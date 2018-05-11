Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин: «Рассчитываем только на свои силы»

12 мая саратовский «Автодор» проведет заключительный матч в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ. Баскетболисты «Астаны» примут саратовцев на своем паркете в Казахстане.

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка:

— «Астана» — серьезный соперник, которому только победа оставляет шансы на попадание в плей-офф. Поэтому с мотивацией у хозяев проблем не возникнет. Однако и мы сосредоточены на решении своих задач и хотим завершить регулярный чемпионат на 5-м месте. Рассчитываем только на свои силы и сделаем все, чтобы выиграть в столице Казахстана.

Перед заключительным поединком «Автодор» находится на пятом месте с 36-ю очками, а «Астана» с 30-ю — на десятой позиции.

