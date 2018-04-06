В Челнах обстреляли школу №7 в поселке ЗЯБ

В Набережных Челнах обстреляли школу №7 в поселке ЗЯБ. На окнах учебного заведения осталось несколько отверстий от пуль.

Очевидцы говорят, что «произошли выстрелы в учебном классе. 4—5 отверстий от пуль». По их словам, администрация школы не принимает абсолютно никаких мер.

















На момент написания материала комментарий от УВД Челнов получить не удалось.



Ранее школьница в Курганской области расстреляла одноклассников из пневматического пистолета отца.