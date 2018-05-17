Экс-замминистра культуры Пирумова задержали по делу о хищении 450 млн рублей

Следователи СКР совместно с ФСБ России задержали экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа»

Как сообщается в Telergam-канале Следкома, еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо. У подозреваемых уже прошли обыски.

По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации.

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова виновным в хищениях средств, выделяемых на реставрацию объектов культурного наследия. Экс-чиновник был приговорен к полутора годам колонии, однако освобожден в зале суда.