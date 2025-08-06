С сентября неаккредитованные гостиницы столкнутся с крупными штрафами
Штрафы будут варьироваться от 300 до 450 тыс. рублей
С 6 сентября вступают в силу новые правила, касающиеся гостиничного бизнеса. Теперь отели, которые не прошли классификацию, могут получить штрафы от 300 до 450 тыс. рублей. Об этом сообщает Минэкономразвития России.
На конференции в Москве обсуждали важность прохождения классификации для гостиниц. С 1 сентября неаккредитованные объекты не будут отображаться в системах бронирования.
— Эта реформа направлена на создание равных условий для всех участников рынка и повышение доверия туристов к качеству размещения, — уточнил замминистра экономразвития Алексей Херсонцев.
Процедура классификации теперь состоит из двух этапов. Первый этап — самооценка, которая обязательна для всех средств размещения. После его завершения объекты попадают в реестр Росаккредитации. Второй этап — по желанию гостиниц, где они могут получить звезды, подтверждающие уровень качества.
По словам Херсонцева, до 1 марта 2025 года все средства размещения должны пройти самооценку и обновить информацию о своей деятельности. С этого момента гостиницы без регистрации не смогут принимать гостей.
Глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач добавил, что новая цифровая система «Гостеприимство» позволяет обрабатывать до 100 тыс. заявок в день.
Напомним, что путешественники в Казани чаще выбирают 4-звездочные отели на 8 ночей.
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