С сентября неаккредитованные гостиницы столкнутся с крупными штрафами

Штрафы будут варьироваться от 300 до 450 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

С 6 сентября вступают в силу новые правила, касающиеся гостиничного бизнеса. Теперь отели, которые не прошли классификацию, могут получить штрафы от 300 до 450 тыс. рублей. Об этом сообщает Минэкономразвития России.

На конференции в Москве обсуждали важность прохождения классификации для гостиниц. С 1 сентября неаккредитованные объекты не будут отображаться в системах бронирования.

— Эта реформа направлена на создание равных условий для всех участников рынка и повышение доверия туристов к качеству размещения, — уточнил замминистра экономразвития Алексей Херсонцев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Процедура классификации теперь состоит из двух этапов. Первый этап — самооценка, которая обязательна для всех средств размещения. После его завершения объекты попадают в реестр Росаккредитации. Второй этап — по желанию гостиниц, где они могут получить звезды, подтверждающие уровень качества.

По словам Херсонцева, до 1 марта 2025 года все средства размещения должны пройти самооценку и обновить информацию о своей деятельности. С этого момента гостиницы без регистрации не смогут принимать гостей.

Глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач добавил, что новая цифровая система «Гостеприимство» позволяет обрабатывать до 100 тыс. заявок в день.

Напомним, что путешественники в Казани чаще выбирают 4-звездочные отели на 8 ночей.



Анастасия Фартыгина