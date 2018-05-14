Первый участник кластеров Татарстана заявился на господдержку правительства РФ

Фото: центра кластерного развития и кооперации субъектов МСП РТ

Завод по производству аккумуляторных батарей ООО «Барс Технолоджи» оказался первым и пока единственным предприятием из Татарстана, которое претендует на субсидии для кластерных проектов от правительства России.



По условиям, отобранные проекты получат компенсацию в объеме до 50% технологических затрат на кластерный проект. Получателей субсидий определят в период с 25 по 30 июня, сообщили «Реальному времени» в центре кластерного развития и кооперации субъектов МСП РТ.

Сегодня завод в «Алабуге» осмотрели министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев, директор ГК «Кориб» Олег Коробченко и председатель машиностроительного кластера Сергей Майоров.

Ранее в интервью «Реальному времени» руководитель центра кластерного развития Альберт Гайфуллин рассказывал о заявке: «Сумма реализуемого проекта будет составлять порядка 1 млрд рублей. Соответственно, сумма компенсации, которую мы планируем привлечь, 229 млн рублей».