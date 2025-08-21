Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 153

В списках погибших числятся 26 человек

Число пострадавших в результате чрезвычайного происшествия на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до 153 человек, сообщает оперативный штаб региона.

По состоянию на 21 августа, в списках погибших числятся 26 человек. 33 человека находятся на стационарном лечении: 17 — в лечебных учреждениях Рязани и 16 — в медицинских центрах Москвы. Еще 120 пациентов получают амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию погибших и проведению необходимых экспертиз.

Напомним, взрыв и возгорание в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе произошли утром 15 августа.

Рената Валеева