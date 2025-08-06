Бастрыкин потребовал доклад о падении лифта с семьей в Набережных Челнах

В одном из домов произошло обрушение лифта, внутри которого находились местный житель и две его малолетние дочери

Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах процессуальной проверки по факту падения кабины лифта в многоквартирном доме в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По информации, распространенной в интернете, в одном из домов Челнов произошло обрушение лифта, внутри которого находились местный житель и две его малолетние дочери. Сообщается, что мужчина не смог связаться с диспетчерской службой, и семья самостоятельно покинула кабину после возобновления работы оборудования. По предварительным данным, аналогичные инциденты происходили в этом доме неоднократно.

В СУ СК России по Татарстану организована процессуальная проверка по данному факту.

Вчера Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в Мензелинске.



Рената Валеева