«Сотни домов и церковь под снос»: Вознесенское подняли по напрасной тревоге?

Жители убеждены — новый генплан лишит их половины поселка. Разработчики и мэрия Казани это опровергают

Проблема сноса домов в поселках Казани в рамках развития города взбудоражила многих жителей пригорода. Вот и в Вознесенском ознакомились с проектом генплана и пришли в ужас, поскольку увидели, что новые дороги лишат крыши над головой едва ли не половину поселка. Ни разработчик документа Олег Григорьев, ни советник мэра Владимир Фомин, выступивший накануне на сессии Госсовета РТ, пока не могут разуверить людей, что сноса в этом селе не будет. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

«Веры в их слова нет, куда еще я должен был обратиться?»

Не иначе как спланированной акцией назвал волну возмущения вознесенцев советник мэра Казани Владимир Фомин. Выступая на сессии Госсовета РТ, чиновник заверил, что никакого сноса домов в поселке из-за строительства Вознесенского тракта не планируется:

— Территория Вознесенского тракта — колоссальный всплеск эмоций от населения, листовки. А в WhatsApp есть информация, что мы хотим строить по поселку Вознесенское. Под снос попадает 6 улиц, церковь 1704 года. Эта акция, наверное, специально кем-то затеяна! Поскольку по генеральному плану видно, что дорога пройдет между улицами Бахтизина и Вознесенской — между ними есть километр, в будущем тракт соединится с коридором между улицами Минской и Закиева, — убеждал депутатов Фомин.

Житель Вознесенского Ильдар Утебаев недоумевает по поводу этого заявления и настаивает, что его дом находится в зоне предполагаемого строительства новой развязки.



— Мой дом попадает под снос! Речь именно о радиальной дороге, а не о Вознесенском тракте, о котором говорил Фомин! Началось все в 2016 году, когда мы с семьей купили участок и оформили. Когда уже получили документы, нам понадобилось кое что уточнить в Управлении архитектуры и градостроительства. Тогда нам и сказали, что наш дом в зоне строительства будущей дороги. Один из начальников вообще говорил, что дорогу планировали еще в 2008 году, когда на этих землях никто не жил, а со временем люди стали строиться, но никто ничего не говорил им. Нам обещали, что в 2018 году будут пересматривать генплан и решать: проводить дорогу или нет. Поэтому тогда мы успокоились, — рассказал «Реальному времени» Ильдар Утебаев.

«Речь именно о радиальной дороге, а не о Вознесенском тракте», — говорит Ильдар Утебаев



Местный житель особенно просил обратить внимание, что при покупке земли с домом его семья использовала материнский капитал, сделку проверяли в отделе опеки и попечительства района и дали добро. «Куда еще я должен был обратиться? Я сделал все по закону. Сейчас говорят о разрешении на строительство, его действительно нет, потому что в то время, когда мы строились, действовала дачная амнистия. Странно, что вчера прозвучали такие слова, что сноса не будет. Хотелось бы, чтобы так и было, но веры в их слова нет», — сомневается Утебаев. Мужчина добавил, что окончательного решения по строительству дороги нет и он рассчитывает на публичные слушания по новому генплану, где собирается выступить с этим вопросом.

«Вознесенский тракт нас не волнует»

Ильдар, как и другие местные жители, рассказывает, что предполагаемый Вознесенский тракт их не волнует, потому что он действительно не затрагивает жилые дома. Речь о радиальной дороге, своеобразной развязке, для строительства которой как раз, по уверениям местных жителей, придется снести не меньше ста домов и даже старинную церковь Тихвинской иконы Божьей Матери. Впрочем, в приемной Казанской епархии не подтвердили эту информацию, отметив только, что у них нет данных о том, что по новому генплану церковь находится на участке для предполагаемого строительства дороги, как и нет сведений о ее возможном сносе.

В Казанской епархии отметили, что у них нет данных о том, что по новому генплану церковь находится на участке для предполагаемого строительства дороги



Другой житель Вознесенского, Ильдар Ахмадиев, в Управление архитектуры и градостроительства не обращался, но тоже разглядел в проекте генплана, что новая дорога пройдет по его участку. Его дом и дом Ильдара Утебаева находятся по соседству: «Вчерашним выступлением в Госсовете удивлен. По генплану мой дом попадает под снос. Все ждут слушаний, чтобы задать эти вопросы. Да и среди местного населения нет окончательного понимания, где проходит дорога", — рассуждает Ахмадиев.



Профсоюзная и Центральная могут пострадать?

Со слов местных жителей, около ста домов придется снести, чтобы появилось место для запроектированной развязки, больше всего пострадают территории на Центральной и Профсоюзной улицах. На них еще недавно люди покупали землю, но им не говорили о возможном строительстве. При этом население Вознесенского в большинстве своем знало о Вознесенском тракте, для которого уже давно держат нетронутый участок. Другое дело — радиальная дорога, о которой жители узнали только сейчас из проекта нового генплана.

Впрочем, первый заместитель директора по производственным вопросам Института генплана Москвы, который принимал активное участие в разработке нового генплана Казани, Олег Григорьев все равно отрицает любую возможность сноса как жилых домов, так и церкви в Вознесенском:

— Нет, сноса не будет. Это напрасные тревоги. В материалах генплана все видно — никакого сноса не будет, — заверил Григорьев.

«В материалах генплана все видно — никакого сноса не будет», — уверяет Григорьев. Фото Инны Серовой

Добраться до правды и выяснить все обстоятельства строительства дорог жители Вознесенского намерены сами. В ближайшие дни в поселке пройдут рабочие встречи в рамках обсуждения генплана.