Максим Вылегжанин возглавил Федерацию лыжного спорта Удмуртии

Новым председателем Федерации лыжных гонок Удмуртии стал прославленный лыжник, трехкратный призер Олимпийских игр и чемпион мира 2015 года Максим Вылегжанин. Об этом он рассказал сегодня, 8 мая, в эфире радио «Комсомольская правда. Ижевск».

Своими основными задачами на новом посту Вылегжинин назвал решение вопросов с экипировкой и зарплатами, а так же поиск спонсоров. В то же время он отметил высокий уровень и перспективы молодых местных лыжников.

Несмотря на новую должность, лыжник не планирует уходить из большого спорта. До конца мая он хочет выстроить работу федерации, после чего будет руководить федерацией в удаленном режиме с подготовительных сборов.

Ранее Федерацией лыжного спорта Удмуртии руководила еще одна звезда удмуртских лыж, двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова.