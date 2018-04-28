Новый бюджетный iPhone не получит технологию 3D Touch

Осенью этого года будут представлены новые смартфоны от компании Apple. По некоторым данным, один из них будет считаться бюджетным.

Аналитик американской компании Мин-Чи Куо сообщил, что в «бюджетном» смартфоне не будет функции 3D Touch. По его данным, в iPhone будет использоваться технология Cover Glass Sensor, которая позволит уменьшить модуль экрана. Кроме того, на защитном стекле появится еще один слой, который пока называется Touch Film Sensor, сообщают «Актуальные новости».

Ранее сообщалось, что Apple выпустит 11 новых моделей iPhone. Соответствующая заявка от американской компании появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.