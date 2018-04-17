Торговая марка «Домашкино» сменила дизайн

Жители Татарстана первыми оценят новый дизайн популярной молочной торговой марки «Домашкино». С апреля выпускать свою продукцию в обновленной упаковке начал Нижнекамский молочный комбинат (Ассоциация молочных производителей «Дамол»).

«Для своих домашних!» — таков девиз «Домашкино». И именно в этих словах суть нового позиционирования марки. Она берет на себя непростую роль главной помощницы хозяюшкам, понимающей желание женщин дать своим близким все самое лучшее и полезное. А что может быть полезнее натуральных продуктов: молочной каши с утра, бутерброда с нежным сливочным маслом, ароматных творожных сырников и чашки кофе или чая со сливками? И особенно, если все это приготовлено с любовью и заботой.

Именно такие молочные продукты носят имя «Домашкино». А о том, что они натуральные, полезные и безопасные, говорит знак качества – ГОСТ – на упаковках.

Разноцветные этикетки нового «Домашкино» похожи на разлинованные тетрадные листы. На каждой коробочке, бутылке или пакете — небольшая мамина записка, адресованная ребенку, и здесь же полезный совет уже самим хозяюшкам: где-то это рецепт проверенного народного средства для поднятия иммунитета, где-то — выпечки или другого блюда. Объединяет советы «привязка» именно к тому продукту, на упаковке которого они размещены. Еще одна «фишечка» — фото реальных мам, обращающихся к потребителям с упаковок. Именно они выступают в роли авторов записок и советов.

Отметим, что торговая марка «Домашкино» известна россиянам с 2012 года. Ее история началась в Поволжье (по данным компании Nielsen, сейчас «Домашкино» входит в топ-10 молочных марок Самарской области). Продуктам «Домашкино» доверяют потребители Самарской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской, Ульяновской и Оренбургской областей, а также Татарстана. Продукцию марки можно приобрести практически во всех крупных торговых сетях этих регионов (там постоянно проводятся ее дегустации). Постепенно география продаж расширяется по всей России, марка становится федеральным брендом.

Продукция «Домашкино» производится из натурального молока на Нижнекамском молочном комбинате, волгоградском МСК «Михайловский» (оба — члены Ассоциации молочных производителей «Дамол»), уфимском «Гормолзаводе» и чувашском «Ядринмолоко». В течение 2018 года в этот список войдут еще несколько предприятий из АМП «Дамол».

Торговая марка объединяет молоко, кефир, сметану, катык, ацидофильный напиток, йогурты, ряженку, сливочное масло, творог, сливки и йогурты. Все эти продукты, помимо высокого качества, отличают отменный вкус и гарантированно безопасный состав, отсутствие в нем консервантов, усилителей вкуса и прочих нездоровых добавок.

Единые стандарты качества для всех производственных площадок, выпускающих молочную продукцию марки, — главное для «Домашкино». Поэтому в каком бы регионе вы ее ни купили, можете быть уверенными: это настоящий продукт, приготовленный по традиционным рецептам из сырья с проверенных ферм.





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