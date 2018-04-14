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«Синтез» обыграл «Астану» со счетом 21:4 в чемпионате России по водному поло

20:44, 14.04.2018
«Синтез» обыграл «Астану» со счетом 21:4 в чемпионате России по водному поло
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Казанский «Синтез» обыграл команду «Астана» из Казахстана. Матч 14-го тура чемпионата России по водному поло закончился со счетом 21:4.

Команды снова встретятся 15 апреля, игра начнется в 13.30.

В итоговой таблице «Синтез» занимает третье место с 37 очками, его соперник набрал семь баллов, расположившись на восьмой строчке.

Ранее казанский «Синтез» обыграл «Штурм-2002» из Московской области со счетом 10:8.

Спорт Татарстан
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