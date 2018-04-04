СМИ: в Москве эвакуировали Курский вокзал из-за анонимного звонка о минировании

Около 900 человек эвакуировали в среду с Курского вокзала в центре Москвы после анонимного сообщения о «минировании». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«После звонка с угрозой взрыва из здания вокзала выведены почти 900 человек. Проводится проверка всех помещений», — рассказал собеседник агентства.

По информации ТАСС, несмотря на эвакуацию вокзала, движение поездов осуществляется в штатном режиме.



Отметим, что с 11 сентября 2017 года в России началась волна ложных минирований. Подробнее об эвакуациях в городах России из-за ложных звонков о минировании читайте в специальном сюжете «Реального времени».