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Тольяттинская «Лада» раздает лучшие кадры

09:31, 07.05.2018

В екатеринбургский «Автомобилист» из тольяттинской «Лады» перешел форвард Георгий Белоусов, сообщает пресс-служба уральцев.

Контракт рассчитан на два года.

Последние четыре года праворукий нападающий защищал цвета «Лады». В сезоне-2017/18 27-летний игрок принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ. Он записал на свой счет 31 (8+23) балл и стал лучшим бомбардиром волжской команды. Его показатель полезности составил «-3». Также Белоусов заработал 22 минуты штрафного времени.

Напомнм, что «Лада» исключена из участников следующего сезона в Континентальной хоккейной лиге и будет выступать в ВХЛ.

Ранее тольяттинский клуб возглавил уфимский воспитанник Анатолий Емелин, который был главным тренером «Автомобилиста» в 2013-2015 годах.

СпортХоккей
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