В Нижнем Новгороде задержали директора департамента строительства при получении взятки

Следователи задержали директора департамента строительства Нижнего Новгорода Юрия Щеголева по подозрению в получении взятки в 6,5 млн рублей. Об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, осенью 2016 года подозреваемый предложил директору строительной компании оказать содействие при участии в аукционе на строительство детского сада в ЖК «Зенит» Советского района Нижнего Новгорода за взятку в размере 6,5 миллионов рублей.



По результатам проведенного аукциона со строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 130,5 миллионов рублей.



Щеголева задержали 2 мая при получении последней части взятки в 800 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время чиновнику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее СКР возбудил дело против бывшего главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. Их подозревают в получении взятки на 17 млн рублей.