Первый зампрокурора Казани постановил передать дело о смертельном таране в Следком

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Материалы уголовного дела о гибели полицейского в результате смертельного тарана будут изъяты у Главного следственного управления МВД по РТ и переданы в Следком. Такое решение сегодня принял первый заместитель прокурора Казани Денис Хабибуллин, сообщают источники «Реального времени».

Напомним, ранее стала известна возможная причина такой передачи — в действиях задержанного водителя Артура Сатрутдинова усматриваются признаки не только грубого нарушения правил дорожного движения, повлекшие смерть человека, но и признаки посягательства на жизнь сотрудника полиции.

Новое дело пока не возбуждено.

Напомним, резонансная авария произошла сегодня ночью на пересечении улиц Волгоградской и Декабристов. Сотрудники ГАИ преследовали подозрительную и частично поврежденную иномарку, один из экипажей пытался преградить ей путь, но водитель не сбавил скорость. В результате один полицейский погиб, второй в больнице.



