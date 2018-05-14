Первый участник кластеров Татарстана заявился на господдержку правительства РФ
Завод по производству аккумуляторных батарей ООО «Барс Технолоджи» оказался первым и пока единственным предприятием из Татарстана, которое претендует на субсидии для кластерных проектов от правительства России.
По условиям, отобранные проекты получат компенсацию в объеме до 50% технологических затрат на кластерный проект. Получателей субсидий определят в период с 25 по 30 июня, сообщили «Реальному времени» в центре кластерного развития и кооперации субъектов МСП РТ.
Сегодня завод в «Алабуге» осмотрели министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, директор ГК «Кориб» Олег Коробченко и председатель машиностроительного кластера Сергей Майоров.
Ранее в интервью «Реальному времени» руководитель центра кластерного развития Альберт Гайфуллин рассказывал о заявке: «Сумма реализуемого проекта будет составлять порядка 1 млрд рублей. Соответственно, сумма компенсации, которую мы планируем привлечь, 229 млн рублей».
Справка
«Барс Технолоджи» – совместный проект ГК «Кориб» и казахстанского ООО «Торговый дом Kainar Tecnologies». Завод открыли в декабре 2017 года. Цель проекта — к 2020 году стать лидером российского производства аккумуляторных батарей и занять 15% рынка РФ.
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