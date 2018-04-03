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В Казани арестованы двое подозреваемых в организации ячейки «Таблиги джамаат»

09:52, 03.04.2018

Под арест по делу об организации деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат» отправлены двое жителей Татарстана. В этом преступлении подозревают 60-летнего уроженца Бавлов Тагира Салимова и 37-летнего Марата Назмиева из Рыбной Слободы, сообщают источники «Реального времени».

Ходатайства Следкома об аресте этих фигурантов в минувшую пятницу 30 марта удовлетворил Советский райсуд Казани. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе суда.

Ранее глава МВД Татарстана сообщил о том, что в Татарстане фактически ликвидированы действующие подразделения другой запрещенной международной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанной в России террористической.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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