В тисках соцреализма: как развивались советский театр и кинематограф

К 20-летию советского кино власть поставила перед работниками киноиндустрии задачу «давать стране больше высокохудожественных и других нужных для всестороннего культурного подъема трудящихся картин», но результатом осталась недовольна. Судя по докладу начальника Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Георгия Александрова от 18 января 1941 года, план выпуска кинофильмов в юбилейный год был выполнен лишь на 65%. Да и могло ли быть иначе, если творчество было зажато в плотные тиски цензуры и репрессий? Летом 1940 года группа кинематографистов решилась написать письмо Сталину в надежде изменить положение дел в отрасли. Но результатом обращения стало появление в августе 1940 года Комиссии по предварительному просмотру и выпуску на экраны новых кинофильмов. Цензуры меньше не стало, но уровень цензоров несколько возрос. От контроля и строгих запретов страдали и служители Мельпомены. Главрепертком, главное учреждение театральной цензуры, не оставлял простора для творчества и самовыражения на сцене. Хотя, конечно, сложности эти не выносились напоказ, и официальная пропаганда рассказывала о достижениях и повышающемся уровне культуры... Это спецпроект «Жить в сорок первом», часть 31-я.

Кино

В феврале 1940 г. советская кинематография праздновала свое 20-летие. Окруженное вниманием и заботой партии и правительства, горячо любимое всем советским народом, это искусство приобрело в нашей стране огромную, неоценимую силу, стало могучим орудием идейно-художественного воспитания трудящихся, прочно вошло в жизнь и быт советских граждан.

К 1939 г. были выпущены 51 художественный фильм и свыше 350 хроникально-документальных, научно-популярных и учебных картин.



Советские кинофильмы в 1939 г. просмотрел миллиард зрителей — цифра, которую дают Германия, Италия, Франция, вместе взятые.

К своей юбилейной дате советская кинематография подошла с новыми творческими победами. В конце 1939-го и в первой половине 1940 года советский зритель увидел на экранах страны такие высокохудожественные произведения, как «Великий гражданин» (вторая серия), «Минин и Пожарский», «Член правительства», «Поднятая целина», «Учитель», «Василиса Прекрасная», «Личное дело», «Линия Маннергейма» и многие другие. Они получили высокую оценку советской общественности, и в мае 1940 г. создатели их были отмечены высокой наградой правительства — орденами и медалями Союза ССР.

Самым ярким фильмом историко-партийной темы является «Великий гражданин», поставленный режиссером Ф. Эрмлером. В этом фильме, навеянном образом пламенного революционера Сергея Мироновича Кирова, миллионам советских зрителей надолго запомнился главный герой — Петр Михайлович Шахов, первый секретарь крайкома партии, великий гражданин своего отечества. Роль Шахова талантливо сыграл артист Н. Боголюбов.

Вторая серия фильма рисует 30-е годы нашего времени и наших современников — инженеров, рабочих-ударников, партийных и комсомольских работников — энтузиастов социалистического труда.

Подлые троцкистские убийцы и провокаторы, изменившие формы и методы своей гнусной борьбы, ушедшие в подполье и связавшиеся с иностранными разведками, совершают ряд крупных диверсий на важнейших участках строительства. Но массы, возглавляемые большевиком Шаховым, сметают этих выродков со своего пути.

Огромное воспитательное значение таких фильмов — бесспорно. Они вызывают ненависть к врагам, вдохновляют на труд, зовут к новым успехам и победам. «Когда смотришь живую советскую кинокартину, — писали в «Правде» в дни 20-летнего юбилея кино донбасские шахтеры В. Бордуков и А. Пикалов, — когда находишь в ней свое место, определяешь свое отношение к тому или иному явлению, то, придя на работу, невольно равняешься на любимого героя и с удвоенной силой и энергией берешься за труд, за добычу угля».

Цикл советских кинокартин на историческую тематику обогатился в конце 1939 г. талантливой картиной режиссеров В. Пудовкина и М. Доллера «Минин и Пожарский» (по сценарию В. Шкловского).

Фильм этот появился на экранах в радостные дни освобождения от польского ига народов Западной Украины и Западной Белоруссии, когда рассказ о славной победе русского народа над польскими интервентами в XVII в. прозвучал особенно волнующе и актуально.

В картине хорошо показаны благородные и самоотверженные русские патриоты Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский, под руководством которых было развеяно впрах польское воинство, но главным героем фильма является русский народ — народ мужественный и смелый, готовый отстоять свою родину от любого врага.

Кадры из фильмов «Великий гражданин» и «Член правительства

В 1940 г. снимались новые фильмы о народных героях — Суворове, Богдане Хмельницком и Салавате Юлаеве, соратнике Пугачева, певце-герое, поднявшем угнетенный башкирский народ на борьбу с царским самодержавием, фильм «Первая конная» (сценарий Вс. Вишневского, режиссер Е. Дзиган), в котором показаны образы товарищей Сталина и Ворошилова.

Выпущен фильм «Яков Свердлов» (авторы сценария В. Левин и П. Павленко, режиссер С. Юткевич), первый из серии «Жизнь замечательных большевиков». Этот огромной художественной ценности фильм, во весь рост показывающий талантливейшего организатора большевистской партии, имеет большое политическое воспитательное значение. Миллионы людей нашей советской страны и во всем мире с огромным интересом смотрят этот фильм, переживая героическую эпоху, в обстановке которой росла, крепла и закалялась великая партия большевиков.

В 1940 г. велась работа над фильмом об основоположнике научного марксизма — Карле Марксе, и над циклом кинокартин о жизни и деятельности выдающихся людей ленинско-сталинской партии — о Кирове, о сталинском питомце, славном соколе советской авиации Чкалове.

Центральное место среди художественных картин выпуска 1940 г. занимают фильмы на современную тематику, посвященные людям эпохи социализма, их думам и мечтам, героическим подвигам и замечательным успехам.

В ряде последних советских фильмов глубоко и впечатляюще показаны новые люди колхозной деревни. Это факт знаменательный. Он свидетельствует о том, что мастера кинематографии, обратившись к сложной колхозной тематике, добились здесь серьезных успехов.

В фильме «Член правительства» режиссеры А. Зархи и И. Хейфиц, сценаристка К. Виноградская и актриса В. Марецкая создали прекрасный образ передовой крестьянки-колхозницы Александры Соколовой.

Нелегкий путь прошла героиня этого фильма. «На чужом поле, на хозяйских горшках, на мужних кулаках» протекала ее молодость. Но партия и советская власть открыли перед Соколовой новые, широкие просторы, пробудили дремавшие в ней силы. И вот некогда темная, забитая и придавленная нуждой крестьянка становится председателем колхоза, депутатом Верховного Совета — членом правительства, облеченным высоким доверием народа.

Правдиво показаны передовые девушки-колхозницы и в фильме С. Герасимова «Учитель». Они непрерывно растут и совершенствуются, жадно тянутся к знаниям, к культуре, умеют превосходно работать, чувствуют искренно и глубоко. Сила этих образов в их жизненности, в той жизненности, которая составляет сердце и душу подлинного искусства.

Кадр из фильма «Линия Маннергейма». Долговременная огневая точка на линии Маннергейма, разрушенная огнем нашей артиллерии

Третий фильм о колхозной деревне — «Поднятая целина» режиссера Ю. Райзмана, воскрешает на экране страницы известного одноименного романа Шолохова. Перед нами годы великого перелома, эпизоды острой классовой борьбы в деревне, ярко очерченные события и характеры.

Помимо общности темы, названные фильмы объединяет создание образа положительного героя нашего времени. И колхозница Александра Соколова, и учитель Степан Лаутин, и ленинградский рабочий Давыдов, приехавший в деревню на строительство новой колхозной жизни, — все это честные, смелые, до конца преданные советской власти люди, которые могут служить прекрасным примером для подражания и образца.

На темы современной советской действительности выпущены еще фильмы: «Большая жизнь» — производство Киевской киностудии (сценарий П. Нилина, режиссер Л. Луков), «Моряки» (режиссер В. Браун), «Истребители» (режиссер Э. Пенцлин), «Дурсун» (режиссер Е. Иванов-Барков), «Асаль» (режиссеры М. Егоров и Б. Казачков).

Отличный фильм «Большая жизнь» — это картина о зачинателях стахановского движения в Донбассе, о борьбе с происками врагов и их разгроме, картина о людях, воспитанных партией и закаленных ею. Ее особая ценность — высокая большевистская идейность, выраженная ярко, свежо и богато.

Большое место уделено в 1940 г. комедиям. Этот вид искусства особенно близок советским людям, которым чужды уныние и пессимизм, которые радостно трудятся и весело отдыхают, смело и уверенно смотрят в будущее. Вслед за вышедшими в конце 1939 г. комедиями «Аринка» и «Подкидыш», тепло встреченными зрителем, вышли «Светлый путь» и «Музыкальная история». В фильме «Музыкальная история» (авторы сценария Е. Петров и Г. Мунблит, режиссеры — А. Ивановский и Г. Раппапорт) впервые музыка присутствует не в качестве аккомпанемента или в виде вставных номеров, а как главное. Щедро и полнозвучно льется с экрана музыка Чайковского, Римского-Корсакова, Бизе, Бородина. Главную роль шофера Пети Говоркова исполняет артист С. Лемешев, много и прекрасно поющий в этом фильме. Над рядом кинокомедий работают режиссеры и актеры Ленинградской, Тбилисской, Ереванской и Одесской киностудий.

Детская и юношеская кинематография также выпустила в 1940 г. несколько новых удачных фильмов. Вышла последняя из горьковской трилогии картина М. Донского «Мои университеты», завершившая трудную и почетную работу по экранизации трилогии Горького. Оживленные и плодотворные споры вызвал в школьной аудитории фильм «Личное дело», поставленный режиссером А. Разумным по сценарию педагога В. Поташова. В этой картине хорошо показана, без ненужной лакировки и схематизма, советская школа, повседневная жизнь ребят, затронуты важные и актуальные проблемы взаимоотношений детей и взрослых, товарищества, роли школьного коллектива.

С одинаковым успехом прошел на взрослых и детских экранах фильм-сказка «Василиса Прекрасная», поставленная режиссером А. Роу. Маленькие зрители принимают с благодарностью и восторгом увлекательный, полный фантастики мир сказки, оживленный силой киноискусства. В самом деле, где еще можно воочию показать «настоящего» Змея Горыныча, Бабу-Ягу, подводное царство, на дне которого, в лепестке лилии, живет Василиса — крестьянская дочь, обращенная злыми чарами в лягушку. Авторы фильма бережно сохранили и философскую основу народной сказки — борьбу светлых и темных сил, доброго и злого начала и подчеркнули патриотическое ее звучание. Вот почему маленькие зрители, затаив дыхание, следят за приключениями Иванушки в заколдованном царстве Змея Горыныча и за битвой Иванушки со страшным трехглавым чудовищем.

Советская кинохроника после таких значительных фильмов, как «Могучий поток», «Седовцы, «Владимир Маяковский» и «ВСХВ», выпустила большой документальный фильм «Линия Маннергейма».

Фильм этот снимали операторы хроники на передовой линии фронта, в самой гуще боевых схваток. Нельзя без волнения следить за героическим продвижением наших войск, стремительным натиском танков, боевыми действиями авиации. «За родину! За Сталина!» — с этим лозунгом шла в бой армия страны социализма и побеждала врага, разрушала и преодолевала преграды, которые, казалось, не в состоянии была разрушить никакая сила в мире. «Линия Маннергейма» —подлинный исторический фильм. Правдиво и просто запечатлен в нем подвиг Красной Армии. Исключительно тепло встречена эта картина миллионами зрителей нашей страны.

Вместе с художественной кинематографией и кинохроникой неизмеримо выросла советская научно-техническая кинематография, мастера которой в мае 1940 г. также были награждены орденами Союза ССР. В их работах с наглядностью раскрыты сложнейшие процессы и явления, часто скрытые от глаза даже самого зоркого и внимательного наблюдателя. Необыкновенно разнообразен и широк круг тем научной кинематографии. Объектив киноаппарата проникает в глубины моря (режиссер Згуриди), на остров чаек — белых птиц (режиссер Светозаров), и в жизнь муравья-амазонки (режиссер Винницкий), фиксирует инстинкты и поведение животных и насекомых.

Научно-популярные фильмы показывают советскому зрителю замечательную архитектуру Ленинграда и Новгорода, раскопки Херсонеса, проводят зрителя по залам Эрмитажа и Государственной Третьяковской галереи (режиссеры Николаи и Васильев), по местам жизни и творчества Чайковского (режиссер Миримов), по Бородинскому полю (режиссер Дубинский), знакомя с огромными культурными богатствами нашей родины. Десятки фильмов — сельскохозяйственных, оборонных, спортивных, биологических, медицинских и др. выпущены в 1940 г. Начал выходить киножурнал «Наука и техника».

Недостаточно до сих пор высокохудожественных картин, построенных на национальном материале, мало комедий, мало талантливых оборонных фильмов. Исключительное внимание должно быть также обращено в дальнейшем на развитие цветного и стереоскопического (объемного) кино.

Наряду с достижениями были у советской кинематографии в 1940 г. и серьезные срывы, например, выпуск студией «Мосфильм» фальшивого фильма «Закон жизни». Фильм этот, клеветавший на советскую молодежь, проповедывавший гнилую философию распущенности, был осужден советской общественностью и снят с экрана. Из этого факта творческие работники кинематографии, да и не только кинематографии, должны были сделать серьезные и глубокие выводы.

«ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР, — говорилось в приветствии Центрального Комитета и Совнаркома работникам кинематографии ко дню ее 20-летия, — призывают киноработников развивать и двигать вперед самое важное и массовое из искусств — кино, давать стране больше высокохудожественных и других нужных для всестороннего культурного подъема трудящихся картин, ярко отображающих историческое прошлое народов СССР и эпоху социализма, прославляющих успехи и героические подвиги советских людей, мобилизующих наш народ на преодоление трудностей нашего строительства и на дальнейшую беззаветную борьбу за торжество коммунизма».

В этих коротких словах — боевая программа действий для всей нашей советской кинематографии.

Театр

Сезон 1939/40 г. открылся всесоюзным смотром колхозных театров. Это было событие во всех отношениях знаменательное. Колхозные театры показали, что они преодолели творческую робость, характеризовавшую их на первых порах их существования и проявлявшуюся в боязни серьезной драматургии, в ученическом копировании методов прославленных театров. Смотр показал, что среди колхозных театров много культурных и талантливых коллективов, несущих колхозному зрителю настоящее, полноценное искусство. Особенно интересны были спектакли 4-го Горьковского колхозного театра. Большой и заслуженный успех выпал на долю спектакля «На дне». Молодые актеры сумели передать настроение пьесы, силу горьковского слова, заставили зрителя поверить в жизненность происходящего на сцене.

Этот же театр показал водевиль «Сады цветут», интересный главным образом тем, что он написан работниками театра — артистом Куличенко и режиссером Массом. Водевиль этот с успехом прошел затем во многих городах.

Интересно прозвучала на смотре и другая горьковская пьеса «Егор Булычев», поставленная Пугачевским театром Саратовской области. Театр также искал самостоятельной трактовки образа Булычева и создал талантливый, оригинальный спектакль.

Репертуар наших театров обогатился в этом сезоне рядом первоклассных классических произведений. Киевский театр им. Франко поставил пьесу классика украинской литературы Ив. Франко «Украденное счастье». В бессмысленно загубленной жизни героев пьесы отразилась вся тяжелая судьба гуцульского народа.

Замечательные артисты А. Бучма, Н. Ужвий, С. Милютенко заставили зрителя пережить трагедию прошлого и тем ярче почувствовать радость настоящего.

Сцена из пьесы В. Соловьева «Фельдмаршал Кутузов» в Государственном театре им. Вахтангова

Советский зритель любит веселый смех, ценит острую, глубокую сатиру. И театры показали ряд классических комедий.

Сатирическое жало этих произведений, написанных много лет тому назад, и сейчас еще не потеряло своей остроты. Первым в ряду этих спектаклей бесспорно является «Тартюф» в постановке Московского Художественного театра им. Горького. Этот спектакль представил особенный интерес, так как работу над ним начал еще покойный К. С. Станиславский, а М. Н. Кедров, завершивший ее, как бы реализовал творческое завещание великого реформатора театра.

Созданный артистом Топорковым образ Оргона без сомнения войдет в сокровищницу лучших достижений мольеровского театра.

Бессмертную гоголевскую комедию «Ревизор» поставил Московский театр им. Вахтангова. Этот спектакль привлек к себе внимание главным образом благодаря интересной и своеобразной трактовке народного артиста РСФСР Р.Н. Симонова образа Хлестакова. С большим артистическим блеском роль Анны Андреевны провела Е.Г. Алексеева.

Веселую комедию Гольдони «Слуга двух господ» (идущую на сценах многих театров нашего Союза) показал Московский театр сатиры. Под голубым небом Венеции звучат песни, разгуливают влюбленные пары, веселятся глуповатые купцы, поет куплеты разбитная служанка Смеральдина и чудит озорной Труффальдино (артист В. Хенкин). Актеры Театра сатиры изящно и мастерски разыграли этот спектакль.

В 1940 г. исполнилось 15 лет Театру сатиры. Кроме «Слуги двух господ», он приготовил к своему юбилею также интересный вечер классической комедии «Забытые страницы»: театр показал «Свадьбу» Чехова, «Детей» Горького и «Маленькую ошибку» по Лескову.

Большим творческим событием явились спектакли Художественного и Малого театров: «Три сестры» Чехова и «Уриель Акоста» К. Гуцкова. Крупнейшие наши театры выступили здесь в расцвете своего мастерства, показали высокую культуру советского театрального искусства, талант своих ведущих актеров.

В спектакле Малого театра «Уриель Акоста» (постановщик — народный артист РСФСР И. Судаков) народный артист СССР А. Остужев создал вдохновенный образ молодого философа, борца со средневековым мракобесием. Огромное трагическое дарование артиста развернулось здесь в полную силу. Своей игрой Остужев возродил лучшие традиции русского романтического театра. Художественный театр вторично поставил «Три сестры» Чехова.

Наш лучший театр смог с новой глубиной поставить бессмертную пьесу о русской интеллигенции, которая не находила применения своим силам в царской России, жаждала настоящего дела и мечтала о лучшем будущем. Обаятельные образы этих людей создали артисты Художественного театра. Зритель надолго запомнил замечательных актрис Тарасову, Еланскую, Степанову, сыгравших трех сестер, Грибова в роли старого доктора Чебутыкина, Хмелева — барона Тузенбаха, Ливанова — Соленого. Мастерство постановщиков, неувядающий талант народного артиста СССР Вл. И. Немировича-Данченко сказались в этом спектакле с исключительной силой. Со сцены веяло нежной поэзией чеховской драматургии, чеховский лиризм был передан во всей его прелести и обаянии.

Радостное впечатление произвел на зрителей спектакль театра им. Ермоловой «Как вам это понравится». Блестящая шекспировская пьеса была изящно и остроумно поставлена художественным руководителем театра Н.П. Хмелевым и М.О. Кнебель. Прекрасно провели свои роли Д. Фивейский (шут), Л. Орданская (Розалинда), Ф. Корчагин (Орландо) и др.

С каждым годом все большее место в репертуаре наших театров занимает советская драматургия. На сцене Театра сатиры прошли две новых советских комедии «Страшный суд» Шкваркина и «Сашка» К. Финна. Талантливые артисты театра создали в этих спектаклях ряд глубоко правдивых, комических образов. Из современных сатирических пьес наибольший интерес, несомненно, представила комедия белорусского драматурга К. Крапивы «Кто смеется последним».

Мастерски написанная, острая и злая, эта пьеса, высмеивающая самых заклятых врагов народа, была талантливо поставлена Первым Белорусским государственным драматическим театром.

Спорной оказалась постановка интересной пьесы Панферова «Жизнь» в Малом театре. Спектакль много проиграл оттого, что оказался перегруженным натуралистическими подробностями.

Особенно запомнилась в этом спектакле острая и выразительная игра Н.А. Светловидова (Дудареев) и А. Никольского (Юлон). Хорошо была поставлена «Жизнь» Ростовским-на-Дону театром Красной Армии.

Большой успех имела пьеса В. Соловьева «Фельдмаршал Кутузов», с замечательным мастерством поставленная на сцене Государственного театра им. Вахтангова заслуженным артистом РСФСР Н. Охлопковым. Обаятельный образ Кутузова, русского патриота, простого и доброго человека, поистине отца солдат, создал артист В. Державин.

Серьезных творческих успехов достигли в этом сезоне многие периферийные театры нашей страны. Они смело берутся за постановку новых пьес советских драматургов. Важным событием театральной жизни последнего года явился смотр творческой молодежи театров Советского Союза, проведенный Всесоюзным комитетом по делам искусств.

Известно, как трудно было выдвинуться молодому актеру в дореволюционное время. Подхалимство, угодничество перед режиссером и антрепренером — вот те методы, которые были в ходу в дореволюционном театре.

Руководствуясь указаниями товарища Сталина о воспитании кадров, советский театр организует смотр — проверку того, как театры Советского Союза воспитывают кадры. И в этом большом деле застрельщиком среди крупнейших театров СССР выступил дважды орденоносный Московский Художественный театр им. Горького. Силами своей молодежи он поставил спектакль «Трудовой хлеб» (А. Островского).

Интересно прошел смотр также в театре им. Вахтангова, показавшем полный молодости и веселья спектакль «Соломенная шляпка», поставленный молодым режиссером Тутышкиным и сыгранный молодыми артистами. Молодежь играла ответственные роли в большинстве спектаклей репертуара этих театров.

Много интересных, свежих дарований выявил смотр и в периферийных театрах. В нашей стране впервые в мире были созданы специальные театры для детей. Некоторые из них справляли в 1940 г. 20-летие своего существования. Наиболее удачными спектаклями, которые они показали в этом сезоне, были, несомненно, «Снежная королева» Е. Шварца в Московском театре для детей, «Брат героя» Л. Кассиля в Московском театре юного зрителя, «Голубое и розовое» в ленинградском Новом ТЮЗе, «Малахитовая шкатулка» в Свердловском ТЮЗе, «Чудесная дудка» Вит. Вольского в Белорусском ТЮЗе (Минск). Театры для детей ставят сложные и большие произведения классиков русской и мировой литературы (Грибоедов, Мольер), постоянно помня завет Станиславского, что «играть для детей надо так же, как и для взрослых, только тоньше и лучше». Смотр детских и кукольных театров, прошедший по всей стране, продемонстрировал высокий уровень их мастерства.

Народный артист СССР А.А. Остужев в роли Уриеля (пьеса К. Гуцкова «Уриель Акоста» в Государственном ордена Ленина академическом Малом театре)

Конец театрального года ознаменовался значительными событиями — в мае в Москве продемонстрировали свое искусство театры города Ленина, в июне — театры Минска, в октябре — театр Бурят-Монгольской АССР.

Старейший русский театр — Ленинградский академический театр им. Пушкина — прошел за годы советской власти огромный и сложный путь развития. Наибольшим успехом из классических постановок театра пользуется «Маскарад» Лермонтова. Опустошенное, холодное высшее общество, против которого восстает Арбенин, явственно предстало в этом спектакле перед зрителем. Мастерски сыграл разочарованного бунтаря народный артист СССР Юрьев.

Весь блеск своего замечательного таланта развернула старая, но как будто не стареющая Корчагина-Александровская в пьесе Островского «Лес».

Образ Владимира Ильича Ленина создал артист Скоробогатов в пьесе «Ленин» Каплера и Златогоровой. Он передал не только внешний облик великого вождя, но в ряде моментов захватил зрителя глубоким проникновением в мысли, чувства, поступки Владимира Ильича. Много споров вызвала поставленная Большим драматическим театром им. Горького интересная пьеса Копкова «Царь Потап».

Ленинградцы продемонстрировали нам свой замечательный театр юного зрителя, который показал две сказки и серьезную пьесу из жизни детей до революции.

Задорный, блещущий молодостью и весельем Театр комедии был восторженно принят советскими зрителями. Художественный руководитель театра художник Акимов воспроизвел в своих замечательных декорациях старую Испанию, сказочный мир Андерсена.

Спектакли «Валенсианская вдова» Лопе де Вега и «Тень» Е. Шварца пленяют своей изобретательностью, неустанными поисками новых форм и методов театрального мастерства.

В июне 1940 г. состоялась в Москве декада белорусского искусства. Белорусскими театрами создан ряд спектаклей на темы о героической борьбе белорусского народа, о людях советской эпохи. На сцене Белорусского драматического театра ставятся пьесы русских классиков, лучшие пьесы советских драматургов. Первый Белорусский государственный драматический театр выступил на декаде с четырьмя спектаклями: «Партизаны» и «Кто смеется последним» К. Крапивы, «Гибель волка» Самуйленка и «Последние» М. Горького.

Мастерскую игру показали в этих спектаклях народные артисты республики Глебов, Владимирский, заслуженные артисты БССР Жданович, Рахленко, молодой артист Барановский и др. Декада наглядно продемонстрировала, каких серьезных успехов добились белорусская драматургия и белорусские театры.

Светлана Бородина редактор журнала «Мир искусств», доктор педагогических наук, профессор «Темен русский народ, темен и безграмотен, и потому из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк» — писал основатель советского государства В.И. Ленин, хотя гораздо большее хождение получил лишь фрагмент его цитаты. Какого-то заметного развития в первые послереволюционные годы эти жанры не получили — мешали Гражданская война, голод, обнищание народа, разруха. Заняв пост руководителя государства, И.В. Сталин поначалу относился к кино просто как зритель, но все изменилось, когда фильмы стали звуковыми. Лидер партии понял, какую мощнейшую пропагандистскую работу можно возложить на экранных героев, если они будут произносить правильные слова. С этого времени должность главы Комитета по делам кино стала ключевой в идеологической работе, хотя и опасной. В интересующий нас период 1939—1940 годов недолгое время ее занимал Семен Дукельский, сменивший арестованного и вскоре расстрелянного Бориса Шумяцкого. Бывший чекист Дукельский ввел военную дисциплину, в частности судебные иски за опоздание на работу. Назначив какому-то деятелю искусств встречу на половину второго, которое тот понял, как поняли бы мы с вами, он долго криком объяснял разницу между 01:30 и 13:30, а ожидавшим в приемной слышны были его команды секретарю: «Введите режиссера». Дукельский остановил все киносъемочные процессы, если они были посвящены исторической тематике. Так, была запрещена киноверсия «Пиковой дамы», снятая Михаилом Роммом с гениальной музыкой С. Прокофьева. Но, в отличие от своего предшественника, Дукельский позволил Сергею Эйзенштейну снять фильм «Александр Невский», который считается лучшим фильмом, созданным в СССР в 1930-е годы. Советское кино 1939—1940 годов, перед которым была поставлена задача транслировать историческую роль исключительной личности, чаще всего правителей и полководцев, было занято созданием образов Петра Первого, Щорса, Минина и Пожарского, Суворова. Михаила Ромма после оглушительного успеха «Ленина в Октябре» обязали в 1939 году снять его продолжение — «Ленин в 1918 году», когда руководителей государства уже фактически два — Ленин и Сталин. Итак, абсолютный блокбастер «Александр Невский» выходит на большой экран в самом конце 1938 года, а уже в феврале 1939-го Эйзенштейн и исполнитель главной роли Николай Черкасов получили за фильм высшую государственную награду СССР — орден Ленина. Также режиссер получил степень доктора искусствоведения без защиты диссертации. 22 марта 1939 года «Александр Невский» вышел в прокат в США, писали, что президент США Франклин Рузвельт был очень тронут фильмом. В новогоднюю ночь 1939 года в столице можно было встретить людей, одетых в маскарадные костюмы героев фильма, а дети на улицах играли в «Ледовое побоище». Только в конце лета этого года после заключения пакта Молотова — Риббентропа в связи с прекращением антинемецкой и антифашистской пропаганды в СССР «Александр Невский» из соображений политкорректности был изъят из кинотеатров. На советском ордене Александра Невского, учрежденном в 1942 году, изображен лик не самого Александра Невского, чьего прижизненного портрета не существует, а Николая Черкасова. Единственными противниками фильма были старые большевики, увидевшие в фильме пафос русского патриотизма и не желавшие расставаться с прежними ценностями интернационализма. Но их к тому времени осталось так мало, и говорить об этом вслух стало так опасно…

Марсель Мубараков доцент кафедры театрального творчества КазГИК, заслуженный деятель искусств РТ Драматургия и зрелищное искусство в целом откликается на запросы зрителя, учитывает его культурный уровень и менталитет. Поэтому в советское время театральные и кинопостановки строились на принципах соцреализма. На тот момент народу хотелось видеть реальное существование и преимущественно житейский уровень переживаний. Татарский театр той поры начинался с подражания русскому театру. Так, в нем принципы соцреализма передавались через бытовой реквизит и декорации, такие как стол, угол избы, деревенский забор и т. д. В этот материальный пласт режиссеры-постановщики аккуратно добавляли поэтизацию в основном через способы игры. Идею социальных срезов можно проследить во многих работах Галиасгара Камала, который унаследовал театральные традиции Александра Островского и придал им национальный колорит. Если сравнивать советский театр и современный, то, на мой взгляд, в перестроечное и более позднее время фокус внимания резко сместился с чувств и мыслей на действия. Если раньше чаще ставили драму, то теперь усилилась тенденция к комедии. Сейчас преобладает фабула, событийность, что является откликом на запросы молодежи и переход к «клиповому мышлению». Как результат, на сцене много бегают, суетятся, жестикулируют, форсируют голосом. В целом современный театр полон экспериментов и попыток переосмыслить, а зачастую — просто скопировать западный опыт. К сожалению, при этом копируются и грубые ошибки, которые зритель не прощает. Некоторые постановки едва дотягивают до конца сезона, потому что не вызвали интереса и одобрения у зрителя. Киноискусство тоже меняется. В советский период оно находилось в жесточайших рамках соцреализма. Сейчас — перенимает западные традиции и начинает массового создавать картины про иллюзию прекрасной жизни, где из Золушки можно превратиться в Принцессу. Таков запрос кинозрителя. В заключение хочу отметить, что в ТАССР был заложен хороший фундамент для документального кино, оно и сейчас на высоком уровне. Также у нас начинается подъем художественного направления, есть талантливые молодые режиссеры, за успехами которых приятно наблюдать.