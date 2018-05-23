На ремонт главного здания Казанского государственного аграрного университета направят 34 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) РТ 22 мая разместило тендер на ремонтно-реставрационные работы главного здания Казанского государственного аграрного университета, расположенного по адресу ул.К.Маркса, д.65. На эти цели из бюджета республики выделили 33,9 млн рублей.

Подрядчик должен будет отремонтировать внутренние и наружные двери, фасад, оконные проемы, кровлю и т.д.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 июня.

Ранее Казанский государственный аграрный университет вошел в рейтинг востребованности сельскохозяйственных вузов РФ за 2017 год.