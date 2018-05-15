Ренат Лайшев: «Тему разлада Медведевой с тренером кто-то тонко переправил на меня»

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал о ситуации вокруг расставания Евгении Медведевой со своим тренером Этери Тутберидзе.

— Как так вышло, что именно вы первым объявили о расставании Медведевой с Тутберидзе?

— Я никаких заявлений не делал, это чистый вброс СМИ! Только представьте: я глава семейства — и зачем мне первому заявлять о разладе в нем? Это очень интимная вещь, внутрисемейная, сегодня сходятся, завтра расходятся. Мне кажется, эту тему на меня очень тонко переправил некий специалист из фигурного катания, дабы им самим не участвовать в процессе развода. В общем-то, это было не очень корректно.

— Как это произошло?

— Я просыпаюсь, а по каналу «Россия 24» говорят, что Лайшев сделал заявление. Заявление — это серьезная вещь. Повторю, зачем мне это было делать? Уж кому-кому, а мне было выгоднее, если бы эта тема осталась внутри школы, а там, глядишь, стороны одумались бы и продолжили работать в тандеме. Я не знаю, почему вокруг этого возник такой ажиотаж. Это настолько частое явление в мире спорта: ребенок вырос и выпорхнул из гнезда.

— Но здесь все же речь о разрыве с тренером. Разница есть?

— Все абсолютно одно и то же. Вот я, условно, 11 лет тренируюсь у одного тренера, и мне хочется попробовать что-то другое — а вдруг там будет лучше? Пока ты сам не столкнулся с трудностями и ошибками, ты никогда этого не поймешь.

— С чего все началось в ситуации с Медведевой?

— Какое это теперь имеет значение? Главное, чтобы сохранилась эта мастерская, тем более что мои взаимоотношения, как администратора, и с Тутберидзе, и с Медведевой — они нормальные, добрые. И я стараюсь их обеих сохранить, дабы никто специально не подогревал их конфликт. Потому что сегодня современный спорт — это колоссальная конкуренция, и есть внешние силы, их достаточно много, которые все равно завидуют и мешают. Заметили, Тутберидзе практически никому не дает больших интервью? Потому что она трудоголик, она рабочий человек, и для нее самое главное удовольствие — это процесс и результат. Но до нее все равно добрались, — сказал Лайшев корреспонденту «Реального времени».

Напомним, ранее в СМИ появилась новость со ссылкой на Рената Лайшева, что фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе.