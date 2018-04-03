«Транснефть» построит подводный нефтепровод под Камой за 574 млн рублей

«Транснефть» построит подводный нефтепровод под рекой Камой общей протяженностью 170 км. Соответствующий тендер на сайте госзакупок разместило АО «Средне-Волжский Транснефтепродукт», подконтрольное ПАО «Транснефть».

Стартовая цена выполнения работ по строительству нефтепровода составляет 574 млн рублей. Подводный переход МНПП «Альметьевск — Нижний Новгород» будет построен через Каму в качестве резервной нитки.

Подрядчику необходимо выполнить весь комплекс работ по созданию нефтепровода в период с 1 июля 2018 года по 8 сентября 2019 года.



Ранее сообщалось, что АО «Транснефть-Урал» потратит на археологическое обследование объектов в Башкирии более 4 млн рублей.