ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 30 тысяч франков за расизм

Международная федерация футбола оштрафовала Российский футбольный союз на 30 тысяч швейцарских франков (около 1,89 млн рублей) за проявление расизма российскими болельщиками во время матча российской сборной против Франции.



«Российский футбольный союз оштрафован на 30 тысяч швейцарских франков за проявления дискриминации, выражавшиеся в скандировании болельщиков во время товарищеского матча между национальными сборными России и Франции 27 марта 2018 года в Санкт-Петербурге», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении РФС 17 апреля.

Напомним, сборная России по футболу потерпела поражение от национальной команды Франции в товарищеской встрече. Матч закончился со счетом 1:3 в пользу французов.