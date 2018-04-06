В Челнах обстреляли школу №7 в поселке ЗЯБ
В Набережных Челнах обстреляли школу №7 в поселке ЗЯБ. На окнах учебного заведения осталось несколько отверстий от пуль.
Очевидцы говорят, что «произошли выстрелы в учебном классе. 4—5 отверстий от пуль». По их словам, администрация школы не принимает абсолютно никаких мер.
На момент написания материала комментарий от УВД Челнов получить не удалось.
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