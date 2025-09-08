Как разработанная в Омске карта лояльности «Легенда» попала в дело в Казани

По делу об афере арестованы два менеджера фирмы «Город Легенд», ранее прокуратура Татарстана отменила 30 отказов в возбуждении этого дела

Признаки хищений по принципу пирамиды усмотрели силовики Татарстана в деятельности по продвижению программного продукта омских айтишников. По версии МВД республики, за счет привлеченных клиентов выплачивались вознаграждения предыдущим. Первые фигуранты дела уже в СИЗО, их подозревают в мошенническом хищении средств 32 жителей столицы Татарстана на сумму 3,5 млн рублей в течение двух лет, уточняют источники «Реального времени».

По делу омской компании задержали двух казанцев

Рамиса Гилязова и Артура Сафина задержали 3 сентября, в МВД считают, что оба ранее выступали руководителями казанского офиса вышеназванного ООО и принимали непосредственное участие в предполагаемом преступлении. Подтверждение этой информации можно найти в «Телеграме», в официальном канале поддержки партнеров LegendCard. 2 июня Гилязова, а 14 июня 2025-го Сафина там поздравляли с днем рождения!

«Артур, ты источник мотивации и силы для всех нас. Твоя способность вести за собой и стремление к высоким целям вдохновляют на новые свершения. В этот особенный день мы желаем тебе безграничной удачи в каждом начинании и смелости реализовать все свои мечты!» — писали от имени команды проекта Сафину. Почти такие же слова, с пожеланиями удачи и новых достижений, были адресованы и Гилязову, которого называли воплощением лидерства и целеустремленности.

Заметим, ранее оба задержанных неоднократно проводили виртуальные оперативки с партнерами проекта, а еще выступали с лекциями в виртуальной бизнес-школе. Причем на одной из веб-конференций «День Легенды» два казанца сопровождали своими выступлениями главного спикера — основателя компании Евгения Кузнецова.

Правда, новых постов в чате для партнеров с июня 2025-го не было. В официальном ТГ-канале приложения «Легенда» последняя публикация имела место в апреле — это был анонс «масштабного ребрендинга» карты.

В минувшую пятницу, 5 сентября, суд удовлетворил ходатайство следователя ГСУ МВД республики о самой суровой мере пресечения. Сами фигуранты и их адвокаты на заседании просили отказать в аресте и ссылались, что их причастность к преступлению не обоснована, а ряд таких же менеджеров казанского офиса получили в деле статус свидетелей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

За несколько часов до ареста прокуратура Татарстана обнародовала результаты своей проверки, указав, что в «действиях работников ООО «Город Легенд» установлены факты мошенничества в составе группы лиц», «их деятельность обладала признаками финансовой пирамиды». Также надзорное ведомство сообщило об отмене ранее вынесенных в полиции Казани 30 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. И указала — авторам заявлений о преступлении обещали прибыль от инвестиций в деятельность фирмы, но фактически деньги были похищены.

Как выяснило «Реальное время», первое уголовное дело по этой истории в Казани возбудили 14 июля 2025-го — в отношении неустановленных лиц, похитивших, по версии силовиков, средства 32 граждан — преимущественно студентов, часть которых вложили в проект «Города Легенд» не свои, а кредитные деньги.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«Ни о какой классической пирамиде тут речи нет. Это реальный программный продукт, к тому же востребованный бизнесом. Все так называемые потерпевшие заключали с компанией партнерское соглашение, по условиям которого получали продукт и дальше должны были его распространять и зарабатывать на этом. Есть люди, которые реально зарабатывали, а есть те, у кого это не получилось. Но почему-то одни менеджеры стали в деле свидетелями, а другие — подозреваемыми», — поделился с «Реальным временем» один из близких к фигурантам источников.

Ущерб может вырасти?

Потери отдельных потерпевших варьируются от 100 до 150 тысяч рублей. А общий размер предполагаемого ущерба за период с 1 января 2022 года по 8 июля 2024-го пока оценивают в 3 млн 499 тысяч рублей. При этом ущерб еще может увеличиться. Ведь в МВД Татарстана полагают: от противоправной деятельности представителей ООО на территории Казани пострадало не менее 38 граждан.

В Казани компания работала по адресу: улица Спортивная, 3. Головной офис находится в Омске, причем организация существует уже 10 лет и специализируется в сфере разработки программного обеспечения. Одноименное ТОО работает и в Павлодаре (Казахстан).

Примечательно, что Банк России еще в ноябре 2024-го включил омский «Город Легенд» в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. И четко указал — речь идет о признаках финансовой пирамиды.

Указанный Банком России сайт организации в настоящее время недоступен, зато в ЕГРЮЛ указан новый, и он все еще работает. Правда, дозвониться по указанному на сайте многоканальному телефону журналисту «Реального времени» не удалось.

На одноименном сайте рассказывается о главном продукте «Города Легенд» — одноименном мобильном приложении, электронной карте лояльности, которая предлагает скидки, бонусы, подарки по карте заведений, работающих как в Омске, так и по стране. Из представленной на веб-ресурсе информации следует — в программе участвуют 350 компаний и 350 тысяч активных пользователей. При этом работавшая ранее партнерская программа по продвижению данной карты лояльности и привлечению новых клиентов в настоящее время свернута. Поскольку продвижением занимается официальный дистрибьютор.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», анализ отказных материалов в центральном аппарате МВД республики проводили параллельно с прокуратурой и с привлечением оперативников экономической полиции. И проверки показали — «для получения дохода потенциальный клиент должен привлечь нового партнера или подключить клиента (юридическое лицо или индивидуального предпринимателя) к единой системе, от количества вовлеченных зависел размер вознаграждения. При этом силовики считают — выплаты вознаграждения клиентам осуществлялись за счет денег, поступивших от новых клиентов.

О проведении следственных действий на родине разработчиков в официальных сообщениях правоохранительных органов не сообщается.

Согласно открытым источникам, в 2024 году выручка от продаж компании «Город Легенд» составила свыше 98 млн рублей, а чистая прибыль — чуть менее 7 млн рублей.

«Реальное время» направило запрос в адрес руководства омской компании с предложением прокомментировать претензии силовиков.

Ирина Плотникова