Дуров назначил новую акцию с бумажными самолетиками

Создатель Telegram Павел Дуров поблагодарил россиян за участие в акции с запуском бумажных самолетиков в поддержку свободного интернета и назначил очередную акцию на 19.00 воскресенья 29 апреля.



По словам Дурова, если спецслужбы получат ключи шифрования, то смогут бесконтрольно читать переписку пользователей мессенджера и это снизит безопасность общества в целом, передает «Медуза».

Также Дуров попросил писать ему на специальный почтовый адрес «о причинах, планах и методах блокировки».

Накануне Telegram призвал российских пользователей в 19.00 запустить из окна бумажный самолетик в знак поддержки «свободного интернета». В акции приняли участие жители Казани и Иннополиса.