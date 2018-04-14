«Синтез» обыграл «Астану» со счетом 21:4 в чемпионате России по водному поло
Казанский «Синтез» обыграл команду «Астана» из Казахстана. Матч 14-го тура чемпионата России по водному поло закончился со счетом 21:4.
Команды снова встретятся 15 апреля, игра начнется в 13.30.
В итоговой таблице «Синтез» занимает третье место с 37 очками, его соперник набрал семь баллов, расположившись на восьмой строчке.
Ранее казанский «Синтез» обыграл «Штурм-2002» из Московской области со счетом 10:8.Спорт Татарстан
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