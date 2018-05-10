Посетители «Самара Арены» рассказали о несуществующих местах на стадионе

Зрители матча между «Крыльями Советов» и «Кубанью», который прошел 6 мая на стадионе «Самара Арена», сообщили о несуществующих местах на стадионе, а также о многочисленных проблемах с зрительскими креслами.



Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на одну из посетительниц, в секторе С-219 полностью отсутствовали зрительские сиденья под №26.

«Места под №26 не существовало вовсе. После кресла №25 сразу следовало кресло №27. И так было в каждом ряду сектора», — сообщила она.

Также зрители жаловались на сломанные сиденья и неудобное расположение кресел из-за близкого расположения стенок и перил.

27 апреля стало известно, что стадион «Самара Арена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Его подрядчиком является ПСО «Казань». Арена является самой крупной из всех, построенных к ЧМ-2018.