Закон суров: как перед войной изменили нормативно-правовые акты о труде и обороне

Сколько бы ни было пропаганды в советских изданиях, в них была и правда. Ее можно найти в законах, которые публиковали в периодической печати и выпускали в виде дайджестов в ежегодниках и настольных календарях. Можно было сколько угодно говорить о том, что власть создает лучшие условия для трудящихся. Но при этом в СМИ публиковались постановления об удлинении рабочего дня с сохранением прежней оплаты труда, показывающие, что заботой тут и не пахнет. Настольный календарь за 1941 год, воссозданный и переизданный по инициативе ГК ТАИФ, тоже содержит свод основных изменений в законах. Через сухие строки юридического текста можно понять, какие правила и ограничения применялись к людям в разных ситуациях. Сегодня публикуем первую часть актуальных на 1941 год законов. Они касаются обороны и труда. С вами спецпроект «Жить в сорок первом». Часть 34-я.

Оборона СССР

Защита отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Измена родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, шпионаж — караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние (ст. 133 Конституции СССР).

Все мужчины — граждане СССР, без различия расы, национальности, вероисповедания, образовательного ценза, социального происхождения и положения, обязаны отбывать военную службу в составе Вооруженных сил СССР.

Народным комиссарам обороны и Военно-Морского Флота предоставляется право брать на учет и принимать на службу в армию и флот женщин, имеющих медицинскую, ветеринарную и специальную техническую подготовку, и привлекать их на учебные сборы. В военное время женщины, имеющие указанную подготовку, могут быть призываемы в армию и флот для несения вспомогательной и специальной службы.

На действительную службу призываются граждане, которым в год призыва (с 1 января по 31 декабря) исполняется 19 лет, а окончившим среднюю школу и ей соответствующие учебные заведения — 18 лет.

От явки к призыву никто не освобождается, кроме лиц, получивших отсрочку для окончания образования. Срок действительной службы исчисляется с 1 января года, следующего за годом призыва.

В соответствии с результатами медицинского освидетельствования призывная комиссия имеет право выносить решение: о временной негодности к военной службе по болезни, с предоставлением отсрочки до следующего очередного призыва; о полной негодности к военной службе при наличии у призываемого физических недостатков, препятствующих несению военной службы.

Жалоба призываемого на постановление районной (городской) призывной комиссии не приостанавливает выполнения этого постановления.

Постановления республиканских, краевых, областных и окружных призывных комиссий являются окончательными и дальнейшему обжалованию не подлежат.

Льгота по семейному положению предоставляется тем из призываемых, которые являются единственными работниками в семье и содержат своим трудом двух нетрудоспособных родителей. Нетрудоспособными родителями считаются: отец старше 60 лет и мать старше 55 лет; отец и мать инвалиды первой или второй группы, независимо от возраста.

Льготники в мирное время освобождаются от действительной службы и зачисляются в запас второй категории. Если льготник, зачисленный в запас второй категории, ввиду изменившегося семейного положения, потеряет право на льготу, то он может быть призван из запаса на действительную службу (этот порядок сохраняется в течение 5 лет со дня призыва).

Отсрочки призыва на действительную службу предоставляются учащимся средней школы до ее окончания, но не старше 20 лет.

Лица, арестованные, сосланные, высланные, лишенные по суду избирательных прав, во время отбывания наказания не призываются в армию и флот.

По отбытии срока действительной службы военнослужащие зачисляются в запас первой категории. Призывники, оставшиеся в излишке по выполнении наряда на укомплектование армии и флота, получившие льготу по семейному положению и признанные годными к нестроевой службе в военное время, зачисляются в запас второй категории.

В запас армии и флота зачисляются лица начальствующего состава по окончании ими сроков действительной службы и окончившие действительную службу лица младшего начальствующего состава запаса, подготовленные к занятию должностей среднего начальствующего состава.

Военнослужащие и призванные на учебные сборы военнообязанные пользуются всей полнотой прав и несут все обязанности советских граждан. Права и обязанности военнослужащих, вытекающие из условий воинской службы, устанавливаются законом и воинскими уставами.

Рабочие и служащие, призванные на учебный сбор, сохраняют за время сбора место работы или занимаемую должность и получают по месту работы половину своего среднего заработка. Колхозникам, призванным на учебный сбор, колхоз начисляет за время сбора половину среднего количества трудодней, которое за это время начислено другим колхозникам той же специальности и квалификации.

Лица начальствующего состава запаса во время сбора получают от воинской части суточные деньги в размерах, установленных положениями о денежном довольствии личного состава армии и флота. Денежное довольствие, получаемое военнослужащими и военнообязанными от армии и флота, освобождается от обложения всеми налогами и сборами.

Военнослужащие и их семьи не могут быть выселены из жилых помещений в административном порядке. Военнослужащие начальствующего состава и военнослужащие сверхсрочной службы оплачивают занимаемую ими жилую площадь по льготным ставкам.

Государственное обеспечение военнослужащих при несчастных случаях или случаях ранений, выдача пенсий за выслугу лет лицам начальствующего состава и военнослужащим сверхсрочной службы, выдача пенсий и пособий семьям в случае смерти военнослужащего осуществляется на основании специального положения.

За дисциплинарные проступки, за материальный ущерб, причиненный государству при исполнении служебных обязанностей неправильными действиями, военнослужащие и призванные на учебные сборы военнообязанные несут ответственность по воинскому дисциплинарному уставу. За преступления, направленные против установленного порядка несения воинской службы, военнослужащие и призванные на учебные сборы военнообязанные несут ответственность согласно положению о воинских преступлениях (см. Закон о всеобщей воинской обязанности, принятый Верховным Советом СССР 1 сентября 1939 г.).

В случае смерти сына или дочери при исполнении обязанностей на военной службе выплата назначенного государственного пособия многодетной матери не прекращается (пост. СНК СССР от 22 февраля 1940 г., № 264).

Если в семье призванного лица рядового и младшего начальствующего состава нет членов семьи с самостоятельным заработком или доходом и семья получает только пособие на нетрудоспособных членов, то квартирная плата исчисляется с суммы пособия, причитающейся на долю каждого из нетрудоспособных членов семьи, на которых пособия назначены. При наличии членов семьи с самостоятельным заработком или доходом квартирная плата исчисляется по высшему заработку или доходу члена семьи, а получаемое пособие не учитывается. Квартирная плата за жилую площадь одиноких лиц рядового и младшего начальствующего состава должна исчисляться по минимальной ставке 5,5 коп. за 1 кв. м в месяц. В этом же порядке и по минимальной ставке 5,5 коп. должна исчисляться квартирная плата за жилую площадь призванных, члены семьи которых не получают пособия и не имеют самостоятельного заработка.

С лиц начальствующего состава Красной Армии и Военно-Морского Флота квартирная плата должна исчисляться по льготным ставкам, установленным для военнослужащих постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 апреля 1936 г. со дня призыва этих лиц. В случае непредставления призванными домоуправлению установленных справок от воинских частей и учреждений о получаемом окладе, квартирная плата должна исчисляться по средней льготной ставке для военнослужащих в 65 коп. за 1 кв. м в месяц с последующим перерасчетом по получении справок. Обязанность домоуправления делать перерасчеты по требованию плательщиков прекращается по истечении шестимесячного срока со дня увольнения из рядов Красной Армии и Военно-Морского Флота (см. приказ НККХ РСФСР от 1 ноября 1939 г., № 810).

В тех случаях, когда семья мобилизованного в Красную Армию получает пособие на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1939 г. и жена мобилизованного не работает, эти семьи не платят взносов на содержание детей в детских садах.

Если семья мобилизованного в Красную Армию получает пособие на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1940 г. и жена мобилизованного работает, плата за содержание детей в детских садах должна взиматься только с суммы заработка, получаемого женой мобилизованного, Пособие, получаемое семьей мобилизованного, в сумму заработка не включается. (Об этом сказано в пост. СНК РСФСР от 4 февраля 1940 г., № 46).

Правительство СССР установило пенсии военнослужащим рядового состава, ставшим инвалидами вследствие ранений, контузий или увечий, полученных в боях при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, или вследствие заболеваний на фронте, работавшим до призыва на военную службу в качестве рабочих или служащих и имевшим среднемесячную заработную плату до 400 руб.

Пенсии выплачиваются в следующих размерах: инвалидам I группы — 100% среднемесячной зарплаты; инвалидам II группы — 75%, инвалидам III группы — 50% среднемесячной зарплаты.

Семьям погибших на фронте или при исполнении иных обязанностей военной службы, имевших до призыва в армию указанную заработную плату, пенсии выплачиваются в следующих размерах: семьям погибших с одним нетрудоспособным — 35% среднемесячной заработной платы; семьям погибших с двумя нетрудоспособными — 45%, семьям погибших с тремя и более нетрудоспособными — 60% среднемесячной заработной платы.

Семьи без вести пропавших в период боевых действий имеют право на обеспечение наравне с семьями погибших.

Военнослужащим, у которых среднемесячная заработная плата превышала 400 руб., и их семьям указанные пенсии исчисляются из 400 руб. Военнослужащим, у которых среднемесячная заработная плата не достигала 150 руб., и их семьям эти пенсии исчисляются из 150 руб.

Военнослужащим, указанным выше, но не работавшим до поступления на военную службу в качестве рабочих и служащих, и их семьям пенсии выплачивают в следующих размерах: инвалидам I группы — 150 руб. в месяц, инвалидам II группы — 120 руб. в месяц; инвалидам III группы — 90 руб. в месяц; семьям умерших с одним нетрудоспособным — 50 руб. в месяц; семьям умерших с двумя нетрудоспособными — 70 руб. в месяц; семьям умерших с тремя и более нетрудоспособными — 90 руб. в месяц.

Военнослужащим рядового состава, ставшим инвалидами вследствие несчастных случаев, не связанных с исполнением обязанностей военной службы, или вследствие заболеваний, не связанных с пребыванием на фронте, работавшим до призыва на военную службу в качестве рабочих или служащих, а также семьям умерших от указанных причин пенсия назначается в размерах, установленных в порядке социального страхования рабочих и служащих для инвалидов от общих заболеваний. При исчислении стажа работы на пенсию военная служба засчитывается в стаж непрерывной работы. Этим же военнослужащим, не имеющим необходимого для назначения пенсии по социальному страхованию стажа работы или не работавшим до призыва на военную службу в качестве рабочих или служащих, и их семьям пенсии выплачиваются в следующих размерах: инвалидам I группы — 120 руб. в месяц; инвалидам II группы — 100 руб. в месяц; инвалидам III группы — 70 руб. в месяц; семьям умерших с одним нетрудоспособным — 40 руб. в месяц; семьям умерших с двумя нетрудоспособными — 60 руб. в месяц; семьям умерших с тремя и более нетрудоспособными — 80 руб. в месяц.

Военнослужащим и их семьям, проживающим в сельской местности и связанным с сельским хозяйством, пенсия назначается в размере 80% от пенсий, установленных для тех военнослужащих, которые не работали до военной службы.

Лицам младшего начальствующего состава срочной службы и семьям, оставшимся после их смерти, пенсия назначается на 25% выше пенсий, установленных для рядового состава.

При разрешении вопроса о назначении пенсий семье умершего военнослужащего считаются нетрудоспособными состоявшие на его иждивении: дети моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет; братья и сестры моложе 16 лет, а учащиеся моложе 18 лет, если они не имеют трудоспособных родителей; дети, братья и сестры, утратившие трудоспособность до 18-летнего возраста; отец старше 60 лет, мать и жена старше 55 лет; жена и родители — инвалиды I и II групп, независимо от возраста.

Пенсия выплачивается полностью, независимо от заработка: военным инвалидам I и II групп; членам семей — пенсионерам — мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет или отнесенным к I и II группам инвалидов.

Военным инвалидам III группы, имеющим заработок свыше 200 руб. в месяц от работы в предприятиях или учреждениях и свыше 100 руб. в месяц в сельском хозяйстве, пенсия соответственно снижается на сумму, превышающую указанный размер заработка, однако во всех случаях за пенсионером сохраняется не менее 50% его пенсии.

На военных инвалидов распространено общее законодательство по социальному страхованию в отношении размеров и порядка выплаты пособий по случаю рождения ребенка и пособий на погребение членов семьи. Пособие на погребение умерших военных инвалидов выдается в размере двухмесячного оклада пенсии (см. пост. СНК СССР — «Известия Советов» от 18 июля 1940 г.)

Лица, виновные в нарушении правил воинского учета, несут ответственность в следующем порядке:

За нарушение правил, установленных для учета военнообязанных рядового и младшего начальствующего состава, совершенное в первый раз, эти военнообязанные подвергаются штрафу до 50 руб., налагаемому в административном порядке начальниками отделений милиций или председателями сельских (поселковых) советов.

За нарушение правил, установленных для учета военнообязанных начальствующего состава, совершенное в первый раз, эти военнообязанные подвергаются штрафу до 100 руб., налагаемому в административном порядке районными (городскими) военными комиссарами.

За несоблюдение правил учета военнообязанных, установленных ст. ст. 63 и 64 закона «О всеобщей воинской обязанности», управляющий домом, комендант дома или домовладелец подвергаются штрафу до 100 руб., налагаемому в административном порядке начальниками отделений милиции.

Повторное нарушение правил воинского учета влечет за собой: если нарушение совершено лицами рядового или младшего начальствующего состава — принудительные работы на срок до одного месяца или штраф до 200 руб.; если нарушение совершено лицами начальствующего состава — принудительные работы на срок до двух месяцев или штраф до 400 руб. Предусмотренные штраф и принудительные работы за повторное нарушение правил воинского учета налагаются в судебном порядке.

За утрату военных билетов в результате небрежного хранения их виновные военнообязанные подвергаются штрафу в размере до 100 руб. Штраф налагается районными (городскими) военными комиссарами.

Взыскание штрафа, налагаемого за нарушение правил воинского учета или за утерю военного билета, возлагается на местные органы Рабоче-крестьянской милиции. (Об этом сказано в указе Президиума Верховного Совета СССР от 30 июля 1940 г.).

Труд

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. Продолжительность рабочего дня рабочих и служащих во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях установлена: в 8 часов — на предприятиях с 7-часовым рабочим днем; в 7 часов — на работах с 6-часовым рабочим днем, за исключением профессий с вредными условиями труда, по спискам, утвержденным СНК СССР; в 8 часов — для служащих учреждений; в 8 часов — для лиц, достигших 16 лет. Продолжительность недели установлена в 7 дней. Седьмой день недели, воскресенье, день отдыха.

В связи с увеличением продолжительности рабочего дня до 8 часов сохранены без изменения существующие дневные тарифные (или расчетные) ставки и месячные должностные оклады рабочих и служащих, повышены нормы выработки и снижены сдельные расценки пропорционально увеличению продолжительности рабочего дня (пост. СНК СССР от 26 июня 1940 г.)

Запрещен самовольный уход рабочих и служащих из государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений и самовольный переход с одного предприятия на другое, из одного учреждения в другое. Уход с предприятия и учреждения или переход с одного предприятия на другое и из одного учреждения в другое может разрешить только директор предприятия или начальник учреждения.

Директор предприятия и начальник учреждения обязан дать разрешение на уход рабочего и служащего с предприятия или из учреждения в следующих случаях: когда рабочий, работница или служащий, согласно заключению врачебно-трудовой экспертной комиссии, не может выполнять прежнюю работу вследствие болезни или инвалидности, а администрация не может предоставить ему другую подходящую работу на том же предприятии или в учреждении, или, когда пенсионер, которому назначена пенсия по старости, желает оставить работу; когда рабочий, работница или служащий должен прекратить работу в связи с зачислением его в высшее или среднее специальное учебное заведение.

Рабочие и служащие, самовольно ушедшие из государственных, кооперативных и общественных предприятий или учреждений, предаются суду и по приговору народного суда наказываются тюремным заключением сроком от 2 до 4 месяцев.

Обязательное увольнение за прогул без уважительных причин отменено. За прогул без уважительных причин рабочие и служащие государственных, кооперативных и общественных предприятий и учреждений предаются суду и по приговору народного суда наказываются исправительно-трудовыми работами по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%.

Директора предприятий и начальники учреждений за уклонение от предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с предприятия и из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных причин, — привлекаются к судебной ответственности. Директора предприятий и начальники учреждений, принявшие на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с предприятий и из учреждений, тоже привлекаются к судебной ответственности.

Члены артелей, работающие на предприятиях промысловой кооперации, могут уйти с предприятия или перейти с одного предприятия на другое только с разрешения председателя правления артели. Председатели правлений артелей обязаны давать разрешение на уход членов артелей с предприятий в случаях, предусмотренных ст. 4 указа Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26 июня 1940 г. и в случае поступления на работу в государственные предприятия и учреждения.

Председатели правлений артелей обязаны дела о членах артелей, самовольно ушедших с предприятий промысловой кооперации, и о членах артелей, совершивших прогул без уважительных причин, немедленно передавать органам прокуратуры для привлечения виновных к судебной ответственности. Члены артелей, работающие на дому, привлекаются к судебной ответственности в случае самовольного прекращения работы для артели.

Председатели промысловых артелей за невыполнение этой обязанности и за прием на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушедших с предприятий и из учреждений, подлежат судебной ответственности на основании ст. 6 Указа от 26 июня 1940 г.

Члены промысловых артелей, работающие в сельских местностях и состоящие одновременно членами колхозов, освобождаются от работы в артелях на время, установленное договором колхоза с артелью или по обоюдному соглашению между председателем колхоза и председателем артели. (Об этом сказано в пост. СНК СССР от 20 июля 1940 г.)

Колхозникам, работающим в промышленности по трудовым договорам, заключенным на определенный срок, по истечении срока трудового договора администрация обязана дать разрешение на уход с предприятия, если на продление срока трудового договора нет согласия колхозника. В случаях согласия колхозника на продление срока трудового договора правления колхозов не должны этому препятствовать. (Об этом сказано в пост. СНК СССР от 12 июля 1940 г., № 1233.)

Рабочие и служащие, допустившие опоздание без уважительных причин более чем на 20 минут после обеденного перерыва или самовольный уход с работы ранее чем за 20 минут до обеденного перерыва или до окончания рабочего дня, привлекаются к судебной ответственности, как за прогул, по части 2 статьи 5 указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. (приказ НКЮ СССР и Прокурора СССР от 22 июля 1940 г., № 84/133).

Когда осужденный за прогул без уважительных причин к исправительно-трудовым работам по месту работы совершит во время отбывания этого наказания новый прогул без уважительных причин, такие действия осужденного следует рассматривать как уклонение от отбывания назначенного по приговору суда наказания. В этом случае неотбытый срок исправительно-трудовых работ заменяется тюремным заключением на тот же срок. Такая замена проводится определением суда, вынесшего приговор, или ближайшего народного суда по месту совершения нового прогула (пост. пленума Верховного суда СССР от 23 июля 1940 г.).

Дела о прогулах по неуважительным причинам и о самовольном уходе с предприятий и учреждений рассматриваются народными судьями единолично, без участия народных заседателей. (Об этом сказано в указе Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 г.).

Директоры предприятий и начальники учреждений обязаны направлять материалы о лицах, совершивших прогул по неуважительной причине и самовольно ушедших с предприятия или из учреждений, непосредственно в народный суд, в районе деятельности которого находится предприятие, а на транспорте — в линейный суд, не позднее чем на следующий день после установления факта прогула по неуважительной причине или самовольного ухода.

Материалы, направляемые в суд руководителями предприятий и учреждений, должны содержать: выписку из приказа по предприятию или учреждению, устанавливающего факт прогула по неуважительной причине или самовольного ухода; справку о прежних дисциплинарных взысканиях и о месте жительства привлеченного к ответственности.

Директоры предприятий и начальники учреждений обязаны: приводить в исполнение приговоры народных судов о принудительных работах в отношении прогульщиков на основании копии приговора, направляемой судом непосредственно предприятию или учреждению; в случае увольнения осужденного с предприятия или из учреждения немедленно сообщать об этом инспекции исправительно-трудовых работ для дальнейшего исполнения приговора по месту новой работы (а при отсутствии ее — на общих основаниях).

За нарушение этих правил руководители предприятий и учреждений привлекаются к судебной ответственности. (Об этом сказано в постановлении СНК СССР от 21 августа 1940 г. № 1502).

Дела о прогулах и самовольном уходе с предприятий и из учреждений должны рассматриваться не позднее чем в пятидневный срок с момента поступления материалов в народный суд (на транспорте — в линейный суд). Народным судам и линейным судам запрещено требовать от предприятий или учреждений по делам о прогулах и самовольном уходе материалы (справки, характеристики и т. д.), не предусмотренные постановлением СНК СССР от 21 августа с. г. Народные суды обязаны копию приговора по делу об осужденном за прогул к исправительно-трудовым работам направлять директору предприятия или начальнику учреждения по месту работы осужденного не позднее следующего дня после вынесения приговора. Копия этого приговора одновременно направляется в бюро исправительно-трудовых работ. Народные суды обязаны о фактах нарушения директорами предприятий и начальниками учреждений постановления СНК СССР от 21 августа (несвоевременное направление материалов в суд, несвоевременное исполнение приговоров) сообщать районному прокурору для привлечения виновного к ответственности. (Об этом сказано в приказе НКЮ СССР от 26 августа 1940 г., № 106.)

Запрещено рассматривать дела о прогульщиках и летунах в показательных процессах; запрещено вызывать в судебное заседание в рабочее время по этим делам рабочих, служащих, инженеров, технических работников и руководителей предприятий и учреждений. (Об этом сказано в приказе НКЮ СССР от 29 июля 1940 г. № 87 «Советская юстиция» 1940 г., № 13.)

Лица, осужденные к исправительно-трудовым работам за прогул, теряют свой непрерывный стаж работы в данном предприятии или учреждении и лишаются права на обеспечение пособиями по временной нетрудоспособности в течение 6 месяцев со дня вынесения приговора. В трудовую книжку этих лиц вносится запись: «стаж непрерывной работы исчисляется с... 19... года». (Об этом сказано в пост. ВЦСПС, утвержденном СНК СССР 17 сентября 1940 г., № 1716.).

Лица, уклоняющиеся от работы в тех предприятиях и учреждениях, куда они были направлены по путевкам после окончания высших учебных заведений, привлекаются к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 5 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. Лица, опаздывающие с явкой к месту работы без уважительных причин, отвечают по ч. 2 ст. 5 Указа от 26 июня 1940 г. В первом случае материалы о привлечении к уголовной ответственности виновников направляются в народные суды руководителями соответствующих наркоматов и центральных учреждений; во втором — руководителями тех предприятий и учреждений, в которые эти лица были направлены на работу. (Об этом сказано в приказе НКЮ СССР и Прокуратуры СССР от 25 сентября 1940 г., № 125/171.)

Выпуск недоброкачественной или некомплектной промышленной продукции и выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов — противогосударственное преступление, равносильное вредительству.

За выпуск недоброкачественной или некомплектной продукции и за выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов — директоры, главные инженеры и начальники отделов технического контроля промышленных предприятий предаются суду и по приговору суда подвергаются тюремному заключению сроком от пяти до восьми лет (указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1940 г. — «Известия Советов» от 13 июля 1940 г.).

По указу Президиума Верховного Совета СССР в целях создания государственных трудовых резервов СССР ежегодно подготавливается для передачи в промышленность от 800 тысяч до 1 миллиона человек путем обучения городской и колхозной молодежи определенным производственным профессиям в ремесленных училищах, железнодорожных училищах и в школах фабрично-заводского обучения.

Для подготовки квалифицированных рабочих металлистов, металлургов, химиков, горняков, нефтяников и рабочих других сложных профессий, квалифицированных рабочих для морского транспорта, речного транспорта и предприятий связи — в городах организуются ремесленные училища с двухгодичным сроком обучения. Для подготовки квалифицированных рабочих железнодорожного транспорта организуются железнодорожные училища с двухгодичным сроком обучения.

Для подготовки рабочих массовых профессий (в первую очередь для угольной промышленности, горно-рудной промышленности, металлургической промышленности, нефтяной промышленности и для строительного дела) организуются школы фабрично-заводского обучения с шестимесячным сроком обучения.

Обучение в ремесленных училищах, железнодорожных училищах и в школах фабрично-заводского обучения бесплатное. Учащиеся в период обучения находятся на иждивении государства.

Совету Народных Комиссаров СССР предоставляется право ежегодно призывать (мобилизовывать) от 800 тысяч до 1 миллиона человек городской и колхозной молодежи мужского пола в возрасте 14—15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах и в возрасте 16—17 лет для обучения в школах фабрично-заводского обучения.

Председатели колхозов обязаны ежегодно выделять в порядке призыва (мобилизации) по 2 человека молодежи мужского пола в возрасте 14—15 лет в ремесленные и железнодорожные училища и 16—17 лет в школы фабрично-заводского обучения на каждые 100 членов колхозов, считая мужчин и женщин в возрасте от 14 до 55 лет.

Городские Советы депутатов трудящихся обязаны ежегодно выделять в порядке призыва (мобилизации) молодежь мужского пола в возрасте 14—15 лет в ремесленные и железнодорожные училища и 16—17 лет в школы фабрично-заводского обучения в количестве, ежегодно устанавливаемом Советом Народных Комиссаров СССР.

Все окончившие ремесленные училища, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения считаются мобилизованными и обязаны проработать 4 года подряд на государственных предприятиях, по указанию Главного управления трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров СССР, с обеспечением им заработной платы по месту работы на общих основаниях.

Все лица, окончившие ремесленные училища, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения, пользуются отсрочками по призыву в Красную Армию и Военно-Морской Флот на время до истечения срока, обязательного для работы в государственных предприятиях. (Об этом сказано в указе Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. — «Известия Советов» от 3 октября 1940 г.).

Для руководства подготовкой и распределением государственных трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров СССР организовано Главное управление трудовых резервов.

Для проведения призыва городской и колхозной молодежи в ремесленные училища, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения в городах и районных центрах образуются комиссии в составе председателя городского, районного исполнительного комитета Советов депутатов трудящихся (председатель комиссии), представителя профорганизации города, района и секретаря городского, районного комитета ВЛКСМ.

Все лица, призываемые (мобилизуемые) в ремесленные училища, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения, должны пройти медицинский осмотр.

Каждому призванному комиссия выдает на руки путевку в ремесленное училище, железнодорожное училище или школу фабрично-заводского обучения и литер на право бесплатного проезда по железной дороге.

Правления колхозов обязаны снабдить призываемых в ремесленные училища, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения за счет колхозов верхней одеждой, обувью, двумя сменами белья, продуктами питания на время следования в пути до места назначения и предоставлять призванным средства передвижения для проезда до железнодорожной станции. (Об этом сказано в постановлении СНК СССР от 2 октября 1940 г. — «Известия Советов» от 3 октября 1940 г.)

Задача обеспечения квалифицированными кадрами новых заводов, фабрик, шахт, рудников, строек, транспорта, а также предприятий, переходящих на производство новых видов продукции, требует правильного распределения инженеров, техников, мастеров, служащих, квалифицированных рабочих между отдельными предприятиями и перевода работников промышленности с одних предприятий, располагающих квалифицированными кадрами, на другие предприятия, испытывающие в них недостаток.

В связи с этим Президиум Верховного Совета СССР издал Указ от 19 октября 1940 г. «О порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие». Указ предоставляет народным комиссарам Союза ССР право переводить в обязательном порядке инженеров, конструкторов, техников, мастеров, чертежников, бухгалтеров, экономистов, счетно-финансовых и плановых работников, а также квалифицированных рабочих, начиная с шестого разряда и выше, с одних предприятий или учреждений в другие, независимо от территориального расположения предприятий и учреждений.

Указ требует, чтобы работники, переводимые в обязательном порядке на работу в другие местности, не несли какого-либо материального ущерба. Им и членам их семей оплачивается стоимость проезда к новому месту работы, стоимость провоза имущества, выдаются суточные на время нахождения в пути, заработная плата за время нахождения в пути и дополнительно за 6 дней, единовременное пособие на устройство на новом месте — в размере от 3- до 4-месячной заработной платы по старому месту работы на переводимого работника и в размере 1/4 его месячной зарплаты на каждого члена семьи, отъезжающего на место его работы.

За переводимыми с одного предприятия на другое в пределах той же местности сохраняется непрерывность трудового стажа на предприятии, а переводимым в другие местности — дополнительно прибавляется 1 год трудового стажа.

Директоры предприятий и начальники учреждений обязаны давать разрешение на уход с предприятий или из учреждений женам тех работников, которые переводятся в другую местность согласно этого Указа.

Лица, виновные в невыполнении приказа народного комиссара об обязательном переводе на другое предприятие или учреждение, считаются самовольно ушедшими с предприятия или учреждения и предаются суду по статье 5 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений.

Фанил Габдрахманов председатель Межрегиональной ассоциации охраны труда С современной точки зрения в приведенных законах и нормативных актах заметны существенные перегибы и явное несоблюдение прав трудящихся. Да, на многих предприятиях и сегодня действует жесткая дисциплина, где за опоздание даже на одну минуту могут наказать штрафом или потребовать объяснительную. Но, конечно, это не идет ни в какое сравнение с тем, что было в 1940-е годы. На тот момент уже завершилась Советско-финская война, и страна стояла на пороге Великой Отечественной войны. Именно подготовкой к этой войне я могу объяснить такое «закручивание гаек» в области трудового права. Фактически рабочих привязали к текущему месту работы без права уволиться по собственному желанию или перевестись на другое место. Опоздания с обеда приравнивать к прогулу и наказывать вплоть до лишения свободы — это тоже нарушение прав. Но в то время никто не думал прислушиваться к потребностям трудящихся и защищать их. Труд был обязанностью, а не личным выбором каждого. В сельской местности было еще жестче. По воспоминаниям моих земляков из Сабинского района, колхозников жестко контролировали, даже проверяли волосы. Грозились отослать на исправительные работы, если женщины, пока перебирали пшеницу, несколько зерен прятали в волосах и пытались таким образом принести хоть какую-то еду своим детям. Но были и отдельные проявления заботы о трудящихся. У нас в МАОТ есть музей охраны труда, где хранятся документы, связанные с нашей тематикой. Так, готовя комментарий, я нашел циркуляр от 1924 года «О качестве спецодежды», где ответственных лицам поручалось тщательнее следить за качеством материала и размерной сеткой одежды, которая раздается рабочим. У меня нет сведений, что этот и подобные документы утратили силу во время войны. Скорее всего, в этом вопросе все же был наведен порядок. Есть в музее копия постановления, подписанного в Казанском кремле в январе 1935 года. По нему, при работе на холоде работники имели право на перерыв каждые 2 часа для обогрева. В сильные морозы им назначался сокращенный рабочий день, который оплачивался как полный. Также я просматривал трудовые книжки с записями тех лет, характеристики, справки и другие кадровые документы. Нашел заявление о приеме на работу от 20 мая 1940 года, написанное на клочке бумаги примерно 15 на 10 см. Человек устраивался заготовителем кормов для лошадей на одно из предприятий Бугульминского района. В трудовых книжках тех, кто ушел на войну, встречаются такие записи как «рассчитан по статье 47 КЗОТ». Есть в музее свидетельства того, как в Татарстан эвакуировали женщин и детей из Москвы. Некая гражданка Хохлова была направлена с тремя детьми (включая грудничка) в Сабинский район. Она, доведенная до отчаяния, решилась написать письмо Сталину с просьбой вернуться в Москву. Она пишет, что здесь работу ей не предоставили, семья оказалась без средств к существованию и даже без зимней одежды. Через 19 дней ей пришел ответ от местных властей, что выезд в Москву не рекомендуется, а вещи можно истребовать по почте… Хочется верить, что дело не ограничилось подобной отпиской, и женщине помогли в ее трудной ситуации. Все-таки, несмотря на суровое время, всегда находились добрые и отзывчивые люди. В заключение хочу отметить, что самоотверженность и воля советского народа позволили не только преодолеть эти испытания, но и стали основой Победы.

Руслан Аллалыев кандидат юридических наук, историк права, доцент кафедры теории права и государства РУДН Новое молодое социалистическое государство, находящееся во враждебном к нему капиталистическом окружении, ставило перед собой задачу воспитания человека новой формации, способного как созидать, так и защищать созданное. Именно поэтому начальная военная подготовка проводилась уже в школе с 5-го до 7-го класса, а допризывную военную подготовку проходили учащиеся старших классов средней школы, техникумов, высших учебных заведений. Это позволило большинству призывников на момент начала Великой Отечественной войны уже обладать необходимыми базовыми знаниями и навыками. Конституция СССР 1936 года и принятый в соответствии с ней новый закон о воинской обязанности устранили ранее существовавшие ограничения для так называемых «лишенцев». Одновременно с этим был упразднен институт альтернативной гражданской службы. Теперь защита Отечества стала священным долгом каждого гражданина. Причем этот долг имел как правовую, так и глубоко нравственную составляющие. Не все граждане СССР подлежали призыву и к мирному населению не могли быть применены меры юридической ответственности в случае «несопротивления врагу». Однако отсутствие подобных санкции не останавливало советский народ в актах проявления агрессии к фашистским захватчикам, что выражалось в массовых партизанских движениях, саботаже и т. д. Ввиду того, что в советском государстве еще со времен Октябрьской революции был провозглашен тезис о том, что «армия и народ едины», на фронте можно было встретить как простых крестьян, так и детей партноменклатуры. В этом плане армия советского периода представляла собой подлинную проекцию советского общества. Неслучайно позже в Конституции СССР 1977 года будет подчеркнуто, что защита социалистического Отечества является «делом всего народа». В настоящее же время основным источником комплектования армий большинства государств являются граждане, находящиеся в тяжелом материальном положении.