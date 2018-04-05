В «Татагропромбанке» обнаружили недостачу активов на 1,1 млн рублей

Конкурсный управляющий «Татагропромбанка» (Агентство по страхованию вкладов) сообщил, что в кредитной организации обнаружили недостачу активов в виде требования к системе денежных переводов НКО ЗАО «МИГОМ» в размере 1,18 млн рублей. Это связано с отсутствием документов, подтверждающих задолженность НКО перед банком.

Как передает АСВ, недостача была обнаружена по итогам инвентаризации имущества «Татагропромбанка», о которой стало известно 25 августа 2017 года.

В результате требования банка были включены в реестр требований кредиторов «МИГОМ» в размере 1,14 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что требования кредиторов к «Татагропромбанку» на конец февраля составили около 1,8 млрд рублей.