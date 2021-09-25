«Панорамное окно» в Европу: как СССР присоединил сразу пять западных территорий

С 1939 года границы Советского Союза заметно продвинулись на запад. Страна советов вернула себе контроль над Прибалтикой, а в 1940 году в ее состав вошли Карело-Финская Республика и Молдавия. Пропаганда преподнесла все это как становление «на путь строительства счастливой, культурной, зажиточной жизни под сенью Сталинской Конституции», хотя реальная картина, конечно же, была далека от этого образа. Сегодня в нашем спецпроекте завершающие очерки цикла о советских республиках, опубликованные в настольном календаре за 1941 год. Этот исторический календарь, который можно назвать «порталом в прошлое», был восстановлен и переиздан по инициативе Группы компаний ТАИФ. Продолжаем «Жить в сорок первом». Часть 23-я.

Карело-Финская ССР

Карело-Финская ССР была образована 31 марта 1940 г. из входившей в РСФСР Карельской АССР с присоединением к ней большей части тех территорий, которые отошли к СССР от Финляндии по мирному договору от 12 марта 1940 г. Образование новой, двенадцатой, республики в составе Союза явилось следствием блестящей победы Красной Армии над белофиннами.

Карело-Финская ССР простирается от Финского залива до Белого моря. Земли, отошедшие от Финляндии, занимают частью Карельский перешеек между Финским заливом и Ладожским озером, частью северное побережье Ладожского озера. Здесь находятся города Виипури (Выборг), Кякисальми (Кексгольм), Антреа, Сортавала (Сердоболь) и Суоярви. Кроме того, на севере к Карело-Финской ССР отошел участок территории в районе города Куолаярви. Отошедшие к СССР территории, особенно Карельский перешеек, были превращены белофиннами с помощью иностранных специалистов в военный плацдарм для нападения на СССР. Ныне эти территории стали оплотом мира и безопасности наших северо-западных границ, прежде всего Ленинграда и Кировской железной дороги.

Карело-Финская ССР — страна гранита, озер и леса. Здесь резко проявилась деятельность ледника, спускавшегося сюда со Скандинавских гор в ледниковую эпоху. Льды избороздили поверхность, оставили частые валуны на полях. Республика богата озерами, их здесь много тысяч. Озера лежат на разных уровнях. Соединяющие их реки порожисты, богаты гидроэнергией.

Земля на две трети покрыта лесом — сосновым и еловым. Мачтовая, мелкослойная карельская сосна и красивая карельская береза ценятся очень высоко.

Из полезных ископаемых важны строительные материалы (гранит, мрамор, диабаз), кварц, слюда, железо (в недрах и на дне озер), углистое вещество шунгит. Много торфа. Реки и озера богаты рыбой (семга, лосось, форель).

Если в Советской Карелии народное хозяйство шло по социалистическому пути, быстро и планомерно развиваясь, то в районах, принадлежавших Финляндии, оно несло все тяготы капиталистического способа производства.

Крупная промышленность была подчинена стихии мирового рынка, полезные ископаемые добывались хищнически или не использовались вовсе, в сельском хозяйстве большая часть крестьян владела ничтожными участками, арендуя землю у кулаков и помещиков. Только с включением в СССР для этих районов настала пора расцвета хозяйства и культуры.

Площадь — 196 тыс. кв. км.



Население состоит из карелов и финнов, а также русских.



Столица — Петрозаводск (69,7 тыс. жителей).



Промышленная продукция Советской Карелии в 1939 г. превысила уровень 1913 г. более чем в 10 раз. В 1939 г. было коллективизировано 95,5% крестьянских хозяйств.

Главное в экономике республики — лесная и бумажная промышленность с использованием гидроэнергии, а также добыча строительных минералов.

Работы в лесу механизированы. Лесорубы-стахановцы подняли производительность труда на небывалую высоту. Бумажный комбинат в Кондопоге производит газетную, оберточную и обойную бумагу. Комбинат в Сегеже (крупнейший в Европе) выделывает оберточную и техническую бумагу, бумажные мешки, пиломатериалы, канифоль и т. д.

Лыжная фабрика в Петрозаводске дает значительную часть советских лыж. На территории новых районов крупные целлюлозно-бумажные предприятия есть в Кякисальми, Сортавале, около Виипури, в долине реки Вуокси выше города Антреа и др.

В Кондопоге создана гидростанция с спользованием вод реки Суны. К СССР отошла крупная гидростанция на реке Вуокси (Раухиала), ток ее по новой высоковольтной линии передается в Ленинград. На реке Вуокси достраивается вторая гидростанция (Энсо).

На западном берегу Онежского озера стоит Петрозаводск — столица республики. Еще недавно город был почти весь деревянный. Теперь здесь много больших каменных зданий.

Широко разрабатываются строительные минералы — гранит, диабаз, мрамор и т. д. — особенно в районе Онежского озера. В Кондопоге работает единственный в СССР завод по обработке пегматита, применяемого в керамической промышленности. В Петрозаводске создана крупная слюдяная фабрика. Добыча слюды производится на крайнем севере Карелии.

Сельское хозяйство имеет животноводческий (молочный) и огородный уклон, в посевах большое место занимают кормовые травы. Колхозы и совхозы освоили много земли из-под леса и болот. Посевная площадь Карелии за годы советской власти выросла более чем в полтора раза. Посевы пшеницы увеличились с 500 до 5 тыс. га. Колхозы и совхозы созданы ныне и в новых районах республики.

В 1931—1932 гг. по территории Карелии был проведен Беломорско-Балтийский канал им. товарища Сталина. Он соединил Белое море с бассейном Балтийского моря. По каналу идут лес, строительные материалы, рыба и другие грузы. На берегах канала создан Беломорско-Балтийский комбинат (лесозаготовки, лесообработка, овощеводство).

В 1940 г. проведены железные дороги из района Петрозаводска в Суоярви и из района Кандалакши в Куолаярви. За годы советской власти расцвела национальная культура. Созданы вузы, театры, музыкальные ансамбли. Выработан литературный карельский язык. Издаются газеты на карельском и финском языках.

Карельский и финский народы — творцы замечательного богатырского эпоса. Особенно прославлена поэма «Калевала». И сейчас здесь в селах живут певцы старинных народных сказаний. Использовав исконную поэтическую культуру народа, они создали замечательные песни о новой, счастливой социалистической жизни.

Молдавская ССР

В результате мирного разрешения советско-румынского конфликта в конце июня 1940 г. Советскому Союзу возвращена Бессарабия, прежде входившая в Россию под названием Бессарабской губернии и в 1918 г. насильственно отторгнутая Румынией. Одновременно с Бессарабией Советскому Союзу была передана северная часть Буковины, населенная преимущественно украинцами.

После освобождения Бессарабии от оккупации румынских бояр и воссоединения ее с Советским Союзом молдавское население в составе СССР значительно увеличилось, достигнув почти 2 млн человек. Так создались условия для воссоединения молдавского населения Бессарабии с молдавским населением Молдавской АССР, входившей в состав Украинской ССР, и образования (2 августа 1940 г.) в составе СССР союзной Молдавской Советской Социалистической Республики.

Создание новой, тринадцатой, союзной республики в семье братских республик Советского Союза явилось блестящей победой ленинско-сталинской национальной политики.

Молдавская ССР лежит на юго-западе Советского Союза, на границе с Румынией.

Граница эта идет по реке Пруту. На севере, востоке и юге Молдавская ССР соприкасается с Украинской ССР.

Бо́льшая часть территории Молдавской ССР лежит между Прутом и Днестром, где располагается часть Бессарабии, отошедшей от Румынии. Меньшая часть республики переходит на левый, восточный берег Днестра, где расположена та территория, которая раньше была частью Молдавской АССР в составе Украинской ССР. Хотинский, Аккерманский и Измаильский уезды Бессарабии как районы с преобладающим украинским населением включены в Украинскую ССР. В составе Украинской ССР остались и те районы бывшей Молдавской АССР, где преобладали украинцы.

Территория Молдавской ССР в общем равнинная и безлесная. Лишь в центральной части, у Кишинева, имеются возвышенности, покрытые лиственными лесами (бук, граб, дуб). Остальная территория — степь, где леса растут лишь по поймам рек. Климат — теплый, благоприятный для земледелия, более влажный на севере, чем на юге, где обычны засухи. Почвы в основном черноземные, плодородные.

Республика весьма богата разнообразными строительными материалами. В районе Приднестровья имеются огромные запасы известняка-ракушечника, кирпично-черепичных глин, гравия, стекольных песков.

Население — около 2 200 тыс. человек.



В республике живут молдаване, украинцы, русские, евреи, болгары и др.



Столица — Кишинев.

До румынской оккупации Бессарабия была экономически теснейшим образом связана со всей остальной Россией, получая оттуда мануфактуру, уголь, керосин и т. д. Продукты бессарабского сельского хозяйства — хлеб, фрукты, орехи, кожа, вино и др. — вывозились на Украину и через Одессу за границу.

Разорвав эти экономические связи, румынские захватчики обрекли хозяйство Бессарабии на разорение. Земля была передана в руки румынских помещиков и кулаков-переселенцев. Боярско-помещичья эксплуатация довела крестьян до полного обнищания; количество скота, например, в бедняцких и середняцких хозяйствах только за первые 15 лет оккупации сократилось наполовину.

Бессарабия была отсталой земледельческой страной. Садоводство, виноградарство и табаководство, раньше достигавшие большого развития, за время румынской оккупации пришли в сильный упадок. Из зерновых культур сеялись кукуруза и пшеница, урожаи были низкие.

Промышленность в Бессарабии была развита слабо. Преобладали мелкие предприятия по обработке сельскохозяйственного сырья — винокуренные, мукомольные, маслобойные, кожевенные, винодельческие, табачные и т. п.

Румынские захватчики меньше всего заботились о народном просвещении и здравоохранении. Они держали молдавское население Бессарабии в полном бесправии, неграмотность среди сельского населения достигала 72,5%.

Молдавский, русский, украинский и еврейский языки были под запретом. Все русские и украинские школы после оккупации были закрыты, и преподавать на родном языке запрещалось.

Охраны здоровья населения почти не существовало. По смертности населения Румыния занимает первое место в Европе, а Бессарабия по смертности занимала в Румынии первое место. В результате нищеты бессарабских крестьян в деревне ежегодно умирали более 62% новорожденных.

Совсем другую картину представляли хозяйство и культура на территории бывшей Молдавской АССР, которую отделяла от Бессарабии граница, шедшая по течению Днестра. Здесь сложилось механизированное колхозно-совхозное сельское хозяйство.

При специализации на садоводстве, виноградарстве и овощеводстве росло и зерновое хозяйство — производство кукурузы и пшеницы. Были сооружены ирригационные системы. Площадь под садами и виноградниками за последние 15 лет увеличилась в четыре раза.

На обработке продуктов сельского хозяйства в б. Молдавской АССР выросла крупная промышленность — консервная и винодельческая. В республике были созданы новые промышленные предприятия.

Была выработана молдавская письменность, до революции отсутствовавшая. Число школ достигло 504 — среди них 145 молдавских. Создалась молдавская литература. В Тирасполе организованы вузы.

Население районов, отошедших от Румынии, войдя в братскую семью народов Советского Союза, вступило на путь строительства счастливой, культурной, зажиточной жизни под сенью Сталинской Конституции.

Литовская ССР

Литовская ССР расположена у восточного побережья Балтийского моря и на западе граничит с Германией. На юго-востоке она примыкает к Белорусской ССР, на севере — к Латвийской ССР. На западе у Литовской ССР есть выход к Балтийскому морю, ее береговая линия имеет в длину 20 км. В 18 км от Клайпеды находится единственная морская гавань Литвы — Паланга.

Поверхность Литовской ССР — равнина, местами всхолмленная ледниковыми отложениями. Наиболее значительные возвышенности находятся на западе — ближе к Балтийскому морю, и на востоке — около границы с Белорусской ССР. Почвы преобладают подзолистые, довольно плодородные.

Низменные пространства в значительной части заболочены; местами много некрупных озер. Леса сильно разрежены вырубками. На две трети они состоят из хвойных пород (ель и сосна), на треть из лиственных (береза, осина, ольха, ясень, дуб).

Главная судоходная река в Литовской ССР — Неман. Он принадлежит республике в своем среднем течении. В Неман справа впадают Вилия, Невяжа (Невежис) и Дубисса. На север, за пределы республики, течет Вента.

Климат Литовской ССР смягчен соседством Балтийского моря. Здесь сравнительно много осадков, нежаркое лето, мягкая зима.

Из полезных ископаемых главное — торф. Имеются залежи строительных материалов (пески, глины).

Кроме литовцев, составляющих основную часть населения, в республике живут русские, евреи, поляки. Большая часть населения живет в селах, занимаясь сельским хозяйством. Из городов наиболее крупные — Вильнюс (б. Вильно — около 250 тыс. жителей), Каунас (152 тыс. жителей), Шауляй (31 тыс. жителей), Паневежис (27 тыс. жителей).

Площадь — около 60 тыс. кв. км.



Население — около 2,9 млн человек.



Столица — Вильнюс.

Литва была отсталой аграрной страной со слабо развитой промышленностью. В буржуазной Литве кулакам и помещикам принадлежало больше половины земли. Массы крестьян страдали от малоземелья. Сельское хозяйство было отсталым. Не были еще изжиты соха и трехполье. Урожаи были низкими.

Среди наиболее распространенной пищевой промышленности выделяются маслодельная (производство коровьего масла) и мясная (производство бэкона) отрасли. Имеется ряд мельниц и производство сахара. Есть табачные фабрики.

Кроме пищевой промышленности, в Литовской ССР имеется некрупная лесообрабатывающая, текстильная и торфяная промышленность. Около половины всей промышленности находится в Каунасе.

Основные сельскохозяйственные культуры, возделываемые в Литовской ССР, — рожь и овес. Есть посевы пшеницы и ячменя. Сеются также клевер, лен, сахарная свекла, картофель. Среди технических культур основное место занимает лен, возделываемый в Литве как на волокно, так и на семя. Основные посевы льна сосредоточены на севере Литвы. В республике сильно развито животноводство, главным образом свиноводство.

В 1815 г. Литва была присоединена к России, в составе которой она находилась до 1915 г., когда ее территория была оккупирована германскими войсками. После крушения кайзеровской монархии литовский народ открыто выступил за изгнание оккупационных войск из своей страны и за установление в Литве советской власти.

В середине декабря 1918 г. в Вильно и в других городах Литвы была провозглашена власть Советов. Было образовано временное рабоче-крестьянское правительство, провозгласившее Литовскую Советскую Социалистическую Республику.

В феврале 1919 г. Литовская Советская Социалистическая Республика объединилась с Белорусской ССР. Однако литовская буржуазия, при поддержке социал-предателей и с помощью империалистических держав, задушила молодую советскую республику. Власть перешла в руки буржуазии и помещиков.

В буржуазном литовском государстве свирепствовал жестокий террор, дикий полицейский произвол. Все прогрессивные общества были закрыты. Концентрационные лагеря всегда были переполнены передовыми рабочими, крестьянами, интеллигенцией. Профсоюзы были запрещены. Жестокая эксплуатация, нищенская зарплата, безработица — таков был удел литовских рабочих. Сотни литовских коммунистов томились в застенках каторжных тюрем. Под руководством коммунистической партии Литвы трудящиеся массы неоднократно выступали против преступной правящей клики.

Империалисты прилагали все усилия, чтобы захватить прибалтийский плацдарм для нападения на СССР. В условиях развернувшейся второй империалистической войны Советский Союз принял необходимые меры для обеспечения своих северо-западных границ.

В 1939 г. СССР заключил с Литовской Республикой договор о взаимопомощи и передал ей город Вильно и Виленскую область, в свое время насильственно отторгнутые от Литвы Польшей. Несмотря на дружественные отношения СССР к Литве, ее буржуазные руководители, продавшиеся англо-французским империалистам, готовили в Литве плацдарм для нападения на СССР.

Летом 1940 г. народные массы Литвы сбросили с себя ярмо поработителей, и Литва стала Советской Социалистической Республикой, принятой 3 августа 1940 г. в Советский Союз. Литовской ССР была передана часть территории Белорусской ССР с преобладающим литовским населением.

Советская Литва встала на широкий путь переустройства ранее отсталого сельского хозяйства, создания социалистической индустрии, роста благосостояния ранее нищего литовского трудящегося населения, подъема социалистической культуры.

21 июля 1940 г. — день провозглашения советской власти в Литве — навсегда войдет в историю литовского народа как самый великий и радостный праздник.

Латвийская ССР

Латвийская ССР расположена у берега Балтийского моря; в ее территорию глубоко вдается Рижский залив. На севере Латвийская ССР примыкает к Эстонской ССР, на юге — к Литовской ССР, на востоке — к РСФСР, на юго-востоке — к Белорусской ССР.

Длина ее морской границы — 494 км. По размеру территории Латвийская ССР занимает первое место среди прибалтийских советских республик, а по количеству населения уступает Литовской ССР, но превосходит Эстонскую ССР.

Поверхность Латвийской ССР — всхолмленная равнина; наиболее возвышены восток и запад республики, в центре лежит низменность. Почвы подзолистые. Много болот и озер. На полях встречаются валуны. На поверхности республики сильно сказалась деятельность ледника, стекавшего в ледниковый период со Скандинавских гор.

В лесах преобладают сосна и ель. К хвойным породам примешаны береза, осина, дуб. С юго-востока на северо-запад Латвийскую ССР пересекает Западная Двина, впадающая в Рижский залив.

Климат в Латвийской ССР сильно смягчен близостью моря. Рижский порт зимой замерзает, но навигация может поддерживаться с помощью ледоколов круглый год. Порты Лиепая (б. Либава) и Вентспилс (б. Виндава) не замерзают. Включение этих незамерзающих портов в пределы Советского Союза имеет для него огромное значение.

Из полезных ископаемых наибольшее значение имеет торф. Имеются строительные материалы — доломиты, известняк, глины, мел и др. Много целебных — серных и иных источников.

Кроме латышей, составляющих основную часть населения, в республике живут родственные латышам латгальцы, а также русские, евреи и др.

Из городов наиболее крупные — столица республики Рига, стоящая на Западной Двине, в 15 км от устья (385 тыс. жителей), Лиепая (57 тыс. жителей), Даугавпилс (б. Двинск — 45 тыс. жителей), Елгава (б. Митава — 34 тыс. жителей), Вентспилс (16 тыс. жителей).

Площадь — 65,8 тыс. кв. км.



Население — 1 950 тыс. человек.



Столица — Рига.

До первой империалистической войны территория Латвии входила в состав России. В портах на привозном сырье и топливе выросла крупная промышленность (судостроительная, машиностроительная, химическая, резиновая), работавшая на русский рынок.

На всем протяжении своей истории латышский народ неизменно боролся со своими угнетателями. Латышский пролетариат в революцию 1905 г. был одним из самых славных отрядов рабочего класса в России.

С отделением Латвии от России и с потерей русского рынка крупная тяжелая индустрия Латвии пришла в глубочайший упадок.

На первом плане оказалась мелкая пищевая и легкая промышленность — маслодельная, текстильная, мукомольная, сахарная, табачная. Имеется несколько машиностроительных заводов, лесообрабатывающих предприятий, бумажная фабрика, торфоразработки.

На две трети латвийская промышленность сосредоточена в Риге. К числу крупнейших предприятий Риги относятся электротехнический завод «Веф» и металлообрабатывающий завод «Вайрогс». В Риге находится государственный университет, а также Академия искусств и консерватория. Второй по значению промышленный центр — Лиепая. С вхождением Советской Латвии в СССР перед ее промышленностью открылись широкие перспективы развития.

Латвия была аграрной страной. 60% всего самодеятельного населения было занято в сельском хозяйстве. Основное место в сельском хозяйстве Латвийской ССР занимает животноводство — молочное хозяйство с производством масла и свиноводство с производством бекона. В поголовье крупного рогатого скота 70% молочных коров. На долю молочного хозяйства приходилось 28% всех доходов страны от сельского хозяйства. Большое место в Латвии занимает и мясное хозяйство (свиньи, овцы). Доля мясного хозяйства в сельскохозяйственной продукции — 23%.

В земледелии немного более половины посевной площади занимают зерновые культуры — овес, рожь и ячмень, сеется также и пшеница. Большое значение имеют кормовые травы, картофель, лен. Есть посевы сахарной свеклы.

Самостоятельным государством Латвия могла стать лишь в результате Великой Октябрьской Социалистической революции, провозгласившей самоопределение наций.

В конце 1918 г. в оккупированной немцами Латвии пролетариат и крестьянство создали советское правительство, которое объявило Латвию независимой советской республикой. При помощи иностранных интервентов буржуазии удалось в мае 1919 г. свергнуть молодую советскую власть и установить в Латвии власть буржуазии.

Голод и нужда были единственным уделом трудящихся Латвии. И без того нищенская заработная плата из года в год резко сокращалась. Широко эксплуатировался женский и детский труд как наиболее дешевый.

Латвийские крестьяне страдали от безземелья и малоземелья, так как вся земля, за малым исключением, была захвачена помещиками и кулаками.

Несмотря на разгул буржуазного террора, трудовой народ Латвии под руководством коммунистической партии не прекращал борьбы за свое освобождение.

Латвийскую Республику связывали с СССР в политическом отношении мирный договор, пакт о ненападении, а с 1939 г. Пакт о взаимопомощи. Однако буржуазная клика, правившая в Латвии, по указу империалистов срывала выполнение заключенного с СССР договора о взаимопомощи.

Трудовой народ Латвии под руководством коммунистической партии сбросил ненавистное ярмо плутократической клики. Было создано новое демократическое правительство, установившее добрососедские отношения с Советским Союзом. Новое правительство организовало демократические выборы в латвийский сейм, и избранники народа приняли решение об установлении в Латвии советской власти. На VII сессии Верховного Совета СССР 5 августа 1940 г. Советская Латвия была принята в Советский Союз.

Заветные мечты трудящихся Латвии осуществлены. Латвийские рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция, под руководством коммунистической партии, в дружной братской семье народов великого Советского Союза, начали строить новую, счастливую жизнь.

Эстонская ССР

Эстонская ССР расположена у берегов Балтийского моря, между глубоко вдающимися в сушу Финским и Рижским заливами. На востоке она примыкает к РСФСР, на юге — к Латвийской ССР.

Советской Эстонии принадлежат имеющие важное стратегическое значение Моонзундские острова, лежащие в Балтийском море, к югу от входа в Финский залив. Наиболее крупные из этих островов — Сааремаа (Эзель), Хийумаа (Даго), Муху (Моон), Вормси и др.

Северная часть республики — низменность с песчаными, каменистыми почвами, сильно заболоченная. На юге местность более возвышена. Здесь много ледниковых холмов, подзолистые почвы более плодородны, чем на севере.

В Эстонской ССР много озер; наиболее крупные из них — Чудское, Псковское и Выртс-Ярв.

Реки Эстонской ССР коротки, но многоводны. Наиболее крупные из них Эмбах, впадающая в Чудское озеро, Нарва, текущая из Чудского озера в Финский залив, и Пярну, впадающая в Рижский залив.

Леса в Эстонской ССР смешанные, с преобладанием хвойных пород — сосны и ели.

Климат Эстонской ССР влажный, с теплым летом и несуровой зимой. На нем сказывается близость моря.

Из полезных ископаемых наиболее важное значение имеют горючие сланцы, залегающие на северо-востоке республики, вдоль берега Финского залива. Из горючих сланцев производится жидкое топливо. Имеются также торф, известняк, гипс, фосфориты, глины.

Кроме эстонцев, составляющих основную часть населения, в республике немало русских, особенно в восточной части.

Наиболее крупные города республики — столица Таллин (б. Ревель — 146,5 тыс. жителей), старый университетский город Тарту (б. Юрьев — 60 тыс. жителей), Нарва (24,2 тыс. жителей), Пярну (б. Пернов — 21,5 тыс. жителей) и др.

Площадь — 47,5 тыс. кв. км.



Население — 1 120 тыс. человек.



Столица — Таллин.

Народное хозяйство Эстонии, территория которой до войны 1914—1918 гг. входила в состав России, было тесно связано с русским рынком. Здесь, главным образом в Ревеле, на привозном сырье выросла крупная машиностроительная, судостроительная и текстильная промышленность. Через Ревельский порт шла значительная часть внешней торговли России.

С потерей русского рынка крупная промышленность Эстонии замерла, сельское хозяйство расстроилось. Эстония попала в полную зависимость от иностранного капитала, прежде всего английского.

В Эстонской ССР сильнее других отраслей промышленности развиты текстильная (хлопчатобумажная фабрика в Нарве раньше была самой крупной в России), деревообрабатывающая, бумажная, спичечная, пищевая (главным образом маслодельная), кожевенная. Разрабатываются горючие сланцы и перегоняются в жидкое топливо, которое идет промышленности и железным дорогам.

Машиностроение, сильно развитое до отделения Эстонии от России, пострадало больше, чем другие отрасли промышленности.

Только теперь, с вхождением советской Эстонии в СССР, для нее открылась перспектива быстрого развития. В Эстонии имеется судостроение, производство электротехнических, в частности телефонных, аппаратов и т. д.

Больше половины эстонской промышленности сосредоточено в Таллине. Ведущую роль в сельском хозяйстве играет молочное животноводство. Молоко идет преимущественно на производство масла. Развито также свиноводство с производством бекона.

Основные земледельческие культуры в Эстонской ССР — рожь, овес, кормовые травы. Сеются также ячмень, пшеница, картофель, лен.

Эстония как самостоятельное государство образовалась в результате Великой Октябрьской Социалистической революции. Ревельский Совет рабочих и солдатских депутатов захватил в Октябрьские дни 1917 г. власть в свои руки. Победа советской власти в Ревеле, а затем и во всей Эстонии имела большое значение для исхода борьбы большевиков в Петрограде, обезопасив последнему тыл. Эстонская буржуазия, прибегнув к помощи интервентов, свергла советскую власть и установила в мае 1919 г. в Эстонии буржуазную республику.

Между РСФСР и Эстонией в феврале 1920 г. был подписан мирный договор. Советская Россия признала независимость и самостоятельность Эстонии. Правящая клика буржуазной Эстонии создавала различные препятствия для сближения с Советским Союзом и проводила политику полной изоляции Эстонии от Советского Союза. Она сочеталась с реакционной политикой внутри страны.

Советский Союз с большим терпением добивался отказа эстонского правительства от антисоветской политики. В сентябре 1939 г. был заключен пакт о взаимной помощи между СССР и Эстонией, но правящая клика Эстонии и дальше повела антисоветскую политику.

Под игом буржуазии тяжело жилось трудящимся Эстонии. Упадок промышленности буржуазия использовала для наступления на рабочий класс, жизненный уровень эстонского пролетариата все больше снижался. Катастрофически росла безработица.

Голод и нищета царили в деревне. Все это вызывало неоднократные решительные выступления трудящихся, жестоко подавляемые буржуазией. В стране свирепствовал кровавый террор. Особенно преследовались рабочие за высказывание симпатий к Советскому Союзу.

Чаша терпения трудового народа переполнилась. Эстонский народ прогнал ненавистную реакционную клику и провозгласил Эстонию Советской Социалистической Республикой. 6 августа 1940 г. она была принята в Советский Союз.

Ныне эстонский народ в содружестве с другими народами Советского Союза свободно строит новую, счастливую жизнь.

Статьи «СССР» и о союзных республиках написаны Н. Михайловым

Елена Румянцева доктор экономических наук, профессор, автор экономической энциклопедии и учебника для вузов «Противодействие коррупции», президент Центра экономической политики и бизнеса В данном фрагменте календаря 1941 года представлены сведения, подготовленные неким Н. Михайловым, — явно не независимым, а идеологически проверенным экспертом, которого цензура того периода допустила к публикации данного материала. С позиции качества структурирования материала мы видим, что при описании Литовской, Латвийской и Эстонской ССР в рамке выделены сведения об их площади, численности населения и наименование столицы. При описании Молдавской ССР площадь занимаемой территории не указана. При описании Карело-Финской ССР, наоборот, не указана численность населения, но даны выборочные сведения о промышленной продукции и коллективизации. Это говорит о том, что те, кто, проводил цензуру данного текста, и автор не смогли обеспечить соблюдение требований качества — единообразия структуры выделенной части и всего текста также, которое предъявляется ко всем подобным изданиям, к подготовке которых был допущен ограниченный круг лиц. Точно такая же ситуация характерна и для монополизации ограниченным кругом лиц издания учебников для школьников (по сути, бизнеса узкого круга лиц) — имитация конкуренции в этой высоко барьерной сфере сделала современные школьные учебники оторванными от научных достижений, малоинформативными, во многом субъективными, с большим количеством ошибок и (что очень важно для детей и их родителей) — информационно оторванными от требований ЕГЭ, но зато — красиво иллюстрированными (правда, нередко с элементами пропаганды насилия, курения, алкоголизма и праздного образа жизни). Например, в 2006 г. министр образования и науки РФ А. Фурсенко сообщил, что 80% школьных учебников содержат грубые ошибки, то есть не должны были бы допускаться к обязательному школьному образованию (но были при этом допущены). К настоящему времени эта ситуация не до конца осталась исправленной во многом потому, что учебники пишут допускаемые к этому так называемые влиятельные люди, в основном не из среды образования. Так и в этом тексте у допущенного к публикации, как я предполагаю, влиятельного автора используются идеологические клише и фрагментарно, с довольно низким уровнем научности описана позитивная сторона ситуации тех лет, которая, увы, не отражает реальной картины жизни в СССР и каждой из его республик в отдельности в 1940 году. Этот метод недостатка научности и формулировок, создающих иную картину в массово распространяемых изданиях, публикуемых за государственный счет, является для России негативной традицией и давно мешает движению по пути прогресса, подобно Финляндии и прибалтийским республикам, некогда входившими своими территориями в состав СССР. Информация сегодня во всех странах играет роль важнейшего фактора производства, а не просто искаженной формальной отчетности. Она должна быть достаточной (полной), достоверной и значимой. И об этом забывать никак нельзя, если мы хотим пытаться исправлять накопленные в России проблемы и жить не хуже, чем в Европе. Интерес представляет, конечно, анализ тех изменений, которые произошли за прошедшие 80 лет, поскольку из представленных республик только часть одной Карело-Финской Республики входит сейчас в состав России. Остальные же территории, попавшие в данный фрагмент календаря, прошли свои пути развития, существенно отличающиеся по результатам от экономического развития современной России. Людей, уровень жизни которых связан с понятием «прожиточный минимум», конечно, интересует не бумажная трактовка далеких от их жизни показателей, а сравнение ситуации именно по данному и другим аналогичным социально-экономическим показателям, не агрегированные данные, которые постоянно пересчитываются, и их трудно проверить на достоверность, а конкретные государственные гарантии, достигнутые тем или иным путем экономического развития. За прошедшие 80 лет в Финляндии (и в том числе на территориях, ранее входивших в состав Карело-Финской ССР) индивидуальный прожиточный минимум и соответственно минимальная заработная плата (как правило, чернорабочих, уборщиц и т. п.) достигли показателя 1 160 евро, семейный прожиточный минимум составляет 1700 евро. Размер минимальной пенсии — 775,27 евро. В Латвии минимальная заработная плата повышена с 1 января 2021 г. с 430 до 500 евро, в Эстонии она составила в 2021 г. 584 евро, в Литве — 642 евро Таким образом, даже по соседствующим и небольшим государствам этот важнейший для большинства населения социальный показатель колеблется. С 1 января 2021 г. МРОТ в России — 12 792 рубля (около 150 евро в месяц) с дифференциацией по регионам как отражению концепции неравномерного развития территорий страны. МРОТ в Молдове достигнут почти такой же как в России — 2 935 леев (или чуть больше 140 евро). Минимальный размер заработной платы, прожиточный минимум, минимальная пенсия — это только одна группа жизненно важных для большинства населения любой страны мира показателей как достигнутых реализацией определенных стратегических целей, применением конкретных механизмов результатов, опираясь на которые можно сравнивать преимущества и недостатки экономических политик разных стран мира. В данном случае — это конкретный пример того, как изменились условия жизни на территориях, входивших когда-то в самое большое по площади государство в мире.

Руслан Аллалыев кандидат юридических наук, историк права, доцент кафедры теории права и государства РУДН Прибалтика всегда оставалась в центре европейских политических конфронтаций более крупных соседей и объективной возможности вести независимую политику у народов, населяющих эти территории, никогда не было. По Ништадтскому миру 1721 года Россия, несмотря на то что она являлась страной-победительницей в Северной войне, заплатила за эти территории Шведскому королевству достаточно солидную по тем временам сумму. Поэтому теория о «советской оккупации» так часто используемая прибалтийскими политиками и СМИ является необоснованной, так как эти территории находились в составе Российской империи вполне на законных основаниях. В ходе первой мировой войны они действительно получили независимость, однако части их территорий к этому моменту уже были оккупированы германскими войсками и флотом. В виду того, что Прибалтика относилась к числу стран так называемого «витринного социализма», СССР тратил значительные средства на промышленные и инфраструктурные проекты в этом регионе. Более того, по сравнению с другими советскими республиками, там был обеспечен более высокий уровень продовольственного изобилия. Одновременно с этим, сторонники независимости ошибочно полагали, что подобное экономическое развитие является исключительно заслугой их республик, а падение «оккупационного режима» советов лишь ускорит стремительный рост благосостояния населения. Тем не менее с распадом СССР результаты советских долгосрочных инвестиции были практически полностью утрачены, а жители Литвы, Латвии и Эстонии активно стремятся переселиться в другие европейские страны. В этом плане показательными являлись акции руководства Литовской республики «Останься в Литве!» с просьбами к молодежи не покидать страну.