В Новосибирской области студент расстрелял одногруппников и покончил жизнь самоубийством

В Новосибирской области 17-летний студент первого курса колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина во время занятий расстрелял одногруппников и покончил жизнь самоубийством.

Пострадали три человека. Одного подросток ранил в руку, двое получили переломы, выпрыгивая из окон. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Дело взято на особый контроль, сообщает официальный представитель СК РФ.

Как отметил глава ведомства Александр Бастрыкин, необходимо дать принципиальную оценку произошедшему, установить все обстоятельства, которые способствовали совершению данного преступления.



Напомним, в апреле в Набережных Челнах обстреляли школу №7 в поселке ЗЯБ. На окнах учебного заведения осталось несколько отверстий от пуль.