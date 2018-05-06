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В США стали реже пользоваться Facebook после скандала с Cambridge Analytica

16:59, 06.05.2018
В США стали реже пользоваться Facebook после скандала с Cambridge Analytica
Фото: pixabay.com

Каждый четвёртый пользователь Facebook в США стал реже прибегать к социальной сети или вовсе отказался от неё после скандала с британской аналитической компанией Cambridge Analytica, связанного со сбором данных. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос, проведённый Reuters совместно с компанией Ipsos.

Так, почти половина (49%) пользователей Facebook в США заявили, что не стали заходить в соцсеть реже. При этом 26% опрошенных отметили, что заходят в социальную сеть еще чаще, а 23% респондентов заявили, что в последнее время меньше используют Facebook, не используют вообще или удалили свой аккаунт.

Всего в опросе с 26 по 30 апреля принимали участие 2194 совершеннолетних американца.

Ранее сообщалось, что Cambridge Analytica после скандала с Facebook начала процедуру банкротства.

ТехнологииТелекоммуникации
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