/39 г. число их достигло 19.

В Казахстане работает филиал Академии наук СССР. Врачей в 1913 г. было 196, а в 1937 г. 1 362, т. е. в семь раз больше.

Созданы национальные театры, музыкальные студии, появились выдающиеся художники, артисты, музыканты из казахов. Развернулись таланты освобожденной казахской женщины, в дореволюционном прошлом забитой и темной рабыни.

Ширится могучее стахановское движение. Народные певцы, акыны, во главе с великаном народной поэзии Джамбулом слагают песни о новом Казахстане, о дружбе и братстве народов СССР, о великом Сталине.

Киргизская ССР

Киргизская ССР расположена в восточной части Средней Азии. На юге и востоке она граничит с Западным Китаем. К Чуйской и Таласской долинам (на севере) и к Ферганской долине (на западе) Киргизия спускается с гор Тянь-Шаня, которые повышаются к востоку и у самой китайской границы достигают в вершине Хан-Тенгри почти 7 тыс. м высоты над уровнем океана.

Вершины гор покрыты вечным снегом. Ниже снеговой линии лежат богатейшие альпийские луга. Здесь густая и сочная трава. По северным склонам растут леса тяньшаньских елей. Горы занимают бо́льшую часть территории республики. Здесь развито горнопастбищное животноводство — главная отрасль сельского хозяйства Киргизии. Лучшие пастбища находятся в высокогорных долинах Сусамыр (на севере), Алай (на юге) и на сыртах, в высокогорных районах Центрального Тянь-Шаня (на востоке).

Поголовье колхозно-совхозного скота в Киргизии год от года увеличивается — за вторую пятилетку, например, поголовье крупного рогатого скота увеличилось более чем наполовину, а овец и коз — почти вдвое. В массовом масштабе проводится метизация скота, т. е. улучшение его скрещиванием с лучшими породами. Киргизские овцы скрещиваются с мериносовыми, киргизские лошади — с английскими.

Киргизы были кочевниками. Теперь они в основном перешли на оседлость. Для использования горных пастбищ стада передвигаются, но уже по плановому маршруту и за ними следуют бригады пастухов, а не весь народ. На зиму для скота заготавливаются сено, силос и кормовые корнеплоды. В местах поселения осевших кочевников для скота строятся удобные и теплые скотные дворы. У подножья хребтов Тянь-Шаня разработаны и искусственно орошены плодородные поля предгорий. Здесь занимаются земледелием.

Площадь — 201,6 тыс. кв. км.



Население — 1,5 млн человек. Кроме киргизов, составляющих основную часть населения, в республике живут русские, узбеки, дунгане и другие народности.



Столица — Фрунзе (92,7 тыс. жителей).



Области — Джалал-Абадская, Иссык-Кульская, Ошская, Тянь-Шаньская, Фрунзенская.



Продукция крупной промышленности в 1913 г. — 1,2 млн руб., в 1937 г. — 139 млн руб. Рост в 116 раз. Коллективизировано 97,2% крестьянских хозяйств. Число тракторов в 1938 г. — 5 128, комбайнов — 779. Посевная площадь в 1913 г. — 640 тыс. га, в 1937 г. —1 047 тыс. га. Рост в 1,6 раза.



Поголовье крупного рогатого скота за вторую пятилетку увеличилось с 315 тыс. до 486 тыс. голов, т. е. на 54,1%, овец и коз — с 949 тыс. до 1 886 тыс. голов, т. е. на 98,8%.

В Чуйской долине сеют пшеницу, сахарную свеклу, южную коноплю. Средние урожаи сахарной свеклы в Киргизии самые высокие в Союзе (в 1939 г. 405,8 ц с 1 га). В Таласской долине сеют табак, в Иссык-Кульской котловине — пшеницу и лекарственный мак.

В Ферганской долине возделываются хлопчатник, люцерна и рис. По урожайности хлопка Киргизия также занимает первое место в Союзе.

Почти вся промышленность в Киргизии создана заново. Она основана на добыче полезных ископаемых и на обработке сельскохозяйственного сырья.

Киргизская ССР — основная угольная база среднеазиатских республик.

Добыча угля в Киргизии по сравнению с дореволюционным временем повысилась в несколько раз. Добывается уголь в Ферганской долине (Кызыл-Кия, Сулюкта и др.).

В Ферганской долине имеется нефть, обрабатывается шелк (в Оше), строятся и частью уже эксплуатируются рудники по добыче редких элементов.

В северной Киргизии производятся сахар (в Канте и др.), сукно и мясопродукты (во Фрунзе).

В Киргизии проводятся новые дороги. Проложен прекрасный автомобильный тракт Фрунзе — Рыбачье (пристань на озере Иссык-Куль). Колхозники с огромным подъемом строят дорогу, которая пройдет через горы и свяжет северную Киргизию с южной.

В Киргизии, главным образом в районе озера Иссык-Куль, созданы хорошие курорты на минеральных источниках. Сюда съезжаются лечиться трудящиеся из других среднеазиатских республик.

В дореволюционной Киргизии было 98% неграмотных. Под двойным гнетом царских колонизаторов и местных баев и манапов киргизский народ вымирал.

Великая Социалистическая революция сделала киргизов полностью равноправными в семье равноправных советских народов и обеспечила расцвет хозяйства и культуры Киргизии.

Создана Киргизская письменность, которой раньше не существовало. Республика имеет 1 754 школы, в 17 раз больше, чем было до революции. Имеется 5 вузов и 28 техникумов. Грамотное население составляет 70%.

Создано 80 библиотек, 19 театров, около 200 кинотеатров, 390 клубов и домов культуры.

Развивается творчество народных певцов. Появились даровитые поэты, музыканты, художники. Ширятся ряды стахановцев. По всей стране раскинута сеть больниц, родильных домов, амбулаторий, диспансеров. Стала свободна женщина Киргизии.

Счастливой, радостной жизни достиг киргизский народ под руководством партии Ленина — Сталина и при братской помощи великого русского народа.

Руслан Аллалыев кандидат юридических наук, историк права, доцент кафедры теории права и государства РУДН В настоящее время практически во всех бывших союзных среднеазиатских республиках установился жесткий тоталитаризм. «Бессрочные» президенты, политические системы, основанные на клановости, ключевая роль органов госбезопасности в реализации любого политического решения — все это характерные особенности современных «восточных деспотий» в данном регионе. Иными словами, распад СССР вверг эти государства в эпоху «неофеодализма». Такая система изначально не ставила себе задачи сохранить и приумножить достижения науки и техники, социального развития. Основанные во времена Союза научно-исследовательские институты либо закрыты, либо растеряли абсолютно весь кадровый потенциал. Поэтому сегодня мы не слышим о среднеазиатских космических или ядерных программах, прорывных IT-технологиях, достижениях в области робототехники. К сожалению, полезные ископаемые и сельскохозяйственная продукция вот уже 30 лет являются практически единственными статьями экспорта этих стран. Очевидно, что экономика этого региона еще очень долгое время будет оставаться импортоориентированной, а уровень жизни большинства населения стремительно снижаться. Одновременно с этим, местные элиты упорно продолжают делать ставку на политику единения народа на основе национальной идентичности, начавшуюся еще в 90-е годы на фоне повального обнищания, массовой трудовой эмиграция и роста наркоторговли. Практически как и во всех других бывших республиках, распад СССР в странах Центральной Азии был объявлен «падением советского ига», «обретением независимости» и историческим шансом вернуться к своему уникальному культурному развитию.

Елена Румянцева доктор экономических наук, профессор, автор экономической энциклопедии и учебника для вузов «Противодействие коррупции», президент Центра экономической политики и бизнеса В данном описании Туркменской, Узбекской, Таджикской, Казахской и Киргизской ССР их административное деление представлено как данность, не терпящая обсуждения, хотя директивное размежевание этих республик породило в 1991 г. — этапе распада СССР — много межнациональных конфликтов и критики, и очевидно имелся не один, а несколько вариантов государственных решений, которые широко не обсуждались и принимались узким кругом лиц без учета многих факторов. Интересно, конечно, узнать мнение разных экспертов именно из этих стран, от местных жителей. Другие вопросы касаются цены создания «южной витрины социализма» в СССР, куда возили многочисленные делегации коммунистов из разных стран мира для демонстрации успехов. Сколько стоили успехи данных республик, чтобы понимать, какими конкретно механизмами шло их развитие быстрыми темпами? Каковы были фактические параметры реализованных государственных проектов по их стоимости и времени? И как вырабатывались государственные решения в этой сфере, основываясь на каких критериях их значимости и точности? Каковы важнейшие факторы их стремительного социально-экономического роста и нереализованные возможности? Данный правдивый анализ еще предстоит сделать на фоне серьезной дезинтеграции политики и науки во всех этих странах и вакуума информации по данным вопросам в советские времена, тем более в 1941 году и ранее. И, наконец, третий блок вопросов касается того социально-экономического уровня, которого достигли эти страны сегодня. В показателях международных сравнений, например, обращает на себя внимание схожесть ситуации с уровнем развития коррупции в этих пяти странах и России, хотя по уровню социально-экономического развития эти страны существенно различаются между собой. Так, в соответствии с Индексом восприятия коррупции за 2012—2020 г. Россия занимает 129-е место из 179, Туркменистан — 165-е место, Узбекистан — 146-е, Таджикистан — 149-е, Казахстан — 94-е и Кыргызстан — 124-е место. На верхних позициях списка стран мира, характеризующих более низкий уровень развития коррупции, находятся европейские и все другие экономически развитые страны, связывающие уровень развития коррупции, приносящей главный ущерб развитию всех стран мира, и достижение высоких параметров уровня жизни. Исходя из этих данных ситуация с противодействием коррупции в Казахстане и Кыргызстане за период 2012—2020 гг. оказалась даже лучше, чем в России. Хотя при этом уровень жизни в Кыргызстане существенно отстает от российского, и для киргизов работа на непрестижных низкооплачиваемых должностях разнорабочих в России все еще остается выгоднее и престижнее, чем труд в своей родной стране. Этот Индекс восприятия коррупции (во второй половине списка всех стран мира, индексированных по данному показателю — от 94-го до 165-го места), представленный за много лет как устойчивая тенденция, а не случайное неблагополучие, характеризует общность подходов работы систем государственного управления данных стран и тот факт, что Россия как страна между Европой и Азией впитала в себя не только черты европейского, но азиатского развития, особенно в условиях, когда выходцы из всех этих стран бывшего СССР с их негласной культурой управления, которую они с собой несут, занимают все больше руководящих должностей в российских органах государственной власти, в добавление к этому получая в России еще и возможности и преференции для быстрого роста личных доходов (подобно выходцу из Узбекистана, миллиардеру Алишеру Усманову). Поэтому более глубокое исследование азиатских традиций российской коррупции, которому пока почти не уделяется никакого внимания, является одним из конструктивных путей ее преодоления в будущем.